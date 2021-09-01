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1 сен 2021

В Россию приехал Toyota Land Cruiser GR Sport

В Россию приехал Toyota Land Cruiser GR Sport
Автор фото: фирма-производитель

1 сентября официальные дилеры Тойота в России начинают прием заказов на специальную серию Toyota Land Cruiser 300 GR SPORT. Флагманская комплектация вседорожника отличается статусным и харизматичным внешним видом и максимальным оснащением.

Чем отличается Land Cruiser GR Sport от обычного внедорожника? В основном  черными элементами декора с различной фактурой. Речь идет о накладках на колесные арки и об обрамлении остекления. Автомобиль также комплектуется черными 18-дюймовыми колесными дисками и боковыми подножками с особым дизайном. Что касается интерьера, то здесь присутствует черная отделка потолка и пола. Центральная консоль и дверные карты декорированы стильными серыми вставками. Для сидений используется комбинированная кожная обивка в двух цветовых вариантах – в черном с серыми вставками и серой прострочкой швов или в черно-красном с красной прострочкой.

Если говорить об агрегатах, то под капотом будут располагаться стандартные моторы -  дизельный двигатель 3.3 и бензиновый мотор 3.5 на 299 и 415 лошадиных сил соответственно. Единственная особенность заключается в системе кинетической стабилизации подвески с электронным управлением E-KDSS, которая получила уникальные настройки.

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