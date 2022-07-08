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8 июл 2022

В России отзывают внедорожники Toyota Land Cruiser 300

В России отзывают внедорожники Toyota Land Cruiser 300
Автор фото: фирма-производитель
Компания Toyota объявила отзыв 3864 внедорожников Land Cruiser 300 и Lexus LX в исполнении LX 500D и LX 600. Сервисная компания связана с дефектами вспомогательных систем.
Как сообщает Росстандарт, проблема обнаружилась в системе курсовой устойчивости. На отзываемых автомобилях определённая последовательность действий водителя может привести к тому, что принудительно выключенная система курсовой устойчивости не включится автоматически при следующем запуске двигателя. На сервисных станциях внедорожникам перепрограммируют блоки управления, все работы будут проведены бесплатно. 
 
Что касается самих машин, то отзываемые экземпляры выпущенные с первого июля прошлого года по январь текущего года.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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