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24 мар 2020

Toyota выделила $1,8 млрд на постройку «умного» города

Toyota выделила $1,8 млрд на постройку «умного» города

Toyota Motor подписала договор с крупной корпорацией связи NTT, который предусматривает возведение в Японии «умных» городов, в которых будет широко применен беспилотный транспорт, системы искусственного интеллекта, а также эффективно использована электроэнергия

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Kyodo, по договору стороны инвестируют в данный проект по 200 млрд иен ($1,8 млрд), также будет создана новая компания, которая будет заниматься его реализацией.

В январе Toyota сообщала, что построит у себя на родине «умный» и экологичный город Woven City, его проект компания представила на выставке электроники CES 2020 в Лас-Вегасе. Название отсылает к корням Тойоты: напомним, что компания начинала свою деятельность с производства не автомобилей, а с ткацких станков. Площадь Woven City составит 71 гектар, в качестве основы будет использован бывший завод Toyota, который подлежит сносу в конце 2020 — начале 2021 года. В качестве основы для строительства объектов в Woven City послужит дерево, которое будет обработано на станках. Обеспечивать потребность в электричестве будет водородная станция и солнечные панели на крышах домов. Для перевозки людей в Woven City будут использованы автобусы e-Palette, Micro-Palette, электромобили LQ, микрокары BEV и электроскутеры I-Walk.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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