Из моих собеседников в социальной сети все узнали на фотографии селектор автомата УАЗа «Патриот» — даже те, кто ни разу на нем не ездил. Большинство порадовалось за такое обновление модели. И никто не задался вопросом — нужен ли ему автомат? А у меня такой вопрос почему-то возник

Маркетинговый ход

Два года назад, когда УАЗ организовал большой тест обновленных «Патриотов» в горах Армении, многие журналисты задавали представителям завода вопрос: когда же на этой модели появится автоматическая коробка передач? Те клятвенно обещали, что появится, однако сроков не называли. И вот — свершилось.

«Неужели это главное, что хотелось узнать у производителей «Патриота»?», спросите вы. Вот и я об этом задумался. Тем более, что интересных новшеств у модели к тому времени появилось немало: и единый топливный бак из прочного пластика, и богатая мультимедиасистема, и существенные доработки ходовой части, подвески. Чуть позже все мы имели возможность тестировать «Патриоты» с новым бензиновым мотором возросшей до 150 л. с. мощности. Лично мне он сначала встретился на коммерческом УАЗе «Профи».

Порожний бортовой автомобиль с этим двигателем бежал очень даже бодро. Что говорить о 150-сильном «Патриоте», который мы тестировали год назад. 130 км/ч — такая скорость была далеко не пределом ни для коммерческой, ни для «гражданской» модели.

УАЗоводы и многие автожурналисты понимают, конечно, что это паллиатив. Внедорожнику такого массо-габаритного плана, без сомнения, нужен мотор о 220-ти, а то и о 250-ти «силах». Вспомним о его зарубежных одноклассниках. При прочих равных — именно при прочих равных — условиях, остальное в расчет не берем, они все мощнее. А если и имеют близкие моторы, то это дизели. Да, этот вопрос тоже возникает — когда же мы увидим на «Патриоте» достойный дизель? Варианты и пробы уже были, все как-то не «задались». Вроде бы, в планах есть и такой мотор, но чей и какой — по-прежнему военная тайна.

Зато автомат стал реальностью. С точки зрения маркетинга — безусловный козырь. Ну как же, столько преимуществ у этой трансмиссии. Не надо бесконечно ворочать тяжелым «патриотовским» рычагом в городских пробках. На трассе можно сосредоточиться на управлении. А на бездорожье? Спор о том, какую коробку для него предпочесть — механическую или автоматическую — пожалуй, будет длиться бесконечно. Аргументы «за» — при «механике» удобнее играть передачами, а значит, тягой на колесах. Но «против» голосуют чисто автоматические «Лексусы», «Рейндж Роверы» и другие марки, давно попрощавшиеся с «ручкой». Ведь лазают, и ничуть не хуже. Из недавних примеров — новый Suzuki Jimny. Я бы охотно опробовал его в тех же условиях еще и с «механикой», но к автомату не возникло не малейших претензий.

Что-то покажет «патриотический» автомат… При оформлении тестового автомобиля в пресс-парке я откровенно вздрагиваю: пока мы заполняли необходимые формы и подписывали документы, стоянка за окном на глазах покрывалась снегом. Вот только что он полностью отсутствовал — и почти мгновенно мир побелел. Причем, снежок продолжает идти, вернее, практически лить с небес: мокрый, неприятный. Ох, как бы не заскользить. С «механикой» было бы попроще.

Поэтому первое, что я делаю, едва осваиваюсь за рулем первой автоматической версии УАЗа, это пытаюсь «закрутить» автомобиль на свободном участке открытого паркинга при торгово-развлекательном центре. Давно пора пообедать, неплохо бы и развлечься, но безопасность, как говорится, превыше. «Патриот» идет веером, но крайне неохотно: система стабилизации при добавлении «газа» быстро обрубает тягу. Ну, уже это хорошо.

А вообще, конечно, крайне непривычно… В салоне «Патриота», пожалуй, как нигде ожидаешь увидеть три педали и рычаг «механики». А тут — небольшой интересного вида селектор, расположенный по высоте немного ниже водительской коленки. Что напоминает? Китайский Haval H9, а еще модели VAG`a. Есть ярко выраженная кнопка на боковой части, а также какой-то черный элемент, оказавшийся всего лишь декоративным.

Ходы селектора невелики. И ходит он с заметным усилием, случайно толкнуть его рукой из «драйва» в «нейтраль» практически невозможно. Так что при движении смело кладите на него руку — если вам это покажется удобным. Уж очень низко он расположен.

Некоторые наблюдения. Двигатель можно пустить только при нахождении селектора в положениях P или N, но нажимать педаль тормоза при этом не обязательно. Просунули руку в салон, нащупали замок зажигания, вставили ключ — и заводитесь, стоя снаружи.

Второй момент. При передвижении селектора на экране борткомпьютера меняются литеры, обозначающие те или иные режимы: P, R, N, D. Но при выборе D номер передачи к литере не прибавляется. Правда, если перейти в ручной режим, видим и М1, и М2, и М3… Всего передач шесть.

Автоматическая коробка «Патриота» имеет французское происхождение. Это агрегат 6L50 от компании Punch Powerglide. Устройство не новое, ему больше десятка лет от роду, однако оно успело заслужить репутацию надежного, поработав на моделях Cadillac , а также BMW 1-й, 3-й серий и Х3. Данный автомат способен «переваривать» крутящий момент до 450 Нм, что для уазовского мотора, развивающего 235 Нм крутящего момента — с большим запасом. Производитель трансмиссии заявляет, что в данную коробку залито масло на весь срок ее службы. Однако специалисты УАЗа рекомендуют менять это масло через 60-80 тысяч км, учитывая условия, в которых обычно эксплуатируются «Патриоты».

Индикация деятельности автомата на экране БК, на мой взгляд, запаздывает. Судя и по тахометру, и по собственным ощущениям во время движения, автомат чуть расторопнее электронного табло. Но при этом и сам изрядно медлителен. Может быть, «виноват» не он, а своеобразный демпфер педали «газа», существующий для тех, кто опрометчиво посчитает 150-сильный «Патриот» конкурентом Audi Q8 или Range Rover Sport SVR. Не обольщайтесь, сограждане. Также не уповайте слишком уж на систему стабилизации. На лесной дороге, заснеженной и скользкой, мне с невероятной легкостью и быстротой удалось развернуть УАЗик поперек, при этом страховочная электроника не успела даже стрекотнуть.

Начав тестовую поездку на МКАД, я завис на этом кольце на добрую пару часов. Местами удавалось разгоняться, но дольше приходилось еле-еле двигаться. Обнаружилось, что, да, с автоматом немного удобнее, чем с «механикой», не нужно перемещать привычно-тугой рычаг и то и дело выжимать строптивую педаль сцепления. С другой стороны, всего этого очень не хватало, настолько мы привыкли к «механическим» УАЗам, и я не раз останавливал себя от попытки нажать левой ногой педаль тормоза, как будто это педаль сцепления. Сам автомат работал хотя не очень расторопно, но практически без рывков и толчков. Вот действительно, практически без них. Раза два-три дернулся, но и то не критично. Ему это вполне можно было простить.

К ручному выбору ступеней я не прибегал. Не было смысла. Если играть в догонялки, «подкручивая» мотор, то не на УАЗе. Он громоздкий, кренистый, ОЧЕНЬ чувствительный к колейности асфальтового покрытия, не слишком устойчивый на курсе, даже если покрытие близко к идеально ровному. Китайский пикап JAC значительно лучше держит курс. Если вести УАЗ при 110 км/ч уже не комфортно, то «китаец» спокойно достигал гораздо более высоких скоростей.

Плюс к тому, тормоза у «Патриота» не лучшие — не в плане информативности усилия на педали, а, скорее, в плане цепкости фрикционного материала колодок.

Из плюсов следует отметить огромные зеркала. Их размеры, к счастью, не меняются. О системе мониторинга «слепых» зон речи, конечно, пока не идет, но зоны эти небольшие. Разверните зеркала пошире — и будет вам отличный обзор. Привод зеркал, конечно, электрический.

Шум трансмиссии? Если он и есть, то незаметен за шумом двигателя. Тот вообще сначала насторожил довольно-таки длительным перестуком клапанного механизма при первом пуске. После прогрева звук пропал и, что интересно, больше не повторялся, даже при пусках морозными утрами. Гул вентилятора сопоставим с гулом винтов военно-транспортного самолета Ан-12. Заметен и шум гидроусилителя руля.

Между тем, фирма заявляет об улучшении шумоизоляции салона — и это соответствует истине. Раньше точно было хуже. Сравниваю фотографии сидений — нынешние и годичной давности. Вроде, разницы нет, но в «Патриоте»`20 они имеют кожаную обшивку, и это лучше. Кажется, что подушка и спинка стали жестче. А вот ради регулировки спинки водительского кресла по наклону надо просовывать руку к барашку между спинкой и стойкой кузова далеко назад. Этот недостаток остался прежним.

Сзади ничего не изменилось. По-прежнему диван радует простором в ширину и для коленей седоков. Рамная конструкция кузова позволяет избавиться от трансмиссионного туннеля на полу, так что и втроем сзади нетрудно усесться. Части спинки складываются, и без того огромный багажник становится практически безразмерным. Это — очень большой плюс «Патриота».

Заметно улучшение лакокрасочного покрытия. Если год назад над задней дверью тестового автомобиля обнаружилась потертость, то новый «Патриот» подобным не разочаровал. Пробег двух УАЗов был примерно одинаковым.

Изменилась мультимедиасистема. У нее есть минусы. Во-первых, не подсвечиваются в темноте ее «физические» кнопки. Во-вторых, устройство не имеет фирменного имени. Пытаешься связать его со смартфоном по протоколу Bluetooth — и не поймешь, к какому из видимых устройств подключаться. Неужели программистам было трудно «озаглавить» комбайн, используя бренд UAZ или Patriot?

Но вот связь установлена, и с контактом и воспроизведением музыки по «беспроводу» нет проблем. Хорошо. При этом разработчики интерьера сохранили разъем USB в виде «хвостика» в бардачке, правда, на этот раз он приклеен, а не болтается. От этого тоже пора бы отойти. Как и добавить зарядные гнезда USB в районе заднего дивана.

В комплектацию тестового автомобиля входила камера заднего вида. У нее четкая картинка, подвижные направляющие линии. Часть картинки занята фрагментом кожуха запасного колеса, но это не критично. Сбоку от картинки — визуальная индикация парктроника. Его датчики есть и сзади, и спереди. При движении задним ходом автомобиль логично высвечивает желтые и красные индикаторы приближения к препятствиям. Но как работают передние датчики? Оказывается, очень странно. Придвигаю автомобиль передком к стене здания почти вплотную — система молчит. Включаю передачу заднего хода — и тут оказывается, что приблизился-то слишком близко: такой начинается писк… Но почему же только при включении заднего хода? Совершенно непонятный алгоритм.

Люфт руля или «проделки» демпфера?

На свободной трассе 150-сильный «Патриот» должен, по идее, радовать разгоном. По крайней мере, не «тормозить». Но после первых же попыток желание ускоряться и вообще ехать быстро куда-то испаряется. Проблема в том, что тестовый автомобиль не очень-то хорошо держит курс. А если на какое-то время и приобретает устойчивость, то ее ни в коем случае нельзя терять. Иными словами, не «рулить» без крайней необходимости. А при крайней необходимости делать это с осторожностью. Ведь при такой работе механизма управления нетрудно как «перерулить», так и «недорулить».

На «Патриоты» с автоматом устанавливается и новая раздаточная коробка — Divgi Torq Transfer Systems индийского производства. Передаточное число понижаюшей передачи у нее — 2,48:1, в отличие от корейской раздатки Dymos, которая предлагается вместе с механической трансмиссией и имеет «понижайку» с передаточным числом 2,54:1.

Происходит это так: вы поворачиваете баранку в нужную сторону, но автомобиль не реагирует. Значит, «недорулили»? Поворачиваем ее сильнее — а это оказывается уже излишним, и громоздкий «Патриот» рьяно устремляется в сторону обочины или встречной полосы. Срочно вращаем руль в обратную сторону — и опять «переруливаем». Траектория движения превращается в синусоиду.

Вообще, так проявляет себя люфт рулевого механизма. Но в данном случае трудно понять, связано ли это с недоработкой сборщиков или с присутствующим в приводе демпфером, который излишне смягчает передачу усилий к поворотным кулакам. В любом случае, этот эффект крайне неприятен. Возможно, от него можно было бы избавиться, разработав реечный рулевой механизм. Но, похоже, в планах компании этого нет.

К автомату же на трассе я претензий не нахожу. Так же ровно, хоть и с легкой задержкой, происходит смена передач, в том числе вручную. Устройство как бы заявляет: не забывай, какую машину ведешь — большую, основательную, серьезную. Спешка ей не к лицу. Все механизмы должны работать серьезно, вдумчиво, это предохраняет от ошибок. Так, значит, мы имеем автомат слегка «тормозной», но «умный». На слишком низких оборотах он переключиться вверх не даст, потребует раскрутить коленвал хотя бы до 2000 об/мин — это в ручном режиме. В нем же передача сама сменится на более низкую, если обороты упадут до отметки «1000». При этом, напоминаю, вы сначала почувствуете понижение передачи, а затем вам об этом просигнализирует бортовой компьютер.

Время разгона автоматического «Патриота» с 80 до 120 км/ч в режиме D составляет около 15 с. Это на полторы-две секунды больше, чем продемонстрировал «Патриот» с тем же двигателем и «механикой» на нашем тесте год назад, правда, на четвертой передаче из пяти. Расход топлива у автоматической версии на трассе составил в нынешний раз порядка 14 л на сотню при скоростях не выше 120 км/ч.

Самостоятельно автомат меняет передачи при достижении 2500, 3500 или 4500 об/мин — в зависимости от степени нажатия педали «газа». Ну, или около этих значений. В этом диапазоне, как мне кажется, реализуется максимальная тяга, хотя техническая характеристика приводит единственное значение: 235 Н·м при 2650 об/мин.

С прежних времен, то есть, с теста годичной давности, «Патриот» сохранил такую особенность борткомпьютера, как отсутствие сведений о расходе топлива. Приходится заниматься алгеброй: при заправке заливаться под пробку, затем, через некоторое время, когда стрелка расходомера заметно сместится в сторону нуля, снова заправляться доверху, а затем вычислять, сколько литров было израсходовано на данный километраж. Сложновато, но иначе пока никак.

Вытащил себя сам

На бездорожье автоматический «Патриот» в общем сохранил возможности механической версии. У него те же внедорожные возможности: подключение полного привода и понижающей передачи, блокировка дифференциала заднего моста, особая кнопка включения внедорожного режима, электронный ассистент при движении под уклон. Примечательно, что при включении полного привода сохраняет свою «жизнеспособность» система контроля тяги, отключается она только с активацией понижающей передачи. И с ней же отключается ABS, вот это интересно.

Снова пробую преодолеть овражек, в котором обычно проверяю полноприводные автомобили на проходимость. В данный момент ситуация осложнена мокрым снегом в поле, а также тем, что протектор шин Michelin, установленных на «Патриоте», этим самым снегом быстро и плотно забивается. Тем не менее, внедорожник на спуске не скользит, а катится и слушается тормозов. На фото вы видите, насколько сильно он наклонился вперед.

Но это даже не половина дела. Ведь перед ним поставлена задача преодолеть овражек, а значит, надо начинать движение вверх. Под «газом» автомобиль меняет наклон на противоположный, но выбраться наверх не может — начинает «шлифовать». Откатываюсь, повторяю попытку. «Патриот» взбирается чуть выше, но остается в овражке. Третий раз кончается тем же. Наконец, я ощущаю, что передние колеса уже наверху, им бы зацепиться, но… в этот момент автомобиль вытаскивает сам себя. Каким образом? Вопреки принятому у джиперов правилу при преодолении препятствий держать колеса прямо, «Патриот» самопроизвольно поворачивает их, они цепляются за склон — и перспектива похода за трактором отодвигается на неопределенное время.

Сложность препятствия вы можете определить по нашему фото. Автомобиль задними колесами «распахал» дно овражка, смешав там грязь со снегом и талой водой. Но устройства для преодоления бездорожья ему отлично помогли. Как повел себя автомат? Во всяком случае, не помешал преодолению. Справилась бы на его месте механическая коробка передач? Уверен, что да, особенно если умело ей пользоваться. «Поджечь» сцепление в таких условиях — легче легкого.

Таким образом, по итогам теста могу констатировать: «патриотовский» автомат мне своих реальных преимуществ над «механикой» не продемонстрировал. Ну, не лень мне переключать передачи, не вижу я в этом никакой проблемы или оскорбления эстетических чувств. Мне нравится управлять автомобилем — а при автомате он все-таки в значительной степени управляет мной.

Думаю, то же самое испытывает масса уазоводов. Они наверняка согласятся со мной, что лучше бы создатели «Патриота» улучшили у него то, что требует улучшения. Тот же рулевой механизм. Исправили ошибки мультимедиасистемы. Сделали более интересным интерьер, который сейчас выглядит не только скучно, но и бюджетно. А в качестве трансмиссии наконец предложили пользователям шестиступенчатую механическую коробку передач. Вот она была бы настоящим подарком.

УАЗ «Патриот» предлагается в 12-ти комплектациях по цене от 819 900 до 1 298 000 рублей. Двигатели — бензиновые, 2,7-литровые, мощностью 135 и 150 л. с. Привод — только подключаемый полный. Комплектации с автоматом — «Оптимум», «Премиум» и «Статус» — обойдутся приверженцам «легкой» трансмиссии в 1 034 000, 1 180 000 и 1 268 000 рублей, то есть, на 80-100 тысяч рублей дороже аналогичных версий с механической пятиступенчатой коробкой.

Технические характеристики УАЗ «Патриот» 2.7 6АТ ГАБАРИТЫ, ММ 4750 х 1900 х 1910 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2760 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 210 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН./МАКС., Л 650 / 2415 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2015 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 2693 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 150 / 5000 МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН 235 / 2650 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 6-ст. ПРИВОД полный МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч 150 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 68