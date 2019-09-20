Toyota выпустила «Aurus императора»

Компания Toyota разработала уникальный кабриолет на базе флагманского седана Century. Автомобиль создан специально для императорского гаража

Отметим сразу, что у нового Century будет особое предназначение- принять участие в церемонии вхождения на трон императора Нарухито. Причем именно в нем поедет императорская чета от Императорского дворца в Токио до Дворца Акасака. Машину, к слову, специально лишили крыши, чтобы люди могли получше разглядеть нового императора.

Сам по себе, автомобиль создан в единственном экземпляре. В движение кабриолет приводит гибридная силовая установка, в состав которой входит атмосферный пятилитровый двигатель V8 мощностью 431 лошадиная сила. Та же установка предлагается и для «гражданского» седана, который выпускается небольшими партиями по 50 автомобилей в год.