Автомобильный портал Motorpage
28 июн 2022

Toyota запатентовала новый спорткар

Toyota запатентовала новый спорткар

Toyota Motor запатентовала дизайн нового суперкара, который увидит свет уже в 2024 году - о какой именно машине идет речь?

Если внимательнее взглянуть на фотографии, то можно сделать предположение - нам покажут гоночную Toyota GR GT3, которую в статусе концепта нам показывали еще в январе этого года. Серийный автомобиль будет очень близок к шоу-кару по своему исполнению - на месте и длинный капот, и кабина, которая смещена к задней оси и.т.д.

К сожалению, технические характеристики новинки нам неизвестны. Предполагается, что машина может получить силовую установку от Lexus LC500 -  пятилитровый 500-сильный мотор V8 с двойным турбонаддувом.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota RAV4

Toyota представила рестайлинговый RAV4

24 июня 2022
Toyota Crown

Новую Toyota Crown покажут в июле

15 июня 2022
Toyota Tj Cruiser Concept 2017 салон

Toyota Tacoma провалила краш-тест

08 июня 2022

Toyota готовится представить маленький и дешевый пикап

07 июня 2022

Автомобили Toyota не позволят родителям забыть детей в салоне

01 июня 2022
Toyota Fortuner (2021) вид сбоку

Toyota Fortuner станет гибридом

27 мая 2022

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Bentley Continental GT Speed - bentley continental gt speed convertible (2022) bentley continental gt speed convertible (2022) табун для аристократа Тест драйв
26 июня 2022

Bentley Continental GT Speed
"Табун для аристократа"
Haval F7X - haval f7x (2020) «чёрной молнии подобный»
Тест драйв
22 июня 2022

Haval F7X
"«Чёрной молнии подобный»"
Isuzu MU-X, Mitsubishi Pajero Sport - здесь вам не паркетник: mitsubishi pajero sport против isuzu mu-x
Сравнительный тест
18 июня 2022

Isuzu MU-X, Mitsubishi Pajero Sport
"Здесь вам не паркетник"
Chery Tiggo 8 - chery tiggo 8 (2021) практически догнал флагмана марки
Тест драйв
14 июня 2022

Chery Tiggo 8
"Tiggo 8 практически догнал флагмана марки"

Написано новостей:

3 0 9 0 4