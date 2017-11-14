В компании Toyota считают, что автомобилям с обычными двигателями внутреннего сгорания совсем недолго оставаться на конвейерах автопроизводителей. Свой прогноз сделал глава департамента перспективных исследований и разработок Toyota Сейго Кузумаки.

По его мнению, производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания полностью прекратится в 2040 году. Однако, производство и создание самих ДВС продолжится, ведь они будут использоваться в качестве составляющей гибридных силовых установок.

По словам Кузумаки компания к 2050 году на 90 процентов сократит выбросы углекислого газа на своих автомобилях по сравнению с 2010 годом. Кроме того, в начале следующего десятилетия в Toyota ожидают прорыва в области твердотельных батарей.

В принципе, Кузумаки, возможно, недалек от истины: именно в 2040 году ряд стран запретят продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Причем, в некоторых эта мера затронет и гибриды.