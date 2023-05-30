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30 май 2023

У Toyota Mirai появилась «спортивная» версия

У Toyota Mirai появилась «спортивная» версия
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota в рамках гонки Super Taikyu на автодроме Fuji показала необычный вариант водородомобиля Mirai

Неизвестно, работали ли японские инженеры с технической составляющей модели – официально мы знаем лишь про уменьшение дорожного просвета на 200 миллиметров и установку новых пружин. Двигатель скорее всего остался стандартным – 180-сильный электромотор.

Зато с дизайном здесь поработали основательно – на «водородомобиле» появились кастомные бампера, решетка радиатора и спойлер.  Автомобиль также покрасили в матово-серый цвет, позаимствованный у GR Corolla, и украсили специальным декалями с фактурой углепластика.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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