В гамме Тойоты Короллы появился настоящий кроссовер

Toyota Motor добавила в свою гамму еще один компактный кроссовер — Corolla Cross

Новинка построена на модульной платформе TNGA-C, такая же используется для обычной Короллы и кроссовера C-HR. Несмотря на использование известного имени, кузов у кроссовера полностью оригинальный, значительно более высокий, чем у обычного универсала семейства. Длина, ширина и высота новинки составляют 4460, 1825 и 1620 мм соответственно, колесная база такая же, как у Corolla и C-HR, — 2640 мм.

В спецификации для Азии Corolla Cross будет предлагаться в двух версиях — с 1,8-литровым бензиновым мотором 2ZR-FBE или с аналогичным двигателем, но дополненным электрической силовой установкой . 2ZR-FBE развивает 140 л.с. мощности и 175 Нм крутящего момента, он сочетается только с бесступенчатым вариатором и передним приводом. Гибридная система помимо ДВС (98 л.с., 142 Нм) включает 600-вольтовый электромотор, выдающий 54 кВт (72 л.с.) и 120 Нм. Трансмиссия здесь — электромеханический вариатор e-CVT.