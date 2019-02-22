Главное достижение в жизни мужчины – конечно, женщина. Но есть особые ценности, которые мы считаем своими, истинно мужскими. Владение такими вещами для нас является знаками отличия независимо от того, как относится к этому противоположная половина человечества. К истинно мужским предметам я отношу бензопилы, подвесные лодочные моторы и… да, конечно, автомобиль УАЗ «Патриот»

Если бы женщины ценили нас за обладание этим внедорожником, «Патриоты» расхватывались бы, как горячие пирожки. Но мы знаем, что у другого пола ценности другие. Какие? В короткой статье и думать нечего об ответе на этот вопрос. Ему стоит посвятить даже не книгу, а многотомное исследование. Но если коротко – им неважно, есть ли у вас «Патриот» или вообще какой-либо внедорожник. И неважно, что вы любите и умеете покорять бездорожье. Даже если вы признанный ас в этом деле, успех у женщин вам не гарантирован. Требуется другое, поэтому, рассчитывая на признание противоположного пола, не увлекайтесь дальними и трудными путешествиями. Помните строчку из песни, прозвучавшей в известном советском фантастическом фильме: «Эй, моряк, ты слишком долго плавал…».

На голову выше, а то и на две

Но между нами, мальчиками, обладание «Патриотом» является безоговорочным признаком подлинного мужества и крутизны. Хотя бы за то, что – как принято считать – этот автомобиль требует постоянного приложения мужских рук. Женские нежные и бархатные ручки не справятся ни с управлением, ни с постоянными ремонтами.

Так ли это на самом деле? В данном случае, я говорю о приложении рук. Третий по счету тест постоянно обновляемого «Патриота» в очередной раз меняет это мнение на противоположное.

В 2015-м за руль подопытного «Патриота» села моя жена. И, в целом, справилась с управлением, сурового бездорожья ей, правда, не досталось, но по-настоящему трудные дороги встретились. Тем не менее, после этой поездки она заявила, что согласна на такую покупку. К следующему тесту, прошедшему в горах Армении в конце 2016-го, УАЗ «Патриот», если можно так выразиться, вырос на голову. За прошедшие с тех пор два с небольшим года – еще на одну, а может, и на две. Между тем, в нынешний раз переменчивое женское сердце не впечатлилось им, мне было заявлено, что «Патриот» в нашей семье может появиться исключительно в качестве моей личной игрушки, а для дома и семьи лучше было бы взять УАЗ «Профи» с двухрядной кабиной. И, желательно, с автоматом, чтобы моя половина тоже соглашалась садиться за его руль.

В качестве игрушки я бы предпочел уазовский пикап, но вот парадокс: он стоит дороже «Профи». Причем, так, существенно дороже – на 200 с лишним тысяч рублей. Да, с двухрядной пятиместной кабиной, кондиционером и полным приводом. Меня бы это устроило, даже без автомата (который, кстати, возможно, и на «Профи» появится), только вот в Москву из нашей глубинки путь ему будет заказан. Разве что по окраинам покататься. А в центр его не пустит грузоподъемность, да и с габаритами его там едва ли справишься.

Зато тест «Профи», проведенный прошлой весной, продемонстрировал со всей очевидностью: одна из «голов», на которую вырос УАЗ за это время – новый 150-сильный двигатель. Этот агрегат играючи тащил огромный коммерческий фургон с дико парусящим тентом кузова по трассе со скоростью 120-130 км/ч. Без физического и нервного напряжения, что косвенно подтвердила моя собака Сельма. Во время этой поездки она мирно спала рядом со мной, в то время как в сложных условиях и тревожных ситуациях обычно волнуется, сидит и настороженно смотрит то на меня, то на дорогу.

Я очень ждал возможности опробовать этот мотор на «Патриоте», и вот наконец-то тест состоялся. Что сказать? УАЗик теперь просто рвет с места, поэтому с педалью «газа» на старте следует обращаться осторожно. Благо, двигатель тянет в широчайшем диапазоне оборотов, и тронуться в ползущем режиме вполне возможно. И не только тронуться. Для уверенного разгона в городском режиме, конечно, следует раскрутить коленвал до 3000, хотя бы до 2500 об/мин, но в принципе мотор готов «поднять» и с 1500 об/мин. На пятой передаче «Патриот» готов разогнаться с 70 км/ч, с натугой – даже с 60 км/ч. А на четвертой – с 50 км/ч. Если вы ошиблись с выбором передачи, борткомпьютер подскажет момент правильного переключения. Так, по его «мнению», момент перехода с четвертой на пятую передачу наступает при 80 км/ч и 2800 об/мин.

Новый мотор оптимален для «Патриота», но, конечно же, не «максимален». Мощности вообще много не бывает (момента тоже). Автомобилю остро не хватает хорошего дизеля, работы над ним ведутся, но пока мы имеем лишь размеченный «по-дизельному» тахометр. По ощущениям, главный российский внедорожник стал намного динамичнее, но в абсолютных цифрах он далеко не «ураган». На трассе пробую ускориться с 80 до 120 км/ч на пятой передаче, но добираюсь только до 100 км/ч, причем, не меньше, чем за 10 с. На четвертой передаче разгон улучшается: до сотни – за 8 с, до 120 км/ч – за 13-14 с. О времени разгона с места до 100 км/ч фирма-производитель умалчивает.

При этом, честно говоря, разгоняться до высоких скоростей на обновленном «Патриоте» ну совсем не хочется. Курсовая устойчивость у тестового экземпляра ниже нижнего предела, на гладкой трассе он активно «плавает», а в асфальтовых колеях разве что не «ныряет» из стороны в сторону. Явно диагностируется люфт рулевого механизма. Характерный признак: при резком перестроении на полосу влево автомобиль помимо вашего желания чересчур споро направляется в сторону левой обочины (или разделительной полосы / бордюра). Никакого стука в механизме или шарнирах нет. Просто требуется оперативное «отлавливание».

Печальная ситуация. Но, с другой стороны, она внушает оптимизм: другие УАЗы во время наших тестов демонстрировали гораздо меньшее «непослушание», а значит, качество сборки на ульяновском конвейере возможно, просто оно нестабильное. Вот еще особенности тестовой версии: увеличенный зазор в главной паре (слышен стучок при перегазовках) и гул заднего моста. Но все это я готов был бы простить автомобилю или даже самостоятельно устранить (например, залить в картер моста присадку, разработанную одним из лидеров в области автохимии, проходили это, чудодейственное средство действительно помогает от шума). Другой вариант – потребовать устранения недостатков по гарантии.

С 2017-го года «Патриоты» (пикапы тоже) комплектуются единым 68-литровым топливным баком, расположенным с правой стороны. Бак – пластиковый, из особо прочного огнеупорного материала. Снизу он дополнительно защищен стальным перфорированным листом. Бортовой компьютер автомобиля скрывает от владельца данные о расходе топлива, как среднем, так и мгновенном. Об «аппетите» можно судить только косвенно, по показателю потенциального пробега на остатке топлива. У меня получились следующие данные (на трассе): при заправке до полного бака борткомпьютер показал, что у меня в запасе будет около 620 км, в реальности же бензина едва хватило на 400 км.

Но есть вещь, с которой смириться труднее. Это – потертости, вернее, протертости лакокрасочного покрытия в проеме двери багажника. Дверь, очевидно, люфтит и старательно протирает краску и грунт аж до металла! Вот с этим бороться сложнее, собственно, даже гарантийная перекраска – тот еще геморрой. А что делать с люфтом двери? На ней же «висит» тяжеленная запаска. Замечено, что многие владельцы «Патриотов» снимают ее и, видимо, кладут в багажник, если он не загружен. А если загружен? Я вам скажу, заполнить его доверху непросто, объем «патриотовского» отделения для вещей просто гигантский.

Что насчет коробки передач? Ее работа понравилась. На низких скоростях туговаты переключения с первой ступени на вторую и со второй на третью, но при разгоне этого не чувствуется. Хотя рычаг движется с усилием, но прикладывать это усилие поистине приятно. Оно по-настоящему мужское, взрослое. Разумеется, остро не хватает шестой передачи, частота вращения коленвала при 100 км/ч неприлично высока – 3000 об/мин. Конкуренты с атмосферными бензиновыми моторами предлагают в тех же условиях 2000 об/мин, а порой даже меньше (сравните: 175-сильный мотор Subaru Legacy выдает 3000 об/мин при 150 км/ч!). Это гарантирует не только более низкий расход топлива, но и дополнительный срок службы.

«А у меня здесь… А что у меня здесь? Снег да вьюга…»

Едем дальше, проверяя работу других систем «Патриота», ими он начинен уже под самую завязку. Здесь есть дополнительный вентилятор отопителя для задних пассажиров и подогрев двух крайних мест заднего дивана. Хорошо? Да. И 34-сантиметровый запас для коленей пассажира, которому вздумается сесть за водительским сиденьем, настроенным «под меня». И складывание частей заднего дивана тоже плюс. Только сесть за рулем «по-своему» при сложенной части сзади мне не удастся, придется двигаться вперед, к рулю. В противном случае, часть спинки сложится не «в горизонт», потому что в переднее кресло упрется неизвлекаемый подголовник.

Передние пассажиры комплектации, аналогичной тестовой, могут воспользоваться «услугами» климат-контроля. Выбрать комфортную температуру и зафиксировать ее круглым регулятором. Тут мы с женой не сошлись (как только не разошлись…). Ей показалась подходящей температура в +21 градус, а мне +22. Потому что при +21 из дефлекторов дует очевидная прохлада, а при +22 – тепло. Граница очень резкая.

Руль усыпан кнопками. С их помощью управляем громкостью «музыки», подключенным смартфоном, а также круиз-контролем. Все это здорово, но кнопки расположены неудобно, поскольку они как бы утоплены в спицы руля. Плюс к тому, один раз «сглючил» круиз-контроль. Только что работал безукоризненно – и вдруг начал выдавать на экран борткомпьютера фразу о неготовности системы. «Вылечился» глюк остановкой и повторным пуском двигателя.

Подогрев сидений – мощный, а вот подогрев руля – не очень. Замерзшие на рыбалке руки тепло ощущают, но согреваются долго. Камера заднего вида есть, а датчики парктроника установлены и в переднем, и в заднем бампере. Но вот незадача: информация о работе передних датчиков начинает отображаться на экране мультимедиасистемы только тогда, когда включена передача заднего хода. Вот так, приближаетесь передком к сугробу, а парктроник «молчит»… В целом, мультимедиасистема отработала тест на «хорошо», не очень понравилась слишком большая ее навороченность. Ее бы немного упростить.

Что еще тут есть? Электростеклоподъемники во всех дверях, с подсветкой клавиш, но без авторежима. Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал. Наружные зеркала огромные, обзорность через них великолепная. Передние стойки кузова тонкие, так что обзору вперед тоже мало что мешает. К тому же водитель сидит высоко, на уровне шоферов «Газелей». Сиденье под ним плоское, валики боковой поддержки практически не ощущаются, зато заметен поясничный подпор с регулировкой в очень широком диапазоне. Водительское кресло можно отрегулировать по высоте, руль тоже (регулировка по вылету пока отсутствует).

На неровной лесной дороге, покрытой укатанным снегом, УАЗ ощутимо трясет, автомобиль воспринимается как жёсткий, ну просто очень жёсткий. Это хуже воспринимают пассажиры, чем водитель. Ему (мне) это даже нравится, вкупе с тугим переключением передач, Внедорожник ощущается по-настоящему мужским, предназначенным не для удовольствия от праздной покатушки, а для сознания выполненной работы, делания полезного дела. Жаль, что в данный момент автомобиль почти не загружен, балласт здорово улучшает его поведение на дороге, в частности, курсовую устойчивость. Это было проверено на трассе, когда я загрузил в багажник около 130 кг поклажи (при этом на взгляд со стороны «Патриот» совершенно не просел назад). Позже я распределил груз по салону гораздо более равномерно, в багажнике осталось примерно 60 кг.

Но пока автомобиль практически пуст, он «плавает», «козлит» и трясет. Вибрирует и кузов, и салон, и пассажиры. Прокатившись позже на нашем импортном пикапе, жена сравнила его с «пульмановским» вагоном, а УАЗ – со «столыпинским», но я сказал, что это, пожалуй, слишком. Интересно, что «Патриот» при этой вибрации не гремит оборудованием салона и подвеской. Ее износостойкость оценивать рановато, пробег тестового экземпляра всего 12 тысяч километров, но каких – остается только догадываться. Судя по всему, часть из них была намотана на кардан в трудных и очень трудных условиях: подкапотное пространство было отчаянно заляпано грязью.

При включении режима Off-Road у автомобиля сохраняются активными ABS и EBD, а также усилитель экстренного торможения Hydraulic Break Assist и «помощник» при старте на подъеме Hill Hold Control. ABS меняет алгоритм работы, но отключается только при блокировке заднего дифференциала. Высоту дорожного просвета помогла оценить наша собака Койра. По породе она карело-финская лайка, ее рост в холке составляет 42 см.

Собственно, при скорости около 30-40 км/ч, с какой мы движемся по лесной дороге (а больше вам здесь развивать и не захочется) можно было бы воспользоваться режимом 4Н, выбрав его с помощью шайбы-селектора на туннеле пола. Но я пока веду автомобиль на одном лишь заднем приводе. И пропускаю момент срыва задних колес на повороте. Он был сравнительно безобидным, но я поймал себя на том, что не успел парировать его никаким образом, настолько оперативно сработала система стабилизации. Вот так, сколько раз приходилось добиваться ее активации, провоцировать различные автомобили на снос во время различных пируэтов на снегу и других поверхностях, а тут никаких лишних «телодвижений» не потребовалось: чуть перегазовал, сорвал колеса – и вуаля, электроника оказалась начеку. На очередном повороте я намеренно добавил немного лишнего «газа». Заодно проверил свою реакцию. Она вновь отстала от реакции электроники: я едва успел отпустить педаль, о начале торможения не было и речи, а система уже «придушила» мотор практически до полной остановки автомобиля.

Надеюсь, это правило, а не исключение. Потому что во время теста УАЗа «Патриот» в Армении в условиях сильнейшего снегопада мы столкнулись с тем, что у одного из автомобилей вдруг перестала работать ABS. Это был очень неприятный сюрприз…

В нынешний раз ABS меня не подводила. Вообще, тормозная система понравилась. УАЗ можно замедлить и быстро, и не спеша. Штатно отработала и система помощи при старте в горку. Ее «присутствие» на автомобиле нигде и никак не обозначено, тем не менее, она есть, и на подъеме можно останавливаться и вновь трогаться, не опасаясь отката назад.

Как ледокол во льдах и в чистом море

Бездорожье для проверки УАЗа пришлось поискать… Съехать с расчищенной дороги в снежную целину практически негде: огромные брустверы сдвинутого в стороны снега спрессовались и затвердели, не только бампером не пробьешь (скорее, лишишься его), но и лопатой их не возьмешь. Тем не менее, мне удалось найти площадку, где «Патриот»… едва не увяз в тяжелом мокром снегу.

Началось испытание сравнительно «мирно». По уже раскатанной (но очень бугристой) колее автомобиль катился уверенно, не спеша соскользнуть в сторону и даже не повиливая «кормой». Не составило ему труда и развернуться на уже накатанных глубоких колеях. А вот на целине он едва не встал. Правда, целина ему была почти по ступицу. Я задействовал понижающую передачу (4L), активировал так называемый внедорожный режим, для включения которого на панели есть специальная кнопка. И все равно мы с «Патриотом» уперлись. Пришлось чуть сдать назад и пробивать целину последовательными отступлениями и разгонами, точно так же, как ледоколы в Арктике пробивают тяжелый (трех-четырехметровый) лед. Дело пошло! До тех пор, пока глубина снега не уменьшилась до толщины покрышки, тут автомобиль с легкостью двигался даже в режиме 4Н.

Дорожный просвет «Патриота» заявлен на уровне 210 мм. На самом деле, это расстояние от земли до нижней точки картера заднего моста. Но собственно кузов находится на очень значительной высоте. Посмотрите на снимок с собакой под автомобилем. Это карело-финская лайка, по стандарту породы имеющая рост в холке 42 см. Видите, она немного опустила голову (чтобы наблюдать за происходящим), но ее холка уместилась под кузовом за навесным порогом. Расстояние от земли до порога 35 см.

Я возвращал автомобиль в пресс-парк, двигаясь по шоссе, как тот же ледокол по открытой воде, да еще в шторм. Известно, что его обтекаемый корпус, приспособленный к движению в массе тяжелых льдов, крайне неуверенно чувствует себя на волнах, и именно экипажи ледоколов сильнее экипажей других кораблей страдают от бортовой качки. Вот так же и «Патриот»… Тем не менее, во мне крепла идея: доберусь до пресс-парка и сразу покажу оставленный там свой автомобиль специалистам по трейд-ин. Согласуем сроки обмена, и не сегодня-завтра я уеду оттуда на новом УАЗе. Конечно же, в версии пикап.

Но обмен не состоялся. Вопрос отпал, когда я узнал цену интересовавшей меня комплектации пикапа. С учетом необходимых дополнительных опций (пластиковый вкладыш в кузов, крышка кузова и кое-что еще по мелочи) она составила 1,2 млн рублей! На такую сделку мне мужества не хватило, да и жена, узнав стоимость, воспротивилась. А ведь три года назад была согласна… Тем не менее, к владельцам «Патриотов» и пикапов от УАЗа я по-прежнему отношусь, как к настоящим мужикам. С большим уважением. Они могут многое, они действительно по-мужски сильны. Жаль, что женщины это не ценят, подразумевая под мужеством нечто другое, по их мнению, граничащее с гламуром.

Новейший УАЗ «Патриот» со 150-сильным двигателем предлагается в четырех комплектациях по ценам от 798 000 до 1 083 000 рублей (есть еще комплектация «Классик Fleet» со 134-сильным мотором, оцениваемая в 777 000 рублей). Доплаты потребуют: окраска «металлизированными» эмалями (12 900 рублей), блокировка дифференциала заднего моста (38 900 рублей), легкосплавные колеса 16- или 18-дюймового диаметра (от 7100 до 30 500 рублей в зависимости от версии автомобиля). Также за дополнительные деньги можно установить предпусковой подогреватель двигателя с функцией автономного отопителя (44 900 рублей) и приобрести набор экспедиционного оборудования стоимостью 204 000 рублей.

Интересно, что уазовский пикап даже немного дороже обычного «Патриота». Его пять комплектаций обойдутся покупателю в 793 000 – 1 165 000 рублей, при этом пластиковый вкладыш в кузов есть только в самой дорогой версии, а за кунг, крышку кузова или матерчатый тент в любом случае придется выложить еще 67 000, 43 900 или 12 900 рублей.

Технические характеристики УАЗ «Патриот» ГАБАРИТЫ, ММ 4785 х 1900 х 2050 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2760 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 210 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН/МАКС, Л 650 / 2415 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2125 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый, атмосферный РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 2693 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 150/5000 МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН 235/2650 ТРАНСМИССИЯ механическая, 5-ст. ПРИВОД полный МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч 150 РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С н. д. РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 14/11,5 (городской/загородный цикл) ЕМКОСТЬ БАКА, Л 68