В России начались продажи тюнингованного Toyota Tundra

Российское подразделение исландской компании Arctic Trucks представила тюнингованную версию пикапа Toyota Tundra. Автомобиль оценивается от 12 580 000 рублей

Toyota Tundra Arctic Trucks AT37 получил усиленную подвеску, модифицированные передние и задние кронштейны, широкие колесные арки, 17- или 20-дюймовые кованые колесные диски. В связи с этим дорожный просвет увеличился до 276 мм. Угол въезда теперь - 31 градус (было 21), а угол съезда - 26 градусов (было 24).

Под капотом стандартной версии - бензиновый битурбомотор V6 объемом 3,4 л. Мощность - 389 л.с. Крутящий момент - 649 Нм. Мотор работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - полный. Флагманское исполнение оснащается гибридной силовой установкой мощностью 437 л.с.