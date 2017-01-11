УАЗ «Патриот» в очередной раз обновился. Производитель заявляет, что автомобиль стал «ближе к городу». Однако его внедорожный арсенал при этом пополнился новыми средствами повышения проходимости. В горах Армении нам удалось удостовериться: эти средства работают

Но начнем с описания изменений во внешности. Прежде всего, бросается в глаза выросшая в размерах эмблема на фальшрадиаторной решетке. Сама решетка также новая: она представляет собой теперь набор оригинальных, как бы ниспадающих ячеек. Появился новый передний бампер.

Сзади изменений меньше, собственно, они почти незаметны. Бампер тот же, задние фонари те же, а что же новое? Отсутствие второй заправочной горловины! Да-да, у «Патриота» теперь один-единственный топливный бак, расположенный с правой стороны. Он выполнен из особо прочного огнеупорного пластика (шесть слоёв!), но имеет дополнительную механическую защиту. «Суммарный» бак немного уменьшился, теперь он имеет емкость 68 л, в то время как два раздельных бака были по 36 л. Изменился не только объем, в области бака появились две дополнительные поперечины рамы – не для прочности, а для крепления топливной емкости. Кстати, для повышения прочности конструкции применены дополнительные лонжероны пола кузова и кронштейны его крепления к раме.

Обновления не закончены, в перспективе – автомат и новый двигатель

У рамы, таким образом, две «стороны»: правая, в которой расположен топливный бак, условно называется «холодной», а левая, где находится переложенная по-новому выпускная система, считается «горячей». Просвет под топливным баком составляет 325 мм, и нанести ему «телесные повреждения» на бездорожье, по словам инженеров УАЗа, проблематично, даже если автомобиль преодолевает высокий и острый перегиб.

Изменения в конструкции не умозрительные, все они выполнены, как говорили в прошлом, по просьбам трудящихся, однако не все «трудящиеся» довольны. В частности, уже раздаются голоса в защиту… прежней схемы с двумя топливными баками! На УАЗе понимают, что на всех не угодишь, но все же стараются максимально отвечать чаяниям клиентов. Статистика утверждает, что доля покупателей, использующих свои «Патриоты» для ежедневных поездок, повысилась до 83-х процентов. «Старых» пользователей компания пытается привлечь повышением комфортабельности модели, новых – дополнительными средствами безопасности.

И всех одновременно – качеством обновленного «Патриота». Одно из новшеств в этом плане – замена пластиковых бачков для технических жидкостей под капотом. Много было нареканий на то, что эти бачки лопаются даже при сравнительно небольших пробегах УАЗов. Теперь производитель заявляет, что проблема решена. Что ж, время покажет.

Изменений в интерьере значительно больше, чем в экстерьере. Здесь новое торпедо. Приборы с белой подсветкой вместо прежней зеленой. Инженеры пришли к выводу, что белый цвет подсветки – самый нейтральный, нравящийся подавляющему большинству. Экранчик бортового компьютера, правда, вышел не чисто белым, а слегка фиолетовым. Основные функции БК остались прежними, но показания можно менять теперь не только поворотом регулятора непосредственно на комбинации приборов, но и с помощью рукоятки на левом подрулевом переключателе.

Забежим немного вперед. В ходе теста обнаружилось, что данные о расходе топлива в памяти устройства не сохраняются. Вы остановили двигатель, выключили зажигание и вновь произвели пуск – отсчет начнется заново. Не успели зафиксировать с помощью фотоаппарата 24-литровый расход на бездорожье – пеняйте на себя, потом уже никому ничего не докажете. И второе: зарядное напряжение, индицируемое компьютером, показалось не просто низким, а очень низким: на ходу, при включенном свете фар, отопителе и мультимедиасистеме – около 12,7 В. Современные технологии позволяют улучшить этот показатель: в дневное время можно выключить фары и пользоваться штатными светодиодными ДХО. Но это добавит от силы 0,2 В, в сумме всё равно выйдет маловато. Аккумулятор под капотом единственный, 77 А/ч.

Подрулевые рычажки – новые, как и вся рулевая колонка. Руль получил регулировку по вылету, это большой плюс, раньше ее сильно не хватало, даже высоким (читаем – длинноногим) водителям приходилось придвигаться близко к баранке. Теперь стало удобнее, но не во всем. Добавим, что регулировка по вылету повышает безопасность: в случае фронтального столкновения руль может благодаря ей сместиться вперед на 60 мм, плюс еще на 50 мм дает особая деформируемая вставка в каркасе колонки.

Рулевое колесо тоже обновлено. Во-первых, оно получило систему подогрева (всего обода, а не только мест постоянного хвата рук). Во-вторых, на нем появились органы управления различными системами. Появился, в частности, круиз-контроль в паре с ограничителем скорости. Можно управлять функциями аудиосистемы и подключенным смартфоном. Семидюймовый дисплей мультимедиа – сенсорный. Доступна система навигации Navitel, в Армении она помогала нам слабо (не были загружены карты). Как и прежде, в меню есть компас. Управлять музыкой удобно. После пуска двигателя «комбайн» приветствовал нас, высвечивая на экране большую эмблему УАЗа, тоже новую. Правда, делал это не всегда. Несколько раз экран оставался черным и на воздействия не реагировал. Помогало выключение зажигания и повторное его включение.

Для уверенного движения по бездорожью следует подключить передний мост и выбрать режим Off-Road. При такой схеме у автомобиля сохраняются активными ABS и EBD, а также усилитель экстренного торможения Hydraulic Break Assist и «помощник» при старте на подъеме Hill Hold Control. При усложнении условий лучше активировать пониженный ряд передач, а также блокировку заднего дифференциала. Она «отменяет» большинство электронных систем, за исключением EBD.

Сиденья – новые, с усиленным каркасом, но с не слишком рельефными валиками боковой поддержки. Это, конечно, минус. Как и то, что стало неудобно регулировать наклон спинки: при закрытой водительской двери вращающаяся рукоятка этого механизма упирается в выступающий карман на внутренней панели двери. Зато карман большой, полулитровая бутылка воды входит в него с запасом, думаю, что и литровую здесь можно разместить. Ремни безопасности в передней части салона получили регулировку по высоте и преднатяжители с ослаблением усилия после срабатывания. Ну и, конечно, теперь в салоне есть фронтальные подушки безопасности. По словам инженеров УАЗа, они выполнены из материала розового цвета. Зачем? Наверное, без особого смысла.

Внутренняя часть торпедо полностью переработана. В автомобиле теперь новый, более эффективный отопитель. Вариантов установки – три: «печка» без кондиционера, «печка» с кондиционером и тремя круглыми рукоятками управления, наконец, в «верхних» комплектациях – климат-контроль с цифровым дисплеем и кнопочным управлением. Кнопки – с легким нажатием, индикация температуры и направления воздушных потоков на дисплее четкая, но… во влажную погоду при нескольких пассажирах в салоне «климатика» с трудом справляется с запотеванием стекол изнутри. Водителю это досаждает не сильно, передние стекла высушиваются кондиционером и сохраняют прозрачность практически по всей площади, задним же седокам приходится ехать в тумане. Отопитель задней части салона теперь стал опцией. Он неплохо греет ноги, но стекла прозрачными не делает. Подогрев сидений заднего ряда работает. При желании можно заказать у дилера установку системы предпускового подогрева и автономного отопления салона.

Габариты автомобиля не изменились, и сидеть сзади во внедорожнике так же просторно, как и прежде. В пикапе места для ног меньше, но все равно хватает с запасом. Подушка сиденья не воспринимается, как слишком низкая или короткая. В задней части потолка видна вентиляционная решетка. Это правильное решение. За цельноформованной панелью потолка, на металле крыши, может скапливаться конденсат, такая «напасть» знакома владельцам некоторых иномарок. Влаги бывает настолько много, что она в буквальном смысле капает на пассажиров, например, из-под плафона внутреннего освещения. Кстати, в УАЗе новые плафоны, с матовыми рассеивателями, они дают яркий, но не режущий глаза свет. Раньше в салоне было темнее.

Танк на бездорожье – он и в городе танк

Новшеств много, но с началом движения в первую очередь отмечаешь, вернее, ощущаешь одно из них: в салоне стало заметно тише. Очень заметно. Пассажиры обоих рядов вполне могут переговариваться друг с другом вполголоса. Конечно, если активировать задний отопитель, его вой услышат все. Но, по большому счету, тёплой армянской зимой он был нам не так уж и нужен. А основной отопитель шумит не так уж сильно.

В остальном же, в городских условиях «Патриот» остался тем же громоздким увальнем. В поворотах кренится, на повороты баранки отзывается резко, но механизм остался «длинным» и малоинформативным. Педаль сцепления тоже не дает водителю максимума информации о взаимоположении ведомого и ведущего дисков механизма, возвратная пружина тугая, в общем, плавно трогаться с места на асфальте научаешься не сразу. «Газ» тоже приходится добавлять с усилием.

Прежняя опасность оторвать наружные дверные ручки еще сохраняется. Приходится каждый раз напоминать себе: ручку тянем на себя плавно, тогда дверь откроется без усилия. А вот захлопывать ее надо от души, и по звуку ощущаешь: «мяса» в ней маловато. Особенно в двери багажного отделения, она точно требует при обращении с ней мужской руки. Есть ли у инженеров УАЗа планы переноса ее петель на левую стойку, чтобы обеспечить «европейское» (а не «японское», как сейчас) открывание? К сожалению, нет.

Рычаг коробки передач изменился. Улучшилась форма рукоятки, кроме того, при включении нечетных передач больше нет возможности упереться рукой в консоль торпедо: рычаг отнесен от нее чуть подальше. Но переключение передач легким не стало. В тишине салона отчетливо слышны звуки, доносящиеся из коробки передач. Она корейская, фирмы Dymos, такие используются у себя на родине в трансмиссиях развозных грузовичков. Ну, для их водителей комфорт при переключении передач не так важен, как для российских покупателей УАЗа. Даже чисто психологически. Ведь они будут не только сами пользоваться механизмом, но и демонстрировать его друзьям, владеющим иномарками. В этой дисциплине ульяновская продукция проиграет.

Но самовыключение передач осталось в прошлом, и вообще, стоит приноровиться к механизму, как переключения начинают казаться оптимальными по плавности и звуковому сопровождению. На скорость это не влияет. На нее влияет по-прежнему задумчивый двигатель ЗМЗ, развивающий 136 л. с. Этого тяжелому «Патриоту» откровенно мало. Сегодняшний УАЗ набирает 100 км/ч за 14 с лишним секунд, то есть, о-очень долго. Удалось выяснить, что заводчане имеют в планах установку 220-сильного мотора и автоматической коробки передач (переделки внутри рамы выполнялись, в частности, под ее размещение тоже). Однако, что это будут за агрегаты, кто будет их производителем и когда нам доведется их наконец лицезреть – всё это пока держится в секрете. Одно лишь можем сообщить: дизеля пока не будет.

В хаотичном ереванском трафике УАЗ прокладывает себе дорогу с напором танка. Его «родственников» здесь мало, «одноклассников» зарубежного производства – тоже. Но в большом почете – «предки», ГАЗ-69 разной степени сохранности встречаются сплошь и рядом. А еще – «Лады 4х4», чаще популярного у южан белого цвета.

Повышенный комфорт обновленного «Патриота», честно признаюсь, убаюкал меня на трассе. Моя очередь занять место за рулем наступила на высокогорном озере Севан. Мы достигли его практически уже в темноте, полюбоваться видом уникального по красоте водоема и заснять на его фоне тестовые автомобили не получилось. Но довелось поучаствовать в незапланированном испытании. Местность, в которой расположено озеро, знаменита мощнейшими ветрами, и нас они угостили всей своей силой. Высокий автомобиль приходилось постоянно удерживать в полосе, очень крепко сжимая руль.

От Севана мы направились по шоссе в сторону городов Дилижан и Иджеван. Прошли трехкилометровый Дилижанский туннель, после него ветер стих, но дорога превратилась в настоящий серпантин. Надо сказать, «Патриот» позволял здесь не пасовать и даже обгонять активных армянских водителей. Требовалось лишь слегка приноровиться к его грубоватому характеру. На последних километрах пути, представлявших из себя каменистую грунтовку, автомобиль продемонстрировал жёсткость подвески. На вполне приличных асфальтовых дорогах этой части Армении она почти не проявлялась, и пассажиры вполне могли бы оценить поездку как комфортную.

Из осени в зиму

Утром второго дня мы взяли, что называется, с места в карьер, вернее, наоборот – в горы. На этот раз под колесами оказался грунтовый серпантин, изобиловавший крупными камнями, а также участками укатанного снега. Несмотря на «дикость» (во всех смыслах) этой дороги, ею даже в зимний сезон пользуются местные жители. Хотя пастбища и временные высокогорные убежища пастухов и скота сейчас необитаемы. Мы встретили лишь один табун лошадей.

Для уверенного движения в таких условиях был выбран режим Off-Road и подключен передний мост. При такой схеме у автомобиля сохраняются активными ABS и EBD, а также усилитель экстренного торможения Hydraulic Break Assist и «помощник» при старте на подъеме Hill Hold Control. Замешкались на подъеме? У вас есть пара секунд, чтобы тронуться без отката назад. Отличная система, в горах она срабатывала прекрасно.

С набором высоты и усложнением условий пришлось активировать пониженный ряд передач. Все те же системы остались в нашем распоряжении, только вместо второй-третьей передач чаще доводилось оперировать третьей и четвертой. Первая требовалась совсем уж редко, трогаться вполне можно было и со второй. На ней же удавалось активно тормозить двигателем на спусках. Автомобиль радовал просто-таки ломовой тягой и непробиваемой подвеской. Режим понижайки включается теперь поворотом шайбы-селектора, но только при выключении передачи в КПП и выжиме педали сцепления.

В одном месте мы задействовали весь арсенал «Патриота», включая блокировку заднего дифференциала. На крутом повороте с подъемом дорога проходила через ложбину, в которой скопился мощный пласт снега. Пробить его с хода оказалось невозможно. Экипажам приходилось проходить это препятствие на максимальной тяге, цепляясь левыми колесами за открытый грунт, а правыми пробивая снежный слой, при этом автомобиль двигался с сильным правым креном. Экспедиционные фотографы были в восторге: «Патриоты» взметали фонтаны снега и земли, постоянно отрывали от земли одно из колес… Помощь «друга» не понадобилась никому, все автомобили преодолели препятствие своим ходом, и лишь один «приложился» рулевой тягой о невидимый под снегом камень. Тяга погнулась, но при движении это было не так уж заметно. Только на асфальтовой трассе при скорости более 80 км/ч можно было ощутить легкую вибрацию.

Блокировка заднего дифференциала понадобилась нам также, когда мы двинулись на «восхождение» к высокогорному озеру Гош. Влажная от дождя колея вела под сильным уклоном вверх, в ней изобиловали скользкие камни и корни деревьев. Здесь можно было только «тянуть» на второй, а чаще на первой передаче при включении понижающего ряда в раздатке, причем, ни в коем случае не останавливаясь! Красотой озера никто из нас не восхитился, выглядело оно далеко не как сияющий синевой сапфир в окружении белых горных пиков, а, скорее, напоминало небольшой лесной пруд. Но «восхождение» того стоило: оно еще раз продемонстрировало высочайшие возможности «Патриота» на бездорожье. В том числе на спуске, когда при включении режима Off-Road должна была вступить в действие система автоматического поддержания скорости. Правду сказать, мы так и не поняли, включилась ли она, поскольку характерного «стрекота» и подтормаживания колес не ощущалось. Однако, даже если автомобиль спускался лишь на одном торможении двигателем, в данных условиях это все равно делало ему честь и заслуживало высокой оценки.

А на закате дня неожиданно наступила… зима. Регион накрыл сильнейший снегопад, который продолжился и наутро. И это выявило дополнительные особенности обновленного «Патриота».

Инструкторы-армяне предупреждали нас: местные снегопады опасны тем, что происходят при сравнительно высоких температурах, всего около нуля, что провоцирует быстрое образование гололеда. Водителям тестовых машин приходилось то и дело проверять, какова степень сцепления шин с дорогой. Это было очень важно, поскольку наши автомобили были «обуты» в нешипованную резину Nokian Hakkapeliitta R2 SUV. С одной стороны, это добавляло комфорта при движении, но, с другой, сорвать «Патриот» в скольжение даже при активированном полном приводе не составляло труда. В помощь водителям мгновенно срабатывала система стабилизации.

У «Патриота» теперь один топливный бак, расположенный с правой стороны. Он выполнен из особо прочного огнеупорного пластика (шесть слоёв!) и имеет дополнительную механическую защиту. «Суммарный» бак немного уменьшился, теперь он имеет емкость 68 л, в то время как два раздельных бака были по 36 л.

На одной из открытых площадок некоторые участники пробега попробовали отключить страхующую электронику и, как говорят, «покрутить пятаки». Даже со стороны было видно, насколько неохотно идут на это «Патриоты». Усилие на педали «газа» здесь нелинейное, дозировать его непросто, поэтому автомобиль то всячески сопротивляется «разматыванию», то вдруг наконец срывается и почти не контролируемо скользит. То же наблюдалось и при движении по местным дорогам, которые весьма слабо очищаются и обрабатываются от гололеда. Кстати, выглядит это так: в кузове движущегося самосвала стоят два рабочих с лопатами и вручную разбрасывают смесь песка с реагентом в разных направлениях. Местные водители говорят, что есть большой риск получить порцию этой смеси непосредственно в ветровое стекло.

И еще один вопрос был напрямую задан в это время и в этом месте представителю УАЗа, который находился в нашем автомобиле. Мой коллега обнаружил странное поведение ABS: при спуске по скользкому склону задним ходом система сначала активно «стрекотала», а потом вдруг… прекращала свою работу, и автомобиль начинал неконтролируемо ползти вниз. То же происходило и при спуске передним ходом, только самоотключение системы наступало чуть позже. Это не зависело ни от активации внедорожного режима (ABS при его включении начинает срабатывать с особенностями, а при блокировке заднего дифференциала вообще отключается), ни от силы нажатия на педаль тормоза. Индикатор неисправности ABS на панели приборов также не загорался. Возможно, это была особенность конкретного автомобиля, как и периодическое невключение мультимедиасистемы. Но в любом случае это должно бы послужить поводом для дополнительного усиления контроля качества на производстве.

Как бы то ни было, мы все высоко оценили обновления, которые претерпел «Патриот». И не только журналисты. Нашим армянским инструкторам-проводникам также очень понравились российские машины, и было решено, что тестовые УАЗы будут проданы им. Хотя эти ребята не понаслышке знакомы с полноприводной техникой, многие из них владеют собственными внедорожниками, причем, как говорят, «подготовленными».

Что касается россиян, то им обновленные «Патриоты» будут доставаться дороже, чем прежде. В максимальной комплектации этот автомобиль стоит теперь 1 030 000 рублей (тюнинговая версия, посвященная популярной компьютерной игре World Of Tanks, обойдется в 1 149 000 рублей). Удержать цену в пределах «психологической» отметки в миллион рублей заводчанам не удалось, хотя они уверяли нас, что искренне пытались это сделать. Даже обновленную комбинацию приборов, якобы, не стали включать в цену, хотя белая подсветка шкал обходится дороже зеленой. Стоит ли данный автомобиль того или нет, решит рынок. Но рекламный слоган «Обновился, но остался собой» полностью соответствует реальности.