Российский внедорожник получил экспедиционную версию, включающую специальное оборудование и новые цвета кузова

Ох и тяжела эта двухместная палатка… Чтобы водрузить ее на крышу внедорожника, пришлось изрядно попотеть, причем не одному мне, а еще и трем моим попутчикам. Но все же занесли, закрепили, разложили и установили лестницу-распорку. Вроде бы ничего сложного, но помучились изрядно. Интересно, а если бы я поехал только с девушкой? Точно потерпели бы фиаско. Можно, конечно, еще до путешествия закрепить палатку в сложенном состоянии на той же крыше, но тогда возрастет расход топлива, а в поворотах увеличится риск переворота. Если же случится ночевать в палатке в ветреную погоду, то, учитывая высокий центр тяжести автомобиля, большую парусность его кузова и довольно мягкую подвеску, штормить наверху будет не по-детски. Тем не менее двое моих коллег рискнули. Ветра не было, и они чувствовали себя вполне комфортно, разве что когда ворочались, палатка довольно громко скрипела…

Впрочем, этот аксессуар не входит в базовую комплектацию экспедиционной версии УАЗ «Патриот». Его можно приобрести отдельно – примерно за 70 000 рублей.

Знаки отличия

Поводом для нашей внедорожной вылазки стала новая экспедиционная версия УАЗ «Патриот». Известно, что владельцы этих моделей часто дорабатывают их для своих нужд в тех или иных тюнинговых фирмах. Но доработки лишают автомобиль гарантии, не говоря уже о том, что не сертифицированные изменения в конструкции могут плохо сказаться на безопасности. А потому УАЗ начал самостоятельно производить спецверсии внедорожника. Первой ласточкой стал представленный в 2017 году пакет Off-Road, куда вошла лебедка «Спрут 9000 Спорт» и защита этой лебедки и рулевых тяг.

Экспедиционная же версия «Патриота» стала первой модификацией в линейке особых версий Ульяновского автозавода. Помимо упомянутого пакета Off-Road она обзавелась не менее интересными аксессуарами. Тут вам и блокировка дифференциала заднего моста, и защита порогов, и тягово-сцепное устройство, и внедорожная резина BF Goodrich All-Terrain, а также экспедиционный багажник на крыше и лестница на пятой двери. Все это оборудование сертифицировано и устанавливается прямо на заводе. Дополнительно можно приобрести и ту самую палатку.

Вдобавок «Патриот» получил набор опций, повышающих комфорт в дальнем путешествии. Внедорожник оснащается кондиционером, дополнительным отопителем для задней части салона, а также «мультимедийкой» с 7-дюймовым сенсорным экраном и навигатором, куда закачаны карты России, Белоруссии, Казахстана и Украины. Кроме того, есть у экспедиционной версии и внешние особенности (помимо багажника с лестницей). Прежде всего новинку можно опознать по цвету кузова – он бывает только зеленым или оранжевым. Плюс на водительской двери имеется специальный шильдик с изображением горных вершин и названием модели.

По словам представителей бренда, данная модификация знаменует собой первый шаг в появлении линейки автомобилей, специально подготовленных для активного образа жизни. В течение 2018 года обещают выпустить и другие спецверсии УАЗ «Патриот».

Старый знакомый

Нам не повезло с самого начала. Грачевский перевал, что на север от Лазаревского, который планировалось преодолеть с южной стороны, оказался непроходимым. Все потому, что к моменту нашего прилета в районе Сочи уже неделю шли дожди. Дорогу размыло настолько, что о таком штурме не могло быть и речи. И даже с учетом наличия у экспедиционной версии встроенной лебедки. Планы пришлось корректировать. Посовещавшись, мы решили подняться с другой стороны, где грунт более твердый.

На фоне кавказской растительности оранжевый «Патриот» выглядит весьма эффектно, а багажник на крыше, лестница и «зубастая» резина придают ему брутальности. Правда, когда открываешь пятую дверь, бросается в глаза стертая краска в местах ее контакта с проемом. Происходит это потому, что дверь при движении по-прежнему «гуляет» из-за недостаточной жесткости кузова и потертости на фоне яркой краски заметны.

Кстати, чтобы открыть багажник, нужно сначала отстегнуть лестницу, которая на газовых упорах поднимается вверх. Причем поднимается довольно резко: при первой попытке я еле успел отскочить – лестница пролетела прямо возле моего носа! А закрыв багажник, надо не забыть ее опустить и пристегнуть обратно. Иначе в повороте будете косить окрестные кусты – как мы. Благо коллеги из соседней машины по рации сообщили. Что касается салона новой версии, то он ничем от стандартных «Патриотов» не отличается.

На ходу внедорожник может быть разным. В том смысле, что один автомобиль не похож на другой, поскольку все зависит от экземпляра. К примеру, на предыдущем тесте мой «Патриот» практически не рыскал на прямой, а вот сейчас «гуляет» влево-вправо, словно пьяный. Владельцы этой модели знают, что, если подруливать, автомобиль разболтает еще больше. В поворотах внедорожник поначалу упирается, а потом вдруг ныряет в вираж по более крутой траектории, нежели ожидаешь.

Словом, управление моделью требует навыка к конкретному автомобилю. Как привыкнешь, все становится на свои места. Управляемость уже не кажется заторможенной, курсовая устойчивость перестает напрягать, а плавность хода… да она и раньше плохой не казалась. Вот только лестница на неровностях поскрипывает…

С северной стороны на Грачевский перевал УАЗ поднялся играючи. А потом и на гору Житная, где мне уже стало страшновато. А «Патриоту» все нипочем! Застрял он только раз, когда ради эксперимента мы решили преодолеть очень глубокую заводь с неизвестным рельефом. Никакого практического резона ехать через нее не было, так как рядом находился нормальный объезд, – просто другие препятствия автомобиль преодолевал без сучка и задоринки и нам захотелось экстрима. Вот тут-то и пригодилась встроенная лебедка, быстренько вытащившая машину из плена.

Итак, экспедиционная версия УАЗ «Патриот» вполне доказала свою состоятельность, так как делает внедорожник еще более универсальным. Официальные дилеры уже продают новинку в России и странах СНГ. Ее цена составляет 1 039 990 рублей, без учета палатки, разумеется.