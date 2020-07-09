Автомобильный портал Motorpage
9 июл 2020

В гамме Тойоты Короллы появился настоящий кроссовер

В гамме Тойоты Короллы появился настоящий кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Toyota Motor добавила в свою гамму еще один компактный кроссовер — Corolla Cross

Новинка построена на модульной платформе TNGA-C, такая же используется для обычной Короллы и кроссовера C-HR. Несмотря на использование известного имени, кузов у кроссовера полностью оригинальный, значительно более высокий, чем у обычного универсала семейства. Длина, ширина и высота новинки составляют 4460, 1825 и 1620 мм соответственно, колесная база такая же, как у Corolla и C-HR, — 2640 мм.

В спецификации для Азии Corolla Cross будет предлагаться в двух версиях — с 1,8-литровым бензиновым мотором 2ZR-FBE или с аналогичным двигателем, но дополненным электрической силовой установкой . 2ZR-FBE развивает 140 л.с. мощности и 175 Нм крутящего момента, он сочетается только с бесступенчатым вариатором и передним приводом. Гибридная система помимо ДВС (98 л.с., 142 Нм) включает 600-вольтовый электромотор, выдающий 54 кВт (72 л.с.) и 120 Нм. Трансмиссия здесь — электромеханический вариатор e-CVT.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Toyota анонсировала премьеру нового кроссовера

07 июля 2020

Тойота начала выпуск запчастей для 50-летнего спорткара

06 июля 2020

Toyota готовит премьеру модели Corolla Cross

17 июня 2020
Toyota Alphard

Toyota отправит в ремонт минивэны Alphard в России

08 июня 2020
Toyota FJ Cruiser

Toyota может выпустить новый рамный внедорожник в ретро-стиле

08 июня 2020
Toyota TF109-01

Toyota раздает свое гоночное наследие ради победы над коронавирусом

04 июня 2020

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Eclipse Cross - mitsubishi eclipse cross 2018 аргумент и за и против Тест драйв
08 июля 2020

Mitsubishi Eclipse Cross
"Аргумент и за и против"
Hyundai Solaris - hyundai solaris 2020 есть ли у возмужавшего hyundai solaris шансы завоевать сердце таксиста?
Тест драйв
06 июля 2020

Hyundai Solaris
"Есть ли у возмужавшего Hyundai Solaris шансы завоевать сердце таксиста?"
Chery Tiggo 8 - chery tiggo 8 2019 импульсы крутильных колебаний
Тест драйв
03 июля 2020

Chery Tiggo 8
"Импульсы крутильных колебаний"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 как на холсте левитана
Автопутешествия
08 июня 2020

Mitsubishi L200
"Как на холсте Левитана"

Написано новостей:

2 6 1 7 9