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18 фев 2020

Toyota везет в Женеву очень маленький кроссовер

Toyota везет в Женеву очень маленький кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota опубликовала изображение нового компактного SUV, который встанет на ступеньку ниже модели C-HR

На изображении показана задняя часть кузова кроссовера с длинными вертикальными светодиодными элементами. В правом нижнем углу двери багажника видны две таблички Hybrid и AWD, говорящие о том, что у новинки будет модификация с гибридной силовой установкой и четырьмя ведущими колесами.

Компактный кроссовер построят на платформе GA-B — одной из модификаций глобальной модульной архитектуры TNGA. Новинка разделит основные узлы и агрегаты с хэтчбеком Yaris нового поколения. В то же время в компании подчеркнули, что новый SUV станет не просто версией Yaris c увеличенным клиренсом, а будет отличаться от своего платформенного «донора» внешним видом и габаритами. Выпуск автомобиля наладят на предприятии во Франции на одной линии с Yaris.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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