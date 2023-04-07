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7 апр 2023

Toyota выпустит к 2026 году сразу десять электрокаров

Toyota выпустит к 2026 году сразу десять электрокаров
Автор фото: фирма-производитель

Новый топ-менеджмент корпорации Toyota провёл пресс-конференцию, на которой рассказал об обновлённой стратегии электрификации модельного ряда. Она подразумевает запуск 10 принципиально новых батарейных машин к 2026 году

К сожалению, из всех десяти моделей нам показали только одну - с агрессивными бамперами, покатой крышей, плавно переходящей в корму, камерами вместо боковых зеркал и значком Lexus на задней стойке.

Скорее всего речь идет об абсолютно новом электрокаре Lexus, о котором говорили еще в феврале. Сообщается, что новинка вдвое превзойдет нынешние аналоги по запасу хода благодаря более эффективным аккумуляторам.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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