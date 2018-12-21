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Благодаря обновлению ходовой части внедорожник кардинально улучшил поведение на асфальте

Если есть на свете автомобильный ад, то находится он на севере европейской части России – на полуостровах Средний и Рыбачий. Я уже много лет тестирую машины и считал, что знаю, что такое разбитые дороги. Оказалось, нет. Поскольку все, что я видел до сих пор, не идет ни в какое сравнение с теми местами, где проходили испытания обновленных «Патриотов». Грунтовки здесь не ровняли уже несколько десятилетий, и ездить по ним гораздо сложнее, чем по бездорожью. Размер ям в несколько раз превышает величину хода подвески автомобиля, а их количество не поддается никакому исчислению. Промежутков между ямами нет, а, когда УАЗ проваливается в заполненные грязной жижей огромные промоины, жижа накрывает его целиком. Три дня грязевых ванн и жесточайшей тряски стали настоящей проверкой на прочность и для автомобилей, и для людей…

Наклон шкворня и не только

Каждый, кто хоть раз ездил на УАЗ «Патриот», скажет, что у внедорожника есть одна неприятная особенность, – он не умеет ездить прямо. Причем, если начинаешь подруливать, становится еще хуже. Бывалые владельцы модели советуют расслабиться и не мешать машине двигаться. А на своих автомобилях начинают колдовать с углом наклона шкворня, чтобы «завалить» кастор. Это позволяет улучшить курсовую устойчивость.

Но вот наконец свершилось! Глас народа услышан, и теперь «колхозить» ничего не надо. Потому что кастор «завалили» прямо на заводе, попутно установив более жесткую трапецию и демпфер рулевого управления. Благодаря проведенным доработкам внедорожник должен перестать рыскать. Правда, вышеупомянутый демпфер предательски торчит из-под переднего бампера, что немного снижает геометрическую проходимость. Впрочем, по словам представителей бренда, на внедорожные способности это практически не повлияло. А за счет открытых поворотных кулаков радиус разворота уменьшился на 0,8 м.

Из других обновлений стоит отметить демпфер коробки передач, благодаря которому снизились вибрации на рычаге переключения. К тому же рычаг получил улучшенную избирательность и более короткие ходы, а также уменьшенное усилие. Работать педалью сцепления тоже стало легче – из-за новой выжимной пружины. Задняя подвеска получила две рессоры вместо трех, что сделало ее более мягкой. Стабилизатор поперечной устойчивости (задний) стал тоньше, что опять же улучшило плавность хода, а также уменьшило недостаточную поворачиваемость. Словом, на заднем диване передвигаться теперь комфортнее.

Подвергся доработкам и силовой агрегат. При прежнем объеме 2,7 л его мощность увеличилась со 135 до 150 л.с. Максимальный крутящий момент составил 235 Нм против 217 Нм ранее. Причем двигатель достигает его при более низких оборотах – 2650 вместо 3900. Вместо однорядной цепи теперь используется двухрядная. То есть технически это, пожалуй, наиболее масштабное обновление УАЗ «Патриот» за все время выпуска модели.

Проверка на дорогах

Открываю водительскую дверь и вижу еще одно новшество: поручень на передней стойке кузова. А еще – рукоятку на средней стойке, для удобства посадки на второй ряд. Благодаря большей площади звукоизолирующих материалов на моторном щите и модернизированным уплотнителям в проемах боковых дверей улучшилась шумоизоляция. Появились более мощные уплотнители и на пятой двери – для повышения герметичности. Доработана вытяжная вентиляция.

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Мотор – отличный! Заметно прибавилось тяги на «низах», да и на более высоких оборотах он везет гораздо резвее прежнего. Если у дореформенной версии ощущалась нехватка крутящего момента при движении по трассе, то теперь я чувствую себя отлично даже при напряженных обгонах грузовиков. По звуку двигателя заметно, что он при этом практически не напрягается.

И таки да, «Патриот» научился ехать прямо! Не скажешь, конечно, что как по рельсам, но по сравнению с тем, что было, небо и земля. И в повороты ульяновский внедорожник теперь входит охотнее, причем настолько, что на скользких покрытиях может игриво вильнуть «кормой». Мне такие настройки по душе!

А потом мы доехали до острова Средний, и нормальная дорога закончилась. Дальше началось испытание на выносливость. Трясло так, что на ходу невозможно было настроить температуру климат-контроля, а поклажа в багажнике перемешалась, словно в шейкере. Но автомобиль выдержал. После трех дней «убивания» никаких посторонних звуков в подвеске не появилось, а демпферы рулевого управления остались в целости и сохранности у всех тестовых экземпляров.

Единственное нарекание касается уплотнителей пятой двери. Когда внедорожник в промоинах накрывало грязевой жижей с «головой», жидкость протекала сверху в багажник. Впрочем, такие условия эксплуатации нетипичны даже для «Патриотов», а значит, нынешнюю череду обновлений следует признать успешной. Теперь ждем автоматическую коробку передач, которую обещают представить в 2019 году. 

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