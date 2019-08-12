У Toyota появится система против путания педалей газа и тормоза

Toyota Motor с конца нынешнего года начнет устанавливать на автомобили для внутреннего японского рынка систему предотвращения ДТП в случаях, когда водитель путает педаль газа и тормоза

Новая система не позволит автомобилю быстро набирать скорость при резком нажатии на педаль газа. В первую очередь такие комплексы будут ставить на гибридных автомобилях, наиболее популярных у пожилых автовладельцев. Устройства будут устанавливать по желанию покупателей.

ДТП по вине пенсионеров — большая проблема в Японии. В мае нынешнего года премьер-министр страны Синдзо Абэ провел совещание по вопросам снижения количества таких аварий. По данным Национального полицейского управления страны, в результате ДТП, совершенных пожилыми водителями, в 2018 году погибло 460 человек, пишет «Коммерсантъ».