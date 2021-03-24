Toyota задерживает выпуск нового GT86

Toyota GT86 и Subaru BRZ - технически, это один и тот же автомобиль. В ноябре прошлого года показали второе поколение BRZ, но новинка от Toyota так и не увидела свет

Нет, автомобиль обязательно появится, но значительно позже. Дело в том, что в Toyota решили дистанцировать машину от Subaru и сделать ее максимально непохожей на аналог. По сведениям японского издания Best Car Web, глава японского концерна Акио Тойода дал личное распоряжение своим инженерам сделать так, чтобы купе максимально отличалось от брата-близнеца (BRZ) с точки зрения производительности. Ясное дело, что до изменения компонентов дело не дойдет, однако, серьезная работа с настройками будет произведена.

Напомним, что в новом BRZ установлен оппозитный мотор 2.4, мощностью в 231 лошадиную силу. Какой именно комплекс доработок будет произведен – не уточняется, как и сроки появления спорткара. Предполагается, что весь процесс займет еще год.