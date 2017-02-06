УАЗ «Патриот» обновился настолько кардинально, что даже лишился… топливного бака. Однако и электрокаром он не стал. Во всех этих хитросплетениях мы попытались разобраться высоко в горах Армении текст

Стою перед модернизированным «Патриотом» и не понимаю, он или не он? Вроде бы и размеры те же, и узнаваемые формы, и эмблема. Но это уже не тот автомобиль, который мы привыкли видеть, – угловатый, чуть «набыченный», слегка кургузый. Тут еще и переделанный салон, и электронные помощники, о коих прежде этот «работяга» мог только мечтать. Видимо, уазовцы вовсе не лукавят, когда говорят, что нынешняя модернизация стала наиболее масштабной за всю историю модели. Впрочем, факт, что этот отечественный вездеход лишился бензобака, говорит сам за себя. Казалось бы, как же без него? Однако выясняется, что без проблем.

Как я проспорил

Томить не стану, дело в том, что прежде у «Патриота» было два топливных бака. Их внедорожник получил в наследство от военных версий УАЗ-469, где вторая емкость использовалась в качестве резервной. Хотя у модификации с инжекторным мотором обе они работали, так сказать, в тандеме: топливо автоматически перекачивалось из одного бака в другой по мере расходования. Для гражданских автомобилей такая система слишком сложна и, кроме неудобств в эксплуатации, в случае поломки преимуществ никаких не дает. Поэтому-то теперь у модели бензобак только один. Причем под днищем он расположен ниже, нежели прежде крепились два.

Мой первый вопрос ульяновским инженерам очевиден: «Не опасаетесь, что это повредит внедорожнику там, где он должен быть настоящим вездеходом?» В ответ те с хитрой улыбкой предлагают попробовать «посадить» машину на бак при езде по бездорожью. Вызов принимаю и на протяжении всего тест-драйва честно пытаюсь это сделать – то направляю автомобиль на валуны, то со всего маху вскакиваю на пригорки, изобилующие старенькими пнями, то вляпываюсь в колею.

Увы, тут я проиграл. Все потому, что, хоть резервуар и расположен ниже, все равно от него до земли остаются внушительные 320 мм при дорожном просвете 210 мм. Сам же бак пластиковый, многослойный, что остается на сегодня самым безопасным решением, к тому же он закрыт мощной металлической защитой. При этом емкость равна 68 л, что всего на 4 л меньше, чем у прежней пары. Зато высвободилось место для автоматической коробки передач (она превосходит по размерам механическую трансмиссию), которую планируют поставить в будущем. И, разумеется, есть у модернизированного «Патриота» и другие изменения в конструкции.

Метаморфозы

УАЗ «Патриот» производится уже 11 лет. За это время внедорожник усовершенствовали не один раз. Так, в 2012 году он получил перепроектированный салон, в 2013-м на него начали устанавливать корейскую «раздатку» фирмы Dymos, а еще через год слегка изменили внешность. На этот раз экстерьер вновь подкорректировали: автомобиль получил новую решетку радиатора с 3D-эффектом и увеличенную «птичку» фирменной эмблемы. На левой же боковине больше нет лючка бензобака – понятно по какой причине.

Для закрепления же нынешнего бака раму внедорожника оснастили новыми поперечинами. Кроме того, появились лонжероны под передними креслами, дабы те не наклонялись при фронтальном ударе. А в левой стойке при открытой двери видно два болта, стягивающих ее (стойку), чтобы при аварии она не разошлась по сварным швам. И еще факт: раньше при сильной аварии кузов мог слететь с рамы, теперь же, по утверждению уазовцев, проблема решена благодаря дополнительным опорам кузова (тьфу-тьфу, это мне протестировать не довелось).

Рулевая колонка приобрела регулировку по вылету в диапазоне 50 мм (раньше была настройка лишь по высоте). Колонка безопасная, при аварии утапливается на 265 мм, если руль максимально выдвинут на себя. А еще у баранки появился подогрев, причем по всей поверхности обода, а не только в местах хвата, как у многих других автомобилей. И (наконец то!) поставили фронтальные подушки безопасности.

Ну и завершающий штрих к портрету новичка (на мой взгляд, самый важный) – внедорожник в двух верхних комплектациях обзавелся системой стабилизации движения ESP от фирмы Bosch. И не абы какой, а последней генерации – 9.1. Помимо своих основных обязанностей (борьбы с пробуксовками, сносами и заносами) она помогает при торможении и старте в гору, снижает вероятность опрокидывания и имитирует межколесные блокировки.

Впрочем, как опцию можно установить и настоящую блокировку в задний дифференциал. Если нажать в салоне на кнопку Off-road, электронные ассистенты отключатся (кроме помощника при торможении), а антиблокировочная система перейдет во «внедорожный» режим. В нем она позволяет колесам блокироваться на время, чтобы те нагребли перед собой горку, благодаря чему машина быстрее останавливается.

Словом, УАЗ «Патриот» стал безопасен как никогда. Конечно, дополнительное оборудование имеет свою цену, но даже после обновления автомобиль остается наиболее доступным предложением в своем сегменте. Базовая комплектация оценивается в 809 000 рублей, а самая дорогая стоит 1 030 000 рублей. Другого большого внедорожника за такую цену не найти!

Приятные новшества

Готовясь сесть за руль, я инстинктивно напрягаюсь, в памяти всплывает, как в ходе своих прежних тестов «Патриота» я почти неизменно бился коленом о торчащий рычажок регулировки рулевой колонки. Но что это – удалось расположиться в кресле без проблем?! Вот оно в чем дело: теперь этот злосчастный рычажок расположен в скрытом месте и его не заденешь даже при желании.

Да и вообще дизайн салона едва ли не кардинально поменялся. А ведь по большому счету новая здесь только передняя панель, которая выглядит вполне современной и приятной. К тому же ее форма такова, что у переднего пассажира появилось больше места перед коленями. Правда, немного уменьшился бардачок – из-за измененной компоновки этой самой панели и добавленной подушки безопасности. Зато «крутилки» совершенно новой климатической системы вращаются с хорошо выверенными усилиями.

Руль получил клавиши управления «музыкой», круиз-контролем и телефонными звонками. У стеклоочистителей есть настройка паузы «прерывистого» режима, а кроме подогрева рулевого колеса здесь предлагается и подогрев лобового стекла. Также отмечу камеру заднего вида, которая теперь подсказывает траекторию.

Удивлять – так удивлять!

Двигатель у обновленного УАЗ «Патриот» прежний – 2,7-литровая атмосферная бензиновая «четверка» мощностью 135 л.с. С места автомобиль трогается легко благодаря удачным настройкам педали сцепления. Коробка передач не изменилась, отчего все так же приходится привыкать к ее размашистым ходам. При быстром переключении раздается легкий хруст, что тоже знакомо. Между четвертой и пятой передачами разница совсем невелика – обороты меняются незначительно.

Мотор «просыпается» к 3000 об/мин, а к 4000 уже стихает, поэтому «крутить» его до отсечки смысла нет. Тест проходил в Армении, где высота над уровнем моря временами превышала 2000 м, и в условиях кислородного голодания двигателю приходилось несладко. Выходишь на обгон, обороты растут, а скорость увеличивается едва-едва. «Патриоту» явно нужен более мощный силовой агрегат.

Но вот еще приятный сюрприз – я больше не подруливаю на прямой! Ведь постоянное рыскание «Патриота» стало, можно сказать, его фирменным стилем. Поскольку рулевое управление реагировало с запаздыванием и при попытке поправки траектории внедорожник разбалтывало еще больше, привыкать удавалось только на второй-третий день, когда водитель начинал подруливать превентивно. Теперь же ничего такого не требуется. Как так? Ведь с шасси при обновлении ничего не делали. Думаю, все дело в общей жесткости конструкции, улучшившейся благодаря новым поперечинам рамы, лонжеронам и опорам кузова.

На спуске с горного перевала, что на север от озера Севан, попадаю в жуткий снегопад. На повороте автомобиль поскальзывается, но ESP удерживает его на траектории. Срабатывает она мягко, без резких одергиваний: как раз то, что нужно для большого внедорожника с высоким центром тяжести. А на бездорожье прекрасно работает электронная имитация блокировки дифференциалов. Понравился и внедорожный алгоритм антиблокировочной системы тормозов – на спуске в грязевой жиже «Патриот» останавливается быстро и уверенно.

И плавность хода улучшилась (опять нужно благодарить возросшую жесткость кузова). Особенно это заметно при прохождении мелких неровностей, которые практически перестали ощущаться. Причем внедорожник кажется более собранным, чем раньше. Но еще большего прогресса конструкторам удалось добиться в шумоизоляции. Да-да, «Патриот» стал по-настоящему тихим. У него улучшена изоляция моторного отсека, и гул трансмиссии теперь почти не слышен. И на дверях новые уплотнители. Что ж, обновленный внедорожник действительно прибавил в безопасности, управляемости и комфорте.

Однако и без недостатков не обошлось. Так, новая климатическая система весьма посредственно борется с запотеванием стекол, да и температуру держит не совсем точно. Неадекватен и указатель среднего расхода топлива. Дело в том, что он обновляет данные каждые несколько секунд, и реально средний расход замерить невозможно. В результате при штурме бездорожья компьютер начинает «паниковать» – дескать, бензина осталось всего на 10 км, а после выезда на шоссе вдруг сообщает, что можно проехать все 200 км.

В общем, УАЗ «Патриот» постепенно превращается в… нормальный комфортабельный автомобиль, который вполне допустимо использовать в качестве семейного, а не только как «гряземеситель». Более того, он стал надежнее. Если любой мой прежний тест «традиционно» досаждал различными поломками, то в этот раз никаких проблем не возникло. Однако на достигнутом уазовцы останавливаться не намерены – к примеру, с климатической системой и указателем среднего расхода топлива пообещали разобраться быстро. Но мы ждем еще «автомат» и турбонаддув. И тогда «Патриот» станет еще лучше!

Технические характеристики УАЗ «Патриот» Габариты, мм 4785х1900х2005 Колесная база, мм 2760 Диаметр разворота, м 13,6 Дорожный просвет, мм 210 Объем багажника, л 650 Снаряженная масса, кг 2125 Тип двигателя Бензиновый L4 Рабочий объем, куб. см 2693 Макс. мощность, л.с./об/мин 135/4600 Макс. момент, Нм/об/мин 217/3900 Привод полный Трансмиссия 5-ступенчатая механическая Шины спереди/сзади 245/70R16 Макс. скорость, км/ч 150 Время разгона 0–100 км/ч, с нет данных Расход топлива (городской), л/100 км 14 Объем бака, л 68