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4 окт 2021

В Toyota создали электрический самокат

В Toyota создали электрический самокат
Автор фото: фирма-производитель

Японские автопроизводители занимаются не только разработкой машин, но и альтернативных транспортных средств. В Toyota, например, разработали самокат

Компания Toyota представила C+walk T — трёхколёсный электросамокат для перемещений по тротуарам.  Гаджет получился сравнительно маломощным – на ровной дороге он способен разогнаться до 10 километров в час. Аккумуляторные батареи тоже не блещут емкостью, так что пробег на одном заряде также невелик – всего 14 километров. Другое дело, что источники энергии являются быстросъемными, так что запас ход можно, в теории, и увеличить.

Самое интересное заключается в том, что на самокат установлены «взрослые» системы безопасности, которые больше подошли бы обычному автомобилю. Речь идет, например, о системе предотвращения столкновения с пешеходами. Ее работа основана на специальных датчиках,  которые, если видят препятствие, дают сигнал электронике, которая снижает скорость до 3 километров в час.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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