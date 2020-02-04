Водители Toyota больше не смогут перепутать газ и тормоз

Toyota представила функцию подавления ускорения (Acceleration Suppression Function, ACF), которая с помощью анализа больших данных способна предотвратить ускорение при ошибочном нажатии водителем педали акселератора

Любопытно, что японские автомобили способны подавлять нежелательное ускорение при наличии препятствий перед машиной еще с 2012 года, когда Toyota представила систему Intelligent Clearance Sonar (ICS). Она не позволит автомобилю врезаться на парковке или в пробке: если вблизи будет препятствие, машина попросту не даст нажать педаль газа.

Новая функция работает несколько сложнее: она умеет распознавать ошибочное нажатие газа даже в тех случаях, если вблизи нет препятствий. Для этого были проанализированы реальные аварии, в которых водители перепутали газ и тормоз либо педаль газа попросту запала. В итоге был выработан ряд негативных шаблонов, которые с высокой вероятностью отражают ошибочное ускорение. Если они будут распознаны в процессе управления автомобилем, ACF попросту не даст машине резко ускориться.