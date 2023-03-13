В Россию привезли китайскую Toyota Corolla

В рамках программы параллельного импорта у некоторых российских дилеров появилась интересная новинка – Toyota Levin. Удивительно, но новинка нам знакома – фактически, это Toyota Corolla в модификации для китайского рынка

Toyota использует название Levin с 90-х годов прошлого века. Тогда под этим именем производили купе для внутреннего рынка Японии, а в 2014 году оно досталось вышеупомянутой «Королле». Чем китайская модификация отличается от версии, которая недавно продавалась на нашем рынке официально?

Во-первых, силовыми установками – российская «Королла» оснащалась безальтернативным 1.6-литровым мотором, который работал в паре с вариатором. Под капотом же Levin находится уже 1.2-литровый мотор с турбонаддувом, мощность которого составляет 112 лошадиных сил. Во-вторых, в Китае Levin может быть и гибридным.