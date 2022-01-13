Опубликована первая информация о новом минивэне Toyota Voxy

Toyota Motor 13 января представила новое (четвертое по счету) поколение среднеразмерных вэнов Voxy

Cо сменой поколения автомобиль переехал на платформу TNGA GA-C. То есть получается, что машина теперь схожа, например, с седаном Corolla или с кроссовером C-HR. Правда, для Voxy «тележку» немного доработали – установили усиленную торсионную заднюю балку. В габаритах автомобиль тоже немного подрос, причем лишние сантиметры положительно сказались на внутреннем пространстве. Минивэн получил и новую внешность, которую разработали практически с нуля.

Что касается силовых установок, новинку предложат в гибридном варианте и с обычным ДВС. В последнем случае под капотом расположится двухлитровый 170-сильный «атмосферник». Гибрид же построен на основе мотора 1.8 на 98 лошадиных сил и электромотору в 95 лошадиных сил.