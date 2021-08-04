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4 авг 2021

Uaz Hunter стал электрическим

Uaz Hunter стал электрическим

Чешская фирма MW Motors приступила к продажам электрической версии рамного внедорожника UAZ Hunter под собственным названием MWM Spartan EV

Всю конверсию чехи проводят самостоятельно – стандартный бензиновый двигатель изымается, а на его место устанавливается электромотор. К сожалению, мощность его не раскрывается. Что касается аккумуляторов, то емкость батарейного блока может варьироваться от 56 до 90 кВт*ч. в зависимости от комплектации. Максимальный запас хода составляет 180 километров.

Производитель заявляет, что машина сохранила и полный привод, и понижающие передачи в трансмиссии. Правда, как этот узел реализован, учитывая наличие электромотора, не сообщается вовсе. Примечательно, но машину можно выбрать как с левым рулем, так и с правым. Переустановку органов управления чехи также проводят самостоятельно.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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