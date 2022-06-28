Toyota запатентовала новый спорткар

Toyota Motor запатентовала дизайн нового суперкара, который увидит свет уже в 2024 году - о какой именно машине идет речь?

Если внимательнее взглянуть на фотографии, то можно сделать предположение - нам покажут гоночную Toyota GR GT3, которую в статусе концепта нам показывали еще в январе этого года. Серийный автомобиль будет очень близок к шоу-кару по своему исполнению - на месте и длинный капот, и кабина, которая смещена к задней оси и.т.д.

К сожалению, технические характеристики новинки нам неизвестны. Предполагается, что машина может получить силовую установку от Lexus LC500 - пятилитровый 500-сильный мотор V8 с двойным турбонаддувом.