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8 ноя 2022

Представлен юбилейный UAZ Hunter

Представлен юбилейный UAZ Hunter
Автор фото: фирма-производитель

Ульяновский автозавод представил особую версию внедорожника Hunter, посвящённую полувековому юбилею оригинальной модели 469, сборка которой началась в декабре 1972 года. Тираж данной версии будет лимитированным, однако, точное число машин компания не раскрывает

Чем спецверсия внедорожника отличается от обычно Hunter? Набор простой – окрас «Раптором», силовые бампера, лебеда, шноркель и внедорожная резина. Фактически – перед нами обычный Hunter в экспедиционной версии за исключением того, что наш автомобиль еще можно заказать с мягким тентом вместо жесткой крыши.

Юбилейный УАЗ-469 оснастили двигателем ЗМЗ-40911, который развивает 112 л.с. и имеет экологический класс «Евро-0». Работает он с пятиступенчатой механической коробкой компании BAIC, «раздаткой» и подключаемым полным приводом. В шасси применены мосты «Спайсер».

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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