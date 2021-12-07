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7 дек 2021

В Toyota анонсировали строительство завода по производству батарей

В Toyota анонсировали строительство завода по производству батарей

Строительство предприятия - часть глобального плана компании по электрификации. Завод будет построен в Северной Каролине

Наиболее интересны здесь цифры -  на момент запуска работать будут четыре производственные линии, которые обеспечат выпуск двухсот тысяч аккумуляторов в год! Правда, уже объявлено, что мощности будут расширены - до шести производственных линий. Это означает, что вскоре мы сможем говорить и о трехсоттысячном объеме.

Параллельно с производством, инженеры toyota на новом заводе будут работать над изменением химического состава аккумуляторов, что должно в дальнейшем снизить их стоимость. Еще одна цель данного процесса - повышение выносливости батареи, чтобы и через десять лет они смогли сохранить до девяноста процентов энергии от первоначальной емкости.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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