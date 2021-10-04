В Toyota создали электрический самокат

Японские автопроизводители занимаются не только разработкой машин, но и альтернативных транспортных средств. В Toyota, например, разработали самокат

Компания Toyota представила C+walk T — трёхколёсный электросамокат для перемещений по тротуарам. Гаджет получился сравнительно маломощным – на ровной дороге он способен разогнаться до 10 километров в час. Аккумуляторные батареи тоже не блещут емкостью, так что пробег на одном заряде также невелик – всего 14 километров. Другое дело, что источники энергии являются быстросъемными, так что запас ход можно, в теории, и увеличить.

Самое интересное заключается в том, что на самокат установлены «взрослые» системы безопасности, которые больше подошли бы обычному автомобилю. Речь идет, например, о системе предотвращения столкновения с пешеходами. Ее работа основана на специальных датчиках, которые, если видят препятствие, дают сигнал электронике, которая снижает скорость до 3 километров в час.