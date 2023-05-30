У Toyota Mirai появилась «спортивная» версия

Компания Toyota в рамках гонки Super Taikyu на автодроме Fuji показала необычный вариант водородомобиля Mirai

Неизвестно, работали ли японские инженеры с технической составляющей модели – официально мы знаем лишь про уменьшение дорожного просвета на 200 миллиметров и установку новых пружин. Двигатель скорее всего остался стандартным – 180-сильный электромотор.

Зато с дизайном здесь поработали основательно – на «водородомобиле» появились кастомные бампера, решетка радиатора и спойлер. Автомобиль также покрасили в матово-серый цвет, позаимствованный у GR Corolla, и украсили специальным декалями с фактурой углепластика.