Автомобили Toyota в России имеют репутацию «вечных» и не ломающихся, но и японская компания порой выпускает на рынок машины с заводским браком

Российское отделение Toyota направило в Росстандарт уведомление об отзыве почти 300 автомобилей сразу двух своих моделей: кроссоверов Highlander и минивэнов Alphard.

Минивэны, которые, кстати, делают в Японии и Россия одна из немногих стран, куда они экспортируются, отзываются из-за «глюков» в управляющей электронике. Под сервисную кампанию подпал 271 автомобиль, произведенный с октября прошлого года по февраль этого.

Причиной отзыва стала существующая вероятность падения напряжения при запуске двигателя во время работы системы «Старт/Стоп». На автомобилях перепрограммируют электронный блок управления электромеханическим стояночным тормозом.

Также Toyota отзывает 4 кроссовера Toyota Highlander, произведенные в тот же период. Здесь причиной стала вероятность, что один из компонентов вакуумного насоса мог быть некорректно изготовлен. Это может привести к прекращению усилия при торможении, включению сигнальных ламп, а также появлению предупреждающего сообщения на дисплее приборного щитка, сопровождающегося звуковым сигналом. На машинах заменят вакуумный насос на новый.

Все работы будут бесплатными для владельцев отзываемых автомобилей.