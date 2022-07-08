В России отзывают внедорожники Toyota Land Cruiser 300

Как сообщает Росстандарт, проблема обнаружилась в системе курсовой устойчивости. На отзываемых автомобилях определённая последовательность действий водителя может привести к тому, что принудительно выключенная система курсовой устойчивости не включится автоматически при следующем запуске двигателя. На сервисных станциях внедорожникам перепрограммируют блоки управления, все работы будут проведены бесплатно.

Что касается самих машин, то отзываемые экземпляры выпущенные с первого июля прошлого года по январь текущего года.