Автомобильный портал Motorpage
18 июн 2021

Toyota заявила о копировании Land Cruiser 80

Toyota заявила о копировании Land Cruiser 80
Автор фото: фирма-производитель

Toyota опубликовала официальный видеоролик о создании нового поколения легендарного внедорожника Land Cruiser. Оказывается, что  кое в чем он уступает своему предку!

Главный инженер Land Cruiser 300 Таками Йоко рассказал, что однажды ему пришлось преодолеть тысячи верст по дорогам Австралии за рулём Toyota Land Cruiser  предыдущего поколения. И он был удивлён своей крайней усталости. Более того, она проявлялась даже в те моменты, когда Таками Йоко ехал по асфальту. Да, повторимся, инженер устал от передвижения по асфальту.

Но главное здесь не это, а мнение господина Йоко о том, что трехсотке необходимо было добавить хороших «шоссейных» манер. А знаете, какая модель была взята за ориентир? Не поверите, но это Land Cruiser 80. Оказывается, «старичок» обладал самыми лучшими настройками для дорожной эксплуатации за всю историю модели.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Yaris Hybrid-R concept 2013 передний бампер

Toyota не будет переходить на электрокары

17 июня 2021

Появились подробности о моторах новой Toyota Tundra

15 июня 2021
Toyota официально Land Cruiser 300

Представлен новый Toyota Land Cruiser

10 июня 2021
Toyota Supra 2020 вид спереди

Toyota Supra уходит с российского рынка

03 июня 2021

Представлена Toyota Corolla Cross

03 июня 2021

Toyota модернизировала кроссовер 4Runner

01 июня 2021

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Karoq - skoda karoq (2018) куда направлена стрела? Тест драйв
18 июня 2021

Skoda Karoq
"Куда направлена стрела?"
Haval H9 - haval h9 (2020) выкинул мотор и «встал на гусеницы»
Тест драйв
16 июня 2021

Haval H9
"Выкинул мотор и «встал на гусеницы»"
Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 - сравнительный тест toyota rav4 2.5 ат8 awd и volkswagen tiguan 2.0 tsi 4motion dsg7 штатив и секундомер позволили понять суть
Сравнительный тест
14 июня 2021

Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4
"Штатив и секундомер позволили понять суть Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport (2020) честно и по делу
Тест драйв
10 июня 2021

Mitsubishi Pajero Sport
"Честно и по делу"

Написано новостей:

2 8 4 6 5