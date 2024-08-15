Автомобильный портал Motorpage
15 авг 2024

Внедорожник Toyota Sequoia получил спецверсию 1794 Edition

Внедорожник Toyota Sequoia получил спецверсию 1794 Edition
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota представила полноразмерный внедорожник Sequoia 2025 модельного года в спецверсии 1794 Edition. Такое название отсылает к году основания ранчо в Техасе, где сейчас располагается завод Toyota

Sequoia 1794 не отличается по оснащению от самой дорогой комплектации Capstone, но получила ряд отличительных декоративных элементов. К ним относятся хромированная отделка вставок на кузове, оригинальные 20-дюймовые колесные диски, а также отличительные знаки с надписью “1794 Edition”. Салон выглядит еще более интересным. В оформлении интерьера появились вставки из африканского орехового дерева, а остальное выполнено из натуральной кожи коричневого цвета. Также Sequoia 1794 отличается наличием двух капитанских кресел на втором ряду, музыкальной системы JBL с 14 динамиками и панорамной крышей.

Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, в составе которой 3,5-литровый турбированный V6 и электромотор, интегрированный в 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. Суммарная мощность - 443 л.с. и 790 Нм крутящего момента. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Supra

Toyota показала беспилотный дрифт на Supra

25 июля 2024

Toyota Land Cruiser 70 лишится дизельного мотора V8

09 июля 2024
Toyota RAV4

Появилось первое шпионское изображение нового Toyota RAV4

02 июля 2024
Toyota GR Supra

Toyota GR Supra в 2025 модельном году лишится стандартного 4-цилиндрового мотора

01 июля 2024

Toyota разрабатывает ДВС, которые изменят будущее

07 июня 2024

Toyota Corolla получила спортивную версию FX

06 июня 2024

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan UNI-V - changan uni-v (2023) равнение на флагмана Тест драйв
12 августа 2024

Changan UNI-V
"Равнение на флагмана"
- cyclone rt3s городская мобильность
Мотоциклы
08 августа 2024


"Городская мобильность"
Москвич 6 - москвич 6 (2023) ресусный тест
Тест драйв
01 августа 2024

Москвич 6
"Ресурсный тест"
FAW Bestun T77 - faw bestune t77 (2018) семьдесят семь удовольствий
Тест драйв
29 июля 2024

FAW Bestun T77
"Семьдесят семь удовольствий"

Написано новостей:

3 4 9 8 4