Предполагается, что в беспилотном автомобиле пассажиры будут заниматься своими делами: отдыхать, смотреть фильмы, работать. Но в Toyota задумались, а что если это все им надоест?

Японцы из Toyota пришли к очень оригинальному решению и запатентовали электромобиль с велосипедными педалями в салоне. По паре для каждого из четырех пассажиров.

При этом это не велотренажер, чтобы при постоянных передвижениях в беспилотниках у людей не атрофировались ноги. Предполагается, что крутя педали, пассажиры будут подзаряжать аккумуляторы электромобиля.

В описании к патенту сказано, что такая система может быть полезна в беспилотных транспортных средствах, задействованных в системе райдшеринга (когда несколько человек двигаются по одному маршруту). В случае использования электромобиля в качестве такси, крутя педали, они смогут снизить стоимость поездки. Также, сами беспилотники будут реже простаивать на станциях зарядки.

Пока неизвестно просто ради забавы Toyota запатентовала эту систему или действительно собирается применить ее на одном из своих будущих беспилотных транспортных средств.

