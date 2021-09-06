Представлен электрический UAZ Hunter

Это не серийная модель, но производитель действительно готовится создавать электрические версии своих внедорожников

Перед нами чешская разработка фирмы MV Motors, но специалисты из УАЗ консультировали своих зарубежных коллег. В частности именно «уазовцы» порекомендовали чехам установить аккумуляторные батареи вместо топливных баков с использованием штатных мест креплений. Кроме того, эксперты рекомендовали подобрать элементы питания по весу так, чтобы их масса не сильно отличалась от полных топливных резервуаров.

Но поговорим о самой машине. Итак, Spartan EV оборудован электромотором мощностью 163 лошадиные силы и 600 Нм. Силовая установка внедорожника укомплектована тремя тяговыми аккумуляторами – запас хода у автомобиля составляет триста километров. Любопытно, что шасси и трансмиссия остались штатными. Правда, как инженерам удалось соотнести электромотор со стандартной трансмиссией – неизвестно.