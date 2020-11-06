Пересев из своего автомобиля с «механикой» в УАЗ «Хантер», я поначалу не мог тронуться с места. Ох, и нелегкой это оказалось работой, привыкнуть к механизму не удалось даже за день. Да и не только к нему…

Органы управления автомобилями проектируются так, чтобы водителю не требовалось переучиваться после пересадки из одной модели в другую. Фирменные особенности есть у «представителей» некоторых брендов, но они единичны и уникальны.

УАЗ «Хантер» дает представление о том, с чего всё начиналось. На нем словно возвращаешься в прошлое — и, с одной стороны, это потрясающе интересно, с другой же понимаешь, насколько автомобилестроение ушло вперед, потому что сосуществовать на дороге рядом с другими машинами этому «динозавру» непросто.

Игры в «нескладушки»

Так получилось, что в последнее время я прочитал несколько материалов о «газиках» моделей 67 и 69 — предках «Хантера». Сколько же у них общего! Та же «понтонная» конструкция кузова на раме, рессорная задняя подвеска (спереди теперь пружины), тот же алгоритм пользования раздаточной коробкой. Только основная коробка передач ныне пятиступенчатая, а двигатель оснащен системой распределенного впрыска топлива. Но топливных баков — по-прежнему два.

Утилитарность модели — максимальная. У нее даже передние двери взаимозаменяемы с задними, где вы еще такое увидите? Кстати, форма проемов сохранилась с 1943-го года, с модели ГАЗ-67 (только у нее не было дверей). Но при этом к автомобилю прилагаются аж ТРИ ключа: один от замка зажигания, второй от замков передних дверей и третий, очень похожий на второй, от замка двери багажника. Потеряйся на природе хотя бы один из них — проблемы водителю обеспечены.

Механизм запирания и отпирания дверей — такой, что сломаешь голову. За время теста я так и не освоил его логику и лишь с большим трудом научился по мельчайшим деталям различать «дверные» ключи. Обратите внимание: замок зажигания расположен тоже непривычно — слева от рулевого колеса. Это сделано для того, чтобы при необходимости двигатель можно было пустить, находясь снаружи и не залезая на водительское кресло.

А на него приходится именно залезать. Проем двери очень узкий. Штатный порожек расположен высоко, более чем в полуметре над землей, но большее неудобство создает дополнительная широкая подножка версии «Экспедиционная». Выглядят эти элементы эффектно, но, на мой взгляд, посадке только мешают. Разве что могут помочь на бездорожье, если понадобятся усилия других людей: они могут встать на подножку для откренивания автомобиля.

Вообще, если про спортивные купе говорят, что это автомобили для эгоистов, то про «Хантер» справедливо обратное. Второй человек на бездорожье может вовремя предостеречь от попыток преодоления особо «засадных» мест. А если, наоборот, спровоцирует залезть в них, то поможет выбраться. В идеале подготовленный экспедиционный «Хантер» должен существовать в составе экспедиции себе подобных. Да и жизнь его должна протекать в основном в «поле». Обретаться в городе на нем крайне тяжело и неудобно.

Хотя чего бы стоило производителю оснастить модель хотя бы минимумом современных устройств. Например, бортовым компьютером, который внятно показывал бы, сколько топлива осталось в каждом из баков. Сейчас есть клавиша с изображением бензоколонки, но в одном своем положении она всегда показывает «0», в другом стрелка указателя при заправке под пробку долгое время почему-то не доходит до максимума. Ну и расход топлива хотелось бы знать, пусть примерно.

Теоретически проблему можно решить с помощью… смартфона. Под панелью слева от руля неприкрыто висит на проводах колодка диагностики — разъем системы OBD II. Подключаем к нему имеющийся в продаже приборчик, связываем его со смартфоном по Bluetooth — и, вуаля, все параметры появляются на экране. Но для их восприятия на ходу опять же нужен второй человек. Потому что прикрепить держатель смартфона к стеклу здесь невозможно: от вибрации автомобиля во время движения он тут же отлетит.

С этой вибрацией, конечно, мало что можно сделать, особенно на ходу. В основном, ее создают огромные «зубастые» шины. На удивление, оснащенный ими автомобиль не так уж сильно страдает от курсовой неустойчивости: на дороге, даже мокрой, его нетрудно удерживать в пределах полосы, даже на высокой — для него — скорости 80-90 км/ч. Но шума и тряски немало. Добавьте фактически грузовую подвеску…

Было бы не так уж трудно и перестраивать автомобиль, благо, от ярко-оранжевой махины, «вооруженной» по кругу мощными силовыми элементами, сторонние водители предусмотрительно шарахаются. Но различимы другие машины с трудом: большие зеркала «Хантера» отчаянно вибрируют, к тому же в дождь их заливает водой. Поэтому все маневры сильно затруднены.

Помимо шин, ужасный шум в салоне создает отопитель. У его вентилятора всего две скорости, но даже на первой он просто ревет. При этом, надо сказать, топит неплохо: на ходу его можно даже иногда выключать. Но в дождь этого делать не следует. Ветровое стекло склонно к сильному запотеванию, сопла для его обдува явно малы, да и для направления потока теплого воздуха на них придется пожертвовать комфортом ног. Вот два направления для улучшения модели: совершенствование обдува ветрового стекла и применение плавной регулировки скорости вентилятора отопителя.

Что со сцеплением? Похоже, это проблема конкретного автомобиля: схватывание происходит в самом конце хода педали. Пока ее отпустит левая нога, правая успеет добавить столько «газа», что автомобиль либо прыгнет вперед, либо сильно задергается. Педали расположены очень близко друг к другу, вместо тормоза легко нажать на «газ», и это при том, что я обут в легкие кроссовки относительно небольшого размера. А если за рулем окажется солдат в кирзовых сапогах или охотник в валенках?

Расход топлива мне с большой точностью определить не удалось. Очень ориентировочный подсчет показал, что 45-ти литров 92-го бензина хватило примерно на 260 км пробега. Это около 17-ти литров на сотню в смешанном цикле (город с пробками, скоростная трасса тоже местами с пробками, участки бездорожья).

Плюс к тому передачи переключаются нечетко. Все органы управления крайне тугие, а руль тонкий и при этом имеет огромный диаметр. Разместиться за баранкой мне удается только при максимально отодвинутом назад сиденье — и то ощущаю тесноту. А если бы я был в зимней одежде? А если бы на моем месте сидел военный в овчинном тулупе? В общем, продольная регулировка кресла здесь выглядит насмешкой. Наклон спинки можно отрегулировать, вращая рукоятку, но она очень тугая и «длинная», пока «уложишь» спинку, желание отдохнуть в горизонтальном положении уже пройдет. Но на самом деле здесь можно организовать и два полноценных спальных места.

По внутренним размерам салона «Хантер», однако, близок к большим легковушкам. Полтора метра ширины и спереди, и сзади, и в багажнике между боковинами кузова (между «кубическими» колесными арками — 114 см). Расстояние для ног левого пассажира заднего дивана при максимально отодвинутом назад переднем кресле — 31 см, это на 10 см больше, чем в бизнес-седане Kia К5! Передние кресла существенно сдвинуты к дверям, так что «зазор» между седоками очень велик, а при желании из передней части салона легко пробраться назад.

Седоки на втором ряду могут отрегулировать части спинки дивана по наклону. Здесь есть три ремня безопасности (но нет ни одного подголовника), много места под подушкой дивана, а расстояние от подушки до потолка близко к стандартным для легковушек 90 см. Багажник «Хантера» радует немалым объемом. Но конструкция заднего дивана просто небрежная, если не сказать больше.

Теперь я понимаю, что имел в виду мой сосед по дому, охотник, который говорил, что приобрел бы «Хантер», если бы завод довел его до ума. Действительно, в целом конструкция проста и утилитарна, большего можно было бы и не требовать, но то, что имеется, необходимо в буквальном смысле «допилить». Не думаю, что это стоило бы производителю космических затрат и повлекло повышение цены. Да даже если бы и повлекло, все равно бы автомобиль остался самым дешевым в данном сегменте и имел бы своего стабильного покупателя.

Пока же начальным, «нулевым» уровнем можно считать УАЗ «Патриот». «Хантер» — для тех, кто хочет поиграть в экзотику и почувствовать себя шофером на фронте. Или участником какой-нибудь очень интересной и познавательной экспедиции. Каждый день в такие «игры» на нем не поиграешь, будет тяжело физически. Хотя это может стать частью регулярных тренировок в фитнес-центре.

Вот как выглядели мои потуги сложить задний диван. Со стороны салона до бесконечности кручу заедающие рукоятки. Всё, стоп, дальше спинки не наклоняются. Теперь надо проникнуть в багажник (в моем случае — еще и отвести в сторону «калитку» с запасным колесом. В данной версии «Хантера» задняя дверь состоит из запираемой на ключ верхней половины со стеклом и нижней, откидываемой, как борт у пикапа. С одной стороны, это удобно (мне, как владельцу пикапа, во всяком случае привычно). Но я крайне редко забираюсь в кузов своего автомобиля — что там делать? А здесь приходится. Ведь для откидывания вперед заднего дивана требуется разблокировать два фиксатора, сделать это можно только со стороны багажника, но мешает открытый борт, значит, надо лезть внутрь. И растопыривать руки на всю ширину, потому что разблокировка одного фиксатора не освобождает диван. Нажимаю на рукоятки, тут пригодился бы напарник, который, собственно, и «опрокинул» бы диван, но его нет, приходится изощряться одному. Хорошо еще, что в багажнике пусто.

С трудом поднимаю тяжеленный диван, пытаюсь наклонить вперед, но не до конца сложившиеся спинки упираются в передние сиденья. В таком положении «книжка» не фиксируется — падает обратно. Что делать? Необходимо подвинуть передние кресла, но это можно проделать только с пассажирским, придвинутое к рулю водительское кресло не дает мне возможности сесть за баранку. Да, конструкция складного дивана явно не продумана.

К счастью, грузить мне, собственно, нечего, небольшой рюкзак с набором для пикника на природе, штативом и фотоаппаратурой в большом багажнике «Хантера» просто теряется. Но если бы речь шла об экспедиции с большим количеством снаряжения, могли бы возникнуть сложности.

К тесту привлечен смартфон

3,2-литровый двигатель «Иван-Виллиса» (ГАЗ-67) развивал всего-то 54 л. с. Непонятно, как такие скромные «лошадки» позволяли ему не только транспортировать седоков с оружием, боеприпасами и разным прочим снаряжением, но и таскать что-то на сцепке, например, артиллерийское орудие. 2,7-литровый мотор экспедиционного «Хантера» намного мощнее, в его «арсенале» 135 л. с., однако это тоже на грани. Но 150-сильный «патриотовский» ZMZ-Pro на «Хантере» недоступен, а дизельных вариантов сейчас в продаже нет. Жаль. Тут бы и 90-сильного варианта хватило, но в идеале он должен был бы иметь 120-140 «лошадей». И коробка желательна не пяти-, а шестиступенчатая.

В принципе, 135-ти сил ему хватает, но я бы предпочел побольше тяги «внизу». Сейчас она нарастает с отметки 3000 об/мин, только для обнаружения этой отметки надо подключить к диагностическому разъему специальный прибор и связать его со смартфоном. Что еще на нем можно увидеть? Что при 60 км/ч двигатель развивает 1700-1800 об/мин, а при 80-ти — около 2400 об/мин. Холостые обороты варьируют в диапазоне от 790 до 870 об/мин, в цифрах разница кажется существенной, но на слух «плавание» не такое уж заметное.

А вот насчет скорости закрались сомнения — и их справедливость подтвердилась. С первых километров движения я отметил: 90 км/ч — это своеобразный предел, выше которого «Хантер» начинает ТАК гудеть, что разгоняться дальше не хочется. Только на самом деле эти 90 км/ч — вовсе не 90. А сколько? Нутром почуял, что больше, вновь привлек в союзники смартфон и выяснил: с колодки диагностики снимается та же скорость, какую показывает спидометр. А если включить GPS-навигатор, то не та, а на 5 и даже 8 км/ч больше! Вот это да, спидометр-то, оказывается, занижает, а этого делать нельзя, по правилам он имеет право только завышать скорость (что обычно и делает).

Разгадка проста: у версии «Экспедиция» шины больше штатных — 235/85R16 против 225/75R16. Мне кажется, при такой замене о недостоверности спидометра следует уведомлять покупателя или менять привод спидометра. Иначе можно легко разориться на штрафах, потому что в пределах нынешних скоростных ограничений в населенных пунктах «Хантер» вполне «боеспособен». Только приноровитесь к тугим педалям и механизму выбора передач.

Тормоза тоже тугие. И довольно невнятные. При легком нажатии педали кажется, что автомобиль и не думает замедляться. На самом деле, думает, но пока не хочет. Надо заставить — нажать посильнее, то есть, о сколь-нибудь тонкой дозировке усилия можно забыть. Примечательно, что наличие в автомобиле ABS я определил только по периодически загорающемуся символу в линейке контрольных ламп. Отчего он появлялся и почему исчезал — сие осталось неведомым. Но даже на песке, не говоря о грунте, листве и траве, при торможении работа ABS никак не проявлялась.

Мне пришло в голову, что появление символа, возможно, связано с нажатием кнопки блокировки дифференциала. Нажал несколько раз, оказалось — не факт. То горит, то не горит. Но самое главное — я не понял, как определить, включена ли блокировка. На местности — вроде бы, она работала, но никакого специального индикатора включенного/выключенного состояния в автомобиле нет.

И рычажок раздатки тоже крайне двусмысленный. Во всяком случае, его положения плохо совпадают со схемой на рукоятке. Режим 2Н, вроде как, включается движением рычажка назад, то есть, к себе, а в этом направлении он передвигаться не желает, «затыкается» в районе 4Н. В режим 4L попасть сложно, только через «нейтраль» коробки и после полной остановки автомобиля. Но, по крайней мере, попал так попал.

И «понижайка» очень достойная! То есть, реально превращает УАЗик в танк, настолько хорошо чувствуется увеличение тяги! Правда, и шум возрастает, ну да на ней не по скоростному шоссе ехать. А на бездорожье кажется, что ты — в «соавторстве» с автомобилем — поистине всемогущ.

В родной стихии

На твердой лесной дороге понижающая не будет лишней, потому что не даст разогнаться. В принципе, автомобиль способен двигаться на передаче и без добавления «газа», почти как трактор. Был бы дизель — так точно мог бы. Но если разгонитесь, сильно пожалеете. Не зря еще предки «Хантера» заслужили прозвища «козликов». Также не зря на торпедо присутствует ручка для переднего пассажира. Оранжевый «монстр», несмотря на общую тяжесть, в прыжках на колдобинах запросто отрывает колеса от земли. Соответственно, население и груз в салоне взлетают до потолка.

В таблице технических характеристик приведены данные стандартного УАЗа модели «Хантер». Вариант «Экспедиция» шире примерно на 30 см «благодаря» дополнительным подножкам, выше, как минимум, на 30 мм за счет тюнинговых шин размерности 235/85, а также на высоту багажника на крыше, которую я не измерил, но на взгляд она составляет порядка 30 см.

На влажном лугу около реки обнаруживаю довольно глубокие колеи и останавливаюсь перед ними в раздумьях. Эх, нет со мной второго человека, который бы предостерег или, наоборот, приободрил, мол, что это за препятствие, детские игрушки. Колея действительно оказалась «детской», но только для подготовленного «Хантера». Многие кроссоверы запросто оказались бы здесь «на мостах», а в таких ситуациях что моторы, что «умные» системы полного привода бессильны: нужны человеческие руки и лопата, а лучше добавить смекалки.

Справившись с этой колеей, я заметно осмелел. Ведь удалось не только с легкостью пробраться по ней вперед, но и развернуться перед тупиком, на грани болота. Ничего бы не стоило и выбраться задним ходом, но уж очень захотелось помучить УАЗик, осложнить ему «жизнь». Здесь — не удалось.

Несмотря на это, следующая преграда снова заставила почесать в затылке. На этот раз колеи были глубже, и пропахал их в тяжелой, вязкой глине явно более тяжелый «инструмент». Трактор? Неужели он тут кому-то понадобился? И где его искать, если он понадобится мне? До ближайшей «населенки» отсюда минимум километра четыре.

Предусмотрительно прохожу препятствие ногами до конца. Оно ограничивается всего двумя влажными ямами, но они глубокие, и глина в них «вспахана». Дальше идет вполне проходимый подъем, потом колея теряется в лесу. Но она есть, и это уже хорошо. Даже если эта дорога никуда меня не приведет, проехав грязь в одну сторону, я уж как-нибудь постараюсь развернуться и здесь же вернуться к реке. А может быть, по колее удастся добраться до каких-нибудь еще более живописных мест?

Не добрался. Провел «Хантер» по грязи, не то, чтобы неощутимо, но, в общем, без проблемы — на понижающей. Только поймал себя на мысли, что, если он застрянет, двигаясь в обратном направлении, зацепить крюк лебедки будет не за что. На пути туда хоть деревья есть, и до них от грязи не так уж далеко, троса должно хватить.

Лес оказался неинтересным. Правда, наверное, более привлекательным, если бы я задумал переночевать во время этой поездки: сюда бы мало кто проехал, а дров полно, и место под палатку найти нетрудно. Но у меня в планах есть еще пара точек, где было бы интересно тестировать «Хантер», так что разворачиваюсь — и вперед, то есть, назад.

Сначала постарался провести автомобиль так, чтобы он не оказался в колее. Однако он все же сполз в нее. Добавляю «газ», только бы не остановиться. Выяснилось, что можно и остановиться. И легко тронуться. Шины проявили себя просто блестяще. Я осмелел до того, что останавливал автомобиль уже там, где позволяли вылезти кроссовки, а не там, где безопасно. По фото вы можете решить, правда, что ничего серьезного в этих колеях нет, тут и «шаха» проедет. На самом деле, здесь вполне мог бы не проехать и обычный «Хантер», на штатной резине.

Некоторое время потом заняли поиски овражка с крутыми склонами, по которым я в свое время пытался спускаться и подниматься на кроссоверах. Вот он, нашелся! Направляюсь вниз в буквальном смысле очертя голову, то есть, особо не задумываясь… А напрасно. Нет, в геометрическом плане препятствие показалось УАЗу несложным. Даже то, что, наклонившись вперед, он оторвал одно из колес от земли. Я попробовал тронуться и с включенной блокировкой, и без нее — удалось. Труднее, да что там — опаснее оказалось остановить автомобиль на склоне и вылезти из него, чтобы сделать фото. Вылезти он позволил, а вот в момент залезания внутрь покатился вниз!!! «Ручника» не хватило! Даже показалось, что он вообще не при делах, настолько легко автомобиль двинулся вниз по склону. Удерживать его передачей я не мог: в момент съемки двигатель должен был работать, чтобы горели фары.

Спасло то, что перед правым передним колесом оказался бугорок. По большому счету, ни мне, ни автомобилю и внизу овражка ничего не грозило, там ровная свободная поляна, деревьев, других препятствий и людей нет, даже по инерции «Хантер» не укатился бы далеко. Но сам факт такой «свободы» был неприятен. А если бы скатываться было некуда? Запомните это, джиперы, риск здесь присутствует, склон на фото не такой уж безобидный.

Подниматься по нему тоже может быть чревато. Опять нужен второй человек — он бы проследил, чтобы по верху случайно не подъехал какой-нибудь другой любитель отдыха на природе. На таком склоне не затормозишь, а катиться вниз задним ходом в разы опаснее, чем передним. Тут мне, можно сказать, улыбнулась удача: наверху никого не оказалось. Другие отдыхающие в лесу не проявили к моим экзерсисам ни малейшего интереса. Удивительно: в городе экспедиционный «Хантер» пользовался большим вниманием, а тут владельцы «Нив» и кроссоверов интересовались рыбой в водоеме, где ее, скорее всего, нет вообще.

А может, это и к лучшему. Никто не предложил на спор преодолеть еще более крутой склон, а также попробовать себя в качестве водителя, если я проявлю нерешительность. Поэтому проявляю решительность только там, где считаю разумным. Например, выбираюсь из овражка по более пологому склону и, памятуя, что здесь когда-то забастовал «подопытный» кроссовер, добавляю «газ». И оранжевый «козлик» вновь подтвердил свое народное прозвище, подпрыгнув на перегибе сначала передней, потом задней осью.

Коротко — о лебедке. Разобраться с ней оказалось проще простого, но, помимо сапог и лопаты, в арсенале джипера обязательно должны быть прочные рукавицы или перчатки. Хоть трос устройства оказался почти не «пользованным», из него кое-где уже торчали освободившиеся проволочки, а они, как известно, наносят рукам очень неприятные уколы. Естественно, нужно следить, чтобы трос при наматывании не «засосал» руку в клюз (с рукавицами это более реально). Ну, и приноровиться блокировать/разблокировать лебедку предназначенной для этого рукояткой, которая работала крайне нечетко и совершенно не по схеме, нарисованной на ней.

А в остальном — и «лебедиться» можно, сидя за рулем, благо, длины кабеля хватает, и тяга у «лебеды» ломовая. Я не стал снимать использование ее на склоне лишь по той причине, что пришлось бы цепляться за живые деревья, а без корозащитной стропы это лучше не делать. Зацепился за сухой, но еще прочный пень.

И завершил день внедорожника пикником на откинутом, как у пикапа, заднем борту. Удобно, но одиноко без компании. Не с кем поделиться ни переполняющими впечатлениями, ни красивым местом в относительно недалеком Подмосковье. Как выяснилось, не все друзья о нем слышали, даже несмотря на то, что бывали совсем поблизости. Что до экспедиционного УАЗа, то местные «сложности» для него — сущие цветочки. Но здесь хоть такие цветочки есть, в других местах автомобиль такого плана бессмыслен, избыточен. В частных руках играл бы чисто имиджевую роль, выбираясь на покатушки два-три раза в год, да, может быть, сопровождая владельца-москвича в отпускной вылазке в Карелию или на Урал. Для более дальних вояжей он слишком медленный и тяжелый в плане передвижения по шоссе.

Так что самое место ему там, где Карелия, Урал и другие красивые и труднодоступные для автомобилей места находятся поблизости. Для их жителей, конечно, «Экспедиция» дороговата (хотя я априори оценил ее вдвое дороже), но, учитывая, что данная версия не предполагает вмешательства в двигатель и трансмиссию, можно ограничиться «довооружением» обычного «Хантера» всего лишь подобной резиной, близкой по прочности защитой картера и совсем уж факультативно — лебедкой.

Но, честно говоря, если бездорожье для вас не цель и смысл жизни, необходимость преодоления его всего лишь хобби, а для повседневных нужд у вас есть другой, более «гражданский» автомобиль, может быть, даже, не один, лучше рассмотрите для развлечений на природе УАЗ «Патриот», или одну из вазовских «Нив». Это если ваш кредитный лимит имеет пределы, а если не имеет, то выбор, конечно, намного шире, учитывая еще и недешевый тюнинг. За «Хантер» мне лично после теста стало обидно. Весьма боевой на бездорожье, такой «мужской», хотя и не такой уж страшный в плане поведения на шоссе, он сегодня выглядит в производственной гамме компании каким-то нелюбимым пасынком-второгодником, которого давно бы пора вывести в люди, то есть, подтянуть по всем статьям, облагородить, довести до ума совсем уж архаичные и корявые устройства… Но, как я понимаю, этого не предвидится, потому что любой заводской тюнинг заводских же «неудобств» не касается.

Так что, задумавшись об УАЗе в своем автопарке, я бы все же подкопил на «Патриот». Конечно, в версии «Пикап», но это уже личное. Не надо автомата, вполне устроит «механика», желательны только кондиционер и кожаный салон, а из тюнинга — только особые, очень рельефные кресла, которые ставят в некоторые «Патрики»… Вышло бы ненамного дороже экспедиционного «Хантера», зато это был бы гораздо более продуманный автомобиль, годный к ежедневным поездкам. Более «дружелюбный» и «человечный».

УАЗ «Хантер» предлагается в трех основных комплектациях за 817 000, 832 000 и 872 900 рублей (доступны варианты со 128-сильным мотором). Вариант «Экспедиционный» (только 135 л. с.) потянет на 1 078 900 рублей. Его дооборудование в экспедиционно-внедорожном плане, безусловно, стоит доплаты, однако в плане комфорта и удобства оно не добавляет ничего. Базовый «Патриот» обойдется в 929 000 рублей, максимальный — в 1 450 000 рублей.

Технические характеристики УАЗ «Хантер» ГАБАРИТЫ, ММ 4260 х 1775 х 2165 КОЛЁСАНАЯ БАЗА, ММ 2380 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 241 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, МИН./МАКС., Л 470/1830 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1840 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 2693 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 135 / 4600 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 217 / 3900 ТРАНСМИССИЯ механическая, 5-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 130 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С н. д. СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 13,2 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 35 + 35