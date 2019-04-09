Toyota запатентовала встроенную мойку кузова

Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировало патентную заявку японской компании Toyota на интегрированную в кузов систему мойки грузового отсека пикапа

Собственно, пока одни производители озабочены разработкой для пикапов различных подножек, ступенек и раздвижных бортов, чтобы грузовой платформой было удобнее пользоваться, Toyota решила подойти к вопросам практичности с другой стороны. Представьте ситуацию, Вы перевозили, например, сено и после трудового дня кузов вашего пикапа грязный и его желательно бы почистить. Возникает вопрос: "Каким образом?". Именно здесь на сцену и выходит разработка от Toyota.

Японские инженеры интегрировали мойку прямо в кузов. Технически реализовывается все достаточно просто: в левом борту спрятан резервуар для воды, а по периметру грузового отсека расположены форсунки омывателя. К слову, в патенте описаны несколько вариантов конструкции системы: со встроенными в борта форсунками, с выдвижными насадками, с датчиками в кузове, которые определяют, что грузовая платформа пустая и грязная, с компьютерным управлением для мойки по расписанию, наконец, с возможностью подключения шланга со сжатым воздухом для мойки под мощным давлением.