В Россию приехал Toyota Land Cruiser GR Sport

1 сентября официальные дилеры Тойота в России начинают прием заказов на специальную серию Toyota Land Cruiser 300 GR SPORT. Флагманская комплектация вседорожника отличается статусным и харизматичным внешним видом и максимальным оснащением.

Чем отличается Land Cruiser GR Sport от обычного внедорожника? В основном черными элементами декора с различной фактурой. Речь идет о накладках на колесные арки и об обрамлении остекления. Автомобиль также комплектуется черными 18-дюймовыми колесными дисками и боковыми подножками с особым дизайном. Что касается интерьера, то здесь присутствует черная отделка потолка и пола. Центральная консоль и дверные карты декорированы стильными серыми вставками. Для сидений используется комбинированная кожная обивка в двух цветовых вариантах – в черном с серыми вставками и серой прострочкой швов или в черно-красном с красной прострочкой.

Если говорить об агрегатах, то под капотом будут располагаться стандартные моторы - дизельный двигатель 3.3 и бензиновый мотор 3.5 на 299 и 415 лошадиных сил соответственно. Единственная особенность заключается в системе кинетической стабилизации подвески с электронным управлением E-KDSS, которая получила уникальные настройки.