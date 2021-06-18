Toyota заявила о копировании Land Cruiser 80

Toyota опубликовала официальный видеоролик о создании нового поколения легендарного внедорожника Land Cruiser. Оказывается, что кое в чем он уступает своему предку!

Главный инженер Land Cruiser 300 Таками Йоко рассказал, что однажды ему пришлось преодолеть тысячи верст по дорогам Австралии за рулём Toyota Land Cruiser предыдущего поколения. И он был удивлён своей крайней усталости. Более того, она проявлялась даже в те моменты, когда Таками Йоко ехал по асфальту. Да, повторимся, инженер устал от передвижения по асфальту.

Но главное здесь не это, а мнение господина Йоко о том, что трехсотке необходимо было добавить хороших «шоссейных» манер. А знаете, какая модель была взята за ориентир? Не поверите, но это Land Cruiser 80. Оказывается, «старичок» обладал самыми лучшими настройками для дорожной эксплуатации за всю историю модели.