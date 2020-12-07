Водородная Toyota Mirai покоряет Европу

Электромобили - это прошлый век. Водород - вот что в тренде! Toyota объявила о начале приема заказов на свой уникальный автомобиль второго поколения

Начать стоит с того, что водородный автомобиль вышел дешевле по стоимости чем, например, Tesla Model S. И разница здесь существенна - около десяти тысяч долларов. Тойота, к слову, делает ставку на этот фактор, считая, что низкая стоимость будет стимулировать продажи.

Если говорить о машине в целом, то формально Mirai тоже можно назвать электромобилем. Двигатели его - электрические, но ток вырабатывается химической реакцией преобразования водорода. Стоит отметить, что если электромобиль приходится заряжать достаточно продолжительное количество времени, то для заправки водородной машины хватит пяти минут. Запас же хода составляет около 600 километров. Что касается характеристик, то мощность двигателя Mirai составляет 174 лошадиных силы.