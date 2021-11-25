В Toyota анонсировали заряженную Corolla

Похоже, что в Toyota решили поиграть в шпионов - в официальных аккаунтах социальных сетей появились изображения необычного автомобиля. На первый взгляд – обычная Corolla, но приглядишься к деталям и начинаешь замечать интересные вещи.

Фотографии снабдили, что называется, «пасхалками». К примеру, на приборной панели Corolla в том месте, где располагаются цифровые часы, видна надпись G:16 — это намёк силовую установку с турбонаддувом от хот-хэтча GR Yaris, которая имеет заводское обозначение G16E-GTS.

Да, как вы уже догадались, речь идет о Corolla GR. Отметим, что предположения строятся не только на одной приборной панели. Еще есть карта на экране мультимедийного комплекса. На карту нанесена схема некоего гоночного трека с названием GR Four: эту надпись пользователи сочли отсылкой к системе полного привода. А на панели климат-контроля видны два обозначения 2 и 68: именно столько лошадиных сил в американской спецификации развивает мотор GR Yaris в исполнении для японского рынка.

Почему мы все время говорим про Yaris, когда речь идет о Corolla. Все просто - новинка должна разделить с ним силовой агрегат. Об этом уже на протяжении нескольких месяцев говорят различные европейские и американские СМИ. Отметим, что в Toyota официально не называют ни дату презентации, ни саму возможность появления «Короллы».