Внедорожник Toyota Sequoia получил спецверсию 1794 Edition

Компания Toyota представила полноразмерный внедорожник Sequoia 2025 модельного года в спецверсии 1794 Edition. Такое название отсылает к году основания ранчо в Техасе, где сейчас располагается завод Toyota

Sequoia 1794 не отличается по оснащению от самой дорогой комплектации Capstone, но получила ряд отличительных декоративных элементов. К ним относятся хромированная отделка вставок на кузове, оригинальные 20-дюймовые колесные диски, а также отличительные знаки с надписью “1794 Edition”. Салон выглядит еще более интересным. В оформлении интерьера появились вставки из африканского орехового дерева, а остальное выполнено из натуральной кожи коричневого цвета. Также Sequoia 1794 отличается наличием двух капитанских кресел на втором ряду, музыкальной системы JBL с 14 динамиками и панорамной крышей.

Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, в составе которой 3,5-литровый турбированный V6 и электромотор, интегрированный в 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. Суммарная мощность - 443 л.с. и 790 Нм крутящего момента. Привод - полный.