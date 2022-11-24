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24 ноя 2022

В Россию привезли Toyota Sequoia

В Россию привезли Toyota Sequoia

Благодаря параллельному импорту российские дилеры начинают привозить к нам интересные машины. Ярким примером является внедорожник Toyota Sequoia

Наши соотечественники любят большие внедорожники – не случайно Land Cruiser находятся на верхних строчках рейтинга популярности. Но Toyota Sequoia- это флагман по всем параметрам, включая размеры. Еще бы, ведь он построен на базе пикапа Toyota Tundra, который может по габаритам посоперничать с Dodge Ram.

5,5-метровый внедорожник Toyota Sequoia оснащается силовой установкой на 437 л.с. и 793 Нм крутящего момента в сочетании с десятиступенчатым «автоматом» и системой полного привода. В зависимости от варианта исполнения внедорожник может быть укомплектован пневмоподвеской, панорамной крышей и подножками с сервоприводом. В салоне могут быть установлены раздельные кресла второго ряда, трёхзонный климат-контроль и медиасистема с богатым функционалом.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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