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23 июл 2021

Toyota запретила перепродавать Land Cruiser

Toyota запретила перепродавать Land Cruiser
Автор фото: фирма-производитель

Новый «Крузак» стал желанным автомобилем не только на мировом, но и на домашнем рынке. Что характерно, это пугает руководство марки. Точнее сказать, в Toyota беспокоятся по поводу перекупщиков.

По данным японского издания Creative311, всего за месяц дилеры Toyota собрали более 22 000 заказов на TLC300. Более того, на сегодняшний день дилеры полностью перестали принимать заказы на Land Cruiser 300, поскольку уже по имеющимся контрактам очередь растянулась на два года вперед!

Самое интересное заключается в том, что каждый покупатель подписал специальное соглашение, согласно которому он обязуется не перепродавать автомобиль в течение двух лет. В случае нарушения обязательства Toyota откажется от будущих сделок с этим лицом или компанией. Таким образом японский концерн хочет пресечь спекуляцию

При написании новости использовалась информация:
Drom

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