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28 сен 2021

В Toyota стали использовать биопластик в своих машинах, но причем здесь Mitsubishi?

В Toyota стали использовать биопластик в своих машинах, но причем здесь Mitsubishi?
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн сделал официальное заявление. Теперь в автомобилях будет использоваться биологический поликарбонат. Первенцем, который обзаведется данной технологией, станет водородный седан Mirai

Как между пластиком и природой может быть что то общее? Объясняем – данный материал под названием Durabio добывают из природного вещества -  изосорбида.  Кристаллическое вещество  по прочности и устойчивости к царапинам  совершенно не уступает обычному пластику. На какие детали будет направлен данный материал? На сегодняшний день из Durabio  будут производить глянцевую панель пульта климатической установки, но позже список деталей будет расширен.

Сам же материал разработан химическим подразделением японского концерна Mitsubishi. Отметим, что изосорбид добывается из глюкозы. К слову, этот материал уже использует в своих автомобилях Mazda и Renault.

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