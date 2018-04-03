Компания Toyota продолжает испытывать терпение фанатов купе Supra, не показывая серийный вариант машины, но дразня все новыми подробностями о ней. Так, теперь стали известны некоторые технические детали.

Руководитель инжиниринга возрожденной Toyota Supra Тетсуя Тада заявил, что купе не получит механической коробки передач. «Машина изначально создавалась как подлинный спорткар с роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, — заявил Тада в одном из интервью. — Высокий крутящий момент, развиваемый двигателем не будет хорошо сочетаться с механической коробкой». Любопытно, что BMW Z4, который построен на одной платформе и с использованием тех же комплектующих будет доступен и с «механикой».

По неподтвержденной информации Toyota Supra получит 3-литровый 6-цилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом. Его мощность составит порядка 450 л.с. Кроме того, в зависимости от рынка будут доступны и менее экстремальные версии с 2-литровым двигателем BMW в двух вариантах форсировки 200 и 251 л.с.

При этом топовая версия купе будет продаваться не под маркой Toyota, а под спортивным суббредном GR (Gazoo Racing), под которым Toyota намерена выпускать также «заряженные» версии своих обычных моделей.