УАЗ «Патриот» начал проходить путь модернизации прямо с момента своего рождения – инженеры завода постоянно вносят в конструкцию что-то новое - то двигатель доработают, то автоматическую коробку передач установят. Сегодня мы узнаем - идет ли все это машине на пользу, которую до сих пор называют слегка модернизированной версией советского УАЗ 469

Загадки истории

Происхождение «Патриота» окутано небольшой тайной. Как я указал выше, большинство людей предполагает, что Patriot является модернизированным 469. На деле все куда сложнее. Нашему подопытному предшествовала модель 3160. Её разработка велась медленным темпом еще в восьмидесятых годах, но в 1987 году на некоторое время проект был заморожен. После распада СССР УАЗу потребовался новый автомобиль - одним госзаказом для оборонной промышленности сыт не будешь. Здесь вспомнили про проект 3160 – сдули с него пыль и стали воплощать концепт в жизнь. Хотя, воплощать – это громко сказано. Денег на полноценную разработку у завода не было: во-первых, у руководства предприятия была важная цель – модернизировать сам завод, так как в технологическом плане УАЗ безнадежно отставал от других отечественных заводов. Вот вам интересный факт- практически вся сварка 469 модели осуществлялась вручную. Во-вторых, время было тогда тяжелое… . Так что команде инженеров была поставлена задача – обойтись малой кровью, что означало следующее: взять старые технические компоненты, замешать это с новым дизайном и что-то в итоге родить. Любопытный факт - модернизацией предприятия УАЗ занимался другой автогигант – АвтоВАЗ, на его мощностях было изготовлено все оборудования. Ульяновцы в рамках такого важного сотрудничества решились на необычный шаг – попросили тольяттинцев посодействовать и в разработке 3160. В результате дизайн модели рисовал небезызвестный Владимир Степанов, перу которого принадлежит и облик моделей семейства ВАЗ 2110. Долго расписываться не буду, скажу лишь то, что серийный 3160 получился очень странным - старая рама с узкой (всего 1445 мм) колеей и короткой (2400 мм) базой зрительно делала его непропорци¬онально высоким, коротким и узким. Небольшое пояснение по поводу узкой колеи- это советское наследие оборонной промышленности. Существовал определенный стандарт, согласно которому колея военных автомобилей, к которым относился и УАЗ-469 не могла превышать определенных значений. Связано это было со способами размещения машин в самолетах и другом военном транспорте.

Были и вопросы к технической части – старый 78-сильный мотор УМЗ был слабоват для нового внедорожника, да и в принципе устарел, как и рессорная подвеска и многие другие компоненты, которые были родом из пятидесятых годов. Через некоторое время заводчане смогли пробить у руководства предприятия карт-бланш на модернизацию: к 1993 году 3160 получил 5-ступенчатую механическую коробку передач (вместо 4-ступки), гидроусилитель руля, неразрезные мосты Spicer, переднюю пружинную подвеску и передние дисковые тормоза. Оставалась одна важная проблема – узкая колея и короткая колесная база помимо странного внешнего вида одарили машину «фирменной», то есть практически отсутствующей, плавностью хода и далеко не лучшей управляемостью. Решение у заводчан было – колесную базу необходимо растянуть. Руководство УАЗ эту инициативу не поддерживало – этот шаг потребовал бы и переделки кузова, а это – новые затраты. Разжалобить начальство, все же, получилось и оно дало добро на испытание технологических решений, правда на семействе 469. Фактически, так родился УАЗ 3159 «Барс». Когда-нибудь мы расскажем и про него, но сейчас вернемся к предкам «Патриота». Испытания показали, что инженеры правы – увеличение колесной базы и расширение колеи благотворно скажутся на управляемости и комфорте – завод дал добро на очередную модернизацию, в результате которой 3160 увеличили колесную базу на 360 мм (до 2760 мм). Кстати, после этого автомобилю присвоили новый индекс 3162, который позже превратился в наименование «Симбир». А как же появился «Патриот»? Все просто – это переименованный «Симбир». Прошло уже более двадцати лет, а УАЗ показывает нам, что возможности совершенствования отечественного внедорожника по-прежнему неисчерпаемы.

В двадцать первый век с приветом из двадцатого

Вернемся в сегодняшний день. Да, двадцать лет к ряду УАЗ модернизирует «Патриот» - в основном в техническом плане. Дизайн, который окончательно сформировался в 2003 году, фактически не изменился. Штрихи вроде новых фар или колесных дисков не настолько значительны, чтобы внешний вид «Патриота» воспринимался действительно новым. Впрочем, я не скажу, что машина выглядит устаревшей – силуэт двадцатилетней давности получился очень удачным, жаль, что за этот период не придумали чего-то лучшего, а может быть и придумали уже, только ходу не дали по причине банального отсутствия средств. Впрочем, это мои домыслы…

В темно-сером цвете (лучший оттенок в палитре на мой взгляд) автомобиль выглядит прекрасно – эдакий солидный крепыш. К слову, когда смотришь на габариты внедорожника, понимаешь, что он не такой уж и большой. Длина здесь, к примеру, всего 4750 миллиметров, что даже меньше, чем у кроссовера Kia Sorento (4810 миллиметров). Зато «Патриот» вымахал в высоту почти на два метра (1910 миллиметров), по этому пункту наш джип превосходит даже Chevrolet Tahoe (1889 миллиметров). Солидная высота и обеспечивает это ощущение гигантизма.

Попробуем сесть в салон – именно попробуем, так как от земли до подножки целых пятьдесят сантиметров, а до пола и того больше. Так что в «Патриот» приходится именно взбираться. К слову, до 2019 в салоне не было ручек на стойках кузова - пассажирам приходилось быть немножко акробатами, чтобы попасть в машину. Зато сейчас этот приятный бонус есть и у водителя, так что усесться в кресло получается без особых проблем.

Внутри, безусловно просторно – двухметровая ширина кузова другого и не предложит, смущает только, что двери находятся очень близко к пассажирам. Конечно, соприкосновения коленей и плеч с дверью, как на старом Land Rover Defender или Suzuki Jimny нет, но баланс уже находится на грани. Сам интерьер отторжения не вызывает – все достаточно современно. Центральная консоль не перегружена кнопками – все контроллеры расположены под рукой. Впрочем, пару негативных слов я не могу не сказать. УАЗ постоянно пеняют за сбоящую культуру производства, и я не стану исключением. Вопрос - почему весь пластик в каких-то заусенцах? Почему дефлекторы вентиляции плохо закреплены – постоянно думаешь, что одно неловкое движение и он окажется в твоих руках. Кто-то скажет, мол, это досадные мелочи, а я отвечу, когда на сегодняшний день стоимость машины приближается к двум миллионам рублей, то таких мелочей видеть не хочется совсем! К тому же, есть проблемы и по серьезнее. Я сейчас говорю о коррозии кузовных элементов. Сразу отмечу – наш автомобиль подобным не грешил, но я лично видел на площадке одного из автосалонов Патриоты с коррозией. Пару слов хочу сказать по поводу нашумевшей коррозии на раме. Во-первых, подобным грешат машины более именитых брендов, например, «Гелендвагены». Во-вторых, раму любого внедорожника надо защищать специальной химией, та как грязь, например, не лучшая среда для металла. В конце концов, само железо здесь настолько толстое, что пока все сгниет, пройдет лет двадцать.

Ладно, о грустном не будем, тем более что похвалить мне машину есть за что. Второй ряд, например, легко вмещает троих пассажиров, а в 650-литровый багажник (со сложенными задними креслами уже 2415 литров) можно спокойно затолкать пару слонов. Я даже жалею о том, что уазовцы в свое время прекратили выпуск девятиместного «Патра», где в багажнике находилась пара дополнительных скамеек. Единственная просьба к заводу - сделайте что-то с задней дверью. Эта «калитка», а точнее «калитища» просто громадная и пользоваться ей, особенно на тесных парковках неудобно. К тому же опыт владельцев показывает, что она со временем начинает провисать и тереться об дверной проем - привет ржавчина. Впрочем, на нашем УАЗе установлена импровизированная защита в виде пластиковой нашлепки. Но все же хотелось бы видеть, например, подъемное стекло, как это сделано на Toyota Land Cruiser, либо полноценную двухстворчатую дверь.

Пару слов скажу о мультимедийном комплексе. Во-первых, мне понравилось неплохое звучание. Конечно, здесь установлен звук не от Bose, и не от Harman Kardon, но в целом звук достойный. Во-вторых, само головное устройство работает шустро. К тому же в качестве операционной системы здесь используется открытый Android, так что смело можно устанавливать любые навигационные программы и покорять просторы страны.

Покорение просторов

Надо сказать, что появление автоматической коробки передач на «Патриоте» сопровождалось громкими заявлениями автопроизводителя о том, что это новшество сделало эксплуатацию внедорожника не только на бездорожье, но и в городских условиях. Скажу сразу – мне удалось попробовать автомобиль в полях, где он зарекомендовал себя с хорошей стороны. У нас здесь внушительный дорожный просвет в 210 миллиметров, а большой ход подвески обеспечивает комфортное преодоление всех препятствий. К тому же, у «Патриота» присутствует неплохой внедорожный арсенал в виде понижающего ряда в трансмиссии, и опциональной блокировки заднего дифференциала. Понравилась и работа системы ESP, которая умеет имитировать межколесные блокировки, позволяя справиться, например, с диагональным вывешиванием. Да и геометрическая проходимость у «Патриота» достойная. Угол въезда – 35 градусов. К примеру, на Jeep Wrangler, который считается одним из лучших проходимцев, этот показатель лишь немногим больше – 36 градусов. К слову, из «Патриотов» любят делать экспедиционные внедорожники, а в северных регионах Patriot составляет чуть ли не основу местного автопарка.

Но бездорожье бездорожьем, а мне в первую очередь хотелось проверить – удалось ли заводу, как он заявляет, превратить Патриот в горожанина. Я смог протестировать джип во всех условиях, но прежде, чем говорить о впечатлениях, пару слов о самих агрегатах. Итак, под капотом «Патриота» располагается атмосферный 150-сильный двигатель ЗМЗ Pro объемом 2.7 литра. Не обманитесь громким именем. Фактически, этот двигатель является глубокой модернизацией мотора ЗМЗ-409 девяностых годов. Тот, в свою очередь, «вырос» из мотора ЗМЗ-406, а он является предметом модернизации двигателя ЗМЗ 402. Так что, по большому счету, «Патриот» использует технологии пятидесятых годов двадцатого века – ЗМЗ 402 стоял еще на двадцать первых «Волгах»…. Я не буду говорить о том, как тот или иной мотор отличается друг от друга, но рассказать немного о механизме превращения ЗМЗ 409 в ЗМЗ PRO должен. Итак, фактически, надо упомянуть лишь три важных пункта. Первый – была установлена двухрядная цепь вместо однорядной. Второй - изменились фазы газораспределения. Третий – увеличилась степень сжатия с 9.1 до 9.8. Я опущу технические подробности вроде перепрошивки «мозгов». Достаточно знать, что все доработки позволили увеличить мощность со 137 до 150 лошадиных сил. Возрос и крутящий момент – с 217 до 235 ньютон-метров, причем пик момента теперь приходится на более низкий диапазон оборотов (с 3900 до 2650).

Теперь поговорим о АКПП. Итак, в отечественном внедорожнике трудится 6-ступенчатый гидромеханический автомат Punch Powerglide 6L50. Не успел внедорожник с АКПП выйти на рынок, как по интернету пошел слух, что коробка полностью китайская. Это не так. Конечно, китайские комплектующие есть: это селектор и его привод. Но остальное, фактически все железо, поставляется с головного завода в Страсбурге. И так будет всегда — у фирмы Punch есть некоторые деловые обязательства перед General Motors, в соответствии с которыми французы не могут перевести производство в Китай. По этой же причине автомат никогда не будет локализован в России. В целом, эта коробка уже успела зарекомендовать себя надежным агрегатом – она устанавливалась на многие американские модели вроде Cadillac CTS, где успела зарекомендовать себя с лучшей стороны.

Как ведет себя эта связка на дороге? В городе все прекрасно - на любое нажатие педали газа Patriot реагирует логично и предсказуемо. Старт с места и толкание в пробке — без проблем, разгон — с плавными переключениями, и даже если нужно внезапно ускориться, автомат легко и непринужденно скачет вниз по передачам. Ста пятидесяти сил вполне хватает, чтобы с комфортом держаться в столичном потоке.

На трасс выявились неприятные моменты. Во-первых, сразу в глаза бросается непозволительно долгое зависание на высоких оборотах после кикдауна. Если в городских режимах этого не ощущаешь, то при разгоне на скорости 70—100 км/ч театральная пауза, сопровождающаяся неприятным (слишком громким) звучанием моторного оркестра, может длиться до трех секунд. И даже после этого машина не начинает интенсивно разгоняться. Электроника Patriot почему-то настроена так, что при кикдауне обороты поднимаются до такого высокого уровня, когда отдача агрегата уже идет на спад. Вообще наиболее комфортная скорость для передвижения на «Патриоте» - 100 километров в час. Все-таки двухтонному внедорожнику этого атмосферника 2.7 маловато. Разгон до сотни занимает целых шестнадцать секунд, а после данной отметки «Патриот» начинает просто «сливать» - больше 147 километров в час мне разогнать внедорожник не удалось. К тому же у «Патриота» не самая лучшая аэродинамика, что приводит к акустическому дискомфорту на высокой скорости - в задней части кузова появляются посторонние шумы, так что, повторюсь, больше ста ехать бессмысленно. Расход топлива тоже высоковат. По паспорту заявленное значение для города – 14 литров, для трассы – 11.5. Реальность немного отличается. Мой городской расход составил семнадцать литров, на трассе я смог уложиться лишь в 13 литров (при средней скорости в 90-100 километров в час). Пару слов об управляемости – «Патриот» ощущается грузовиком. В городских условиях руль воспринимается несколько тяжелым, а вращать баранку приходится часто, на трассе же расслабиться сложно. Во-первых, высокий центр тяжести приводит к заметным кренам в виражах. К тому же автомобиль требует постоянной коррекции курса, проще говоря, подруливания. Конечно же, прогресс по сравнению с прошлым поколением есть, и он большой, но полностью искоренить это, как мне кажется, поможет лишь переход на новую платформу. Честно говоря, на зимней дороге управлять машиной несколько страшно, особенно, когда осознаешь, что едешь на заднем приводе. Нет, конечно же, можно подключить и «передок» (полный привод реализован по принципу Part-Time), но двигаться на полном приводе по асфальту выше восьмидесяти километров в час не рекомендуется из-за высокой нагрузки на трансмиссию, так что едем только на заднем. Похвалю работу страховочной электроники – она хорошо справляется и не дает уйти машине в заносы, а вот тормозов тяжелой двухтонной машине не хватает.

Итог

Появление автомата явно подбросит угля в извечный спор «новый Patriot или подержанный японский внедорожник». На стороне отечественной машины находится ее новизна и какая-никакая гарантия. С другой стороны, постоянная модернизация «Патриота» никак не может решить две важные проблемы. Первая – устаревшая конструкция. Как ты не модернизируй «Патриот», старые гены получится искоренить лишь путем разработки нового поколения машины. К сожалению, громкий проект «Патриот 2020», где нам обещали появление турбо-моторов, новой подвески и.т.д. официально закрыт, так что с наибольшей вероятностью на УАЗе будут вываривать старые щи настолько долго, насколько это возможно. Может быть, я и готов свыкнуться с такой реальностью, если не вторая проблема – качество изготовления. Знаете, когда ты смотришь на цену машины, которая в текущих условиях со всеми накрутками приближается к двум миллионам рублей, а потом замечаешь все досадные мелочи, приходишь к выводу, что потратить свои кровные можно, куда лучшим образом. С другой стороны, «Патриоты» покупают, в основном, те, кто знает, чего именно стоит требовать от этой машины – проходимости, простоты обслуживания и способности выживать в тяжелых условиях. Так что давайте воспринимать эту машину в качестве некоего профессионального инструмента, так как в этой роли он однозначно хорош.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УАЗ «ПАТРИОТ» 2.7 6АТ ГАБАРИТЫ, ММ 4750 х 1900 х 1910 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2760 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 210 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН./МАКС., Л 650 / 2415 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2015 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 2693 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 150 / 5000 МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН 235 / 2650 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 6-ст. ПРИВОД полный МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч 150 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 68