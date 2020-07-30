Toyota запустит производство твердотельных батарей в 2025 году

Toyota объявила, что намерена выпустить первые электромобили с таким типом АКБ в 2025 году

Исполнительный вице-президент отдела силовых агрегатов и генеральный директор подразделения Тойоты, отвечающего за аккумуляторы, Кейджи Каита (Keiji Kaita) рассказал в интервью Automotive News, что демонстрация первых прототипов с твердотельными АКБ должна была состояться на Токийской олимпиаде 2020 года, однако она была отложена из-за коронавируса.

По словам Каиты, твердотельные АКБ позволят существенно нарастить энергетическую плотность. К тому же они будут менее восприимчивы к высоким температурам. Также к преимуществам нового типа батарей он отнес увеличенный запас хода, меньший вес и более быструю зарядку. Разработкой нового вида аккумуляторов занимается совместное предприятие Prime Planet Energy & Solutions, которое Toyota и Panasonic создали в начале 2020 года.