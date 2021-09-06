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6 сен 2021

Представлен электрический UAZ Hunter

Представлен электрический UAZ Hunter
Автор фото: фирма-производитель

Это не серийная модель, но производитель действительно готовится создавать электрические версии своих внедорожников

Перед нами чешская разработка фирмы MV Motors, но специалисты из УАЗ консультировали своих зарубежных коллег. В частности именно «уазовцы» порекомендовали чехам установить аккумуляторные батареи вместо топливных баков с использованием штатных мест креплений. Кроме того, эксперты рекомендовали подобрать элементы питания по весу так, чтобы их масса не сильно отличалась от полных топливных резервуаров.

Но поговорим о самой машине. Итак, Spartan EV оборудован электромотором мощностью 163 лошадиные силы и 600 Нм. Силовая установка внедорожника укомплектована тремя тяговыми аккумуляторами – запас хода у автомобиля  составляет триста километров. Любопытно, что шасси и трансмиссия остались штатными. Правда, как инженерам удалось соотнести электромотор со стандартной трансмиссией – неизвестно.

При написании новости использовалась информация:
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