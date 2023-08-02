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2 авг 2023

В России начались продажи тюнингованного Toyota Tundra

В России начались продажи тюнингованного Toyota Tundra
Автор фото: фирма-производитель

Российское подразделение исландской компании Arctic Trucks представила тюнингованную версию пикапа Toyota Tundra. Автомобиль оценивается от 12 580 000 рублей

Toyota Tundra Arctic Trucks AT37 получил усиленную подвеску, модифицированные передние и задние кронштейны, широкие колесные арки, 17- или 20-дюймовые кованые колесные диски. В связи с этим дорожный просвет увеличился до 276 мм. Угол въезда теперь - 31 градус (было 21), а угол съезда - 26 градусов (было 24).

Под капотом стандартной версии - бензиновый битурбомотор V6 объемом 3,4 л. Мощность - 389 л.с. Крутящий момент - 649 Нм. Мотор работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - полный. Флагманское исполнение оснащается гибридной силовой установкой мощностью 437 л.с.

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