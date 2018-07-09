Автомобильный портал Motorpage
УАЗ «Патриот»: лебедка, лестница и… палатка на крыше
Логотип УАЗ

О УАЗ Patriot

По-русски

Патриот

Тест-драйвов
11 (все тесты)
Двигателей
1 (открыть)
Комлектаций
4 (открыть)
Последнее поколение
II рестайлинг (открыть)
Отзывов на сайте
14 (прочитать)
Цены
от 809 000
до 1 030 000
UAZ Patriot 2017 вид спередиUAZ Patriot 2017 вид спередиUAZ Patriot 2017 вид сзадиUAZ Patriot 2017 салонUAZ Patriot 2017 вид сзадиUAZ Patriot 2017 вид сбокуUAZ Patriot 2017 управление трансмиссиейUAZ Patriot 2017 вид спередиUAZ Patriot 2017 вид сбокуUAZ Patriot 2017 мониторUAZ Patriot 2017 с палаткой на крыше

Российский внедорожник получил экспедиционную версию, включающую специальное оборудование и новые цвета кузова

Ох и тяжела эта двухместная палатка… Чтобы водрузить ее на крышу внедорожника, пришлось изрядно попотеть, причем не одному мне, а еще и трем моим попутчикам. Но все же занесли, закрепили, разложили и установили лестницу-распорку. Вроде бы ничего сложного, но помучились изрядно. Интересно, а если бы я поехал только с девушкой? Точно потерпели бы фиаско. Можно, конечно, еще до путешествия закрепить палатку в сложенном состоянии на той же крыше, но тогда возрастет расход топлива, а в поворотах увеличится риск переворота. Если же случится ночевать в палатке в ветреную погоду, то, учитывая высокий центр тяжести автомобиля, большую парусность его кузова и довольно мягкую подвеску, штормить наверху будет не по-детски. Тем не менее двое моих коллег рискнули. Ветра не было, и они чувствовали себя вполне комфортно, разве что когда ворочались, палатка довольно громко скрипела…

Впрочем, этот аксессуар не входит в базовую комплектацию экспедиционной версии УАЗ «Патриот». Его можно приобрести отдельно – примерно за 70 000 рублей.

Знаки отличия

Поводом для нашей внедорожной вылазки стала новая экспедиционная версия УАЗ «Патриот». Известно, что владельцы этих моделей часто дорабатывают их для своих нужд в тех или иных тюнинговых фирмах. Но доработки лишают автомобиль гарантии, не говоря уже о том, что не сертифицированные изменения в конструкции могут плохо сказаться на безопасности. А потому УАЗ начал самостоятельно производить спецверсии внедорожника. Первой ласточкой стал представленный в 2017 году пакет Off-Road, куда вошла лебедка «Спрут 9000 Спорт» и защита этой лебедки и рулевых тяг.

Экспедиционная же версия «Патриота» стала первой модификацией в линейке особых версий Ульяновского автозавода. Помимо упомянутого пакета Off-Road она обзавелась не менее интересными аксессуарами. Тут вам и блокировка дифференциала заднего моста, и защита порогов, и тягово-сцепное устройство, и внедорожная резина BF Goodrich All-Terrain, а также экспедиционный багажник на крыше и лестница на пятой двери. Все это оборудование сертифицировано и устанавливается прямо на заводе. Дополнительно можно приобрести и ту самую палатку.

Вдобавок «Патриот» получил набор опций, повышающих комфорт в дальнем путешествии. Внедорожник оснащается кондиционером, дополнительным отопителем для задней части салона, а также «мультимедийкой» с 7-дюймовым сенсорным экраном и навигатором, куда закачаны карты России, Белоруссии, Казахстана и Украины. Кроме того, есть у экспедиционной версии и внешние особенности (помимо багажника с лестницей). Прежде всего новинку можно опознать по цвету кузова – он бывает только зеленым или оранжевым. Плюс на водительской двери имеется специальный шильдик с изображением горных вершин и названием модели.

По словам представителей бренда, данная модификация знаменует собой первый шаг в появлении линейки автомобилей, специально подготовленных для активного образа жизни. В течение 2018 года обещают выпустить и другие спецверсии УАЗ «Патриот».

Старый знакомый

Нам не повезло с самого начала. Грачевский перевал, что на север от Лазаревского, который планировалось преодолеть с южной стороны, оказался непроходимым. Все потому, что к моменту нашего прилета в районе Сочи уже неделю шли дожди. Дорогу размыло настолько, что о таком штурме не могло быть и речи. И даже с учетом наличия у экспедиционной версии встроенной лебедки. Планы пришлось корректировать. Посовещавшись, мы решили подняться с другой стороны, где грунт более твердый.

На фоне кавказской растительности оранжевый «Патриот» выглядит весьма эффектно, а багажник на крыше, лестница и «зубастая» резина придают ему брутальности. Правда, когда открываешь пятую дверь, бросается в глаза стертая краска в местах ее контакта с проемом. Происходит это потому, что дверь при движении по-прежнему «гуляет» из-за недостаточной жесткости кузова и потертости на фоне яркой краски заметны.

Советуем также тест-драйвы конкурирующих машин

TagAZ Tager
(универсал 3-дв.)

TagAZ Tager (универсал 3-дв.)
Поколение
I
Тест-драйвов
1

Hyundai Terracan
(универсал)

Hyundai Terracan (универсал)
Поколение
I
Тест-драйвов
1

УАЗ Hunter
(универсал 5-дв.)

УАЗ Hunter (универсал 5-дв.)
Поколение
I
Тест-драйвов
0

Кстати, чтобы открыть багажник, нужно сначала отстегнуть лестницу, которая на газовых упорах поднимается вверх. Причем поднимается довольно резко: при первой попытке я еле успел отскочить – лестница пролетела прямо возле моего носа! А закрыв багажник, надо не забыть ее опустить и пристегнуть обратно. Иначе в повороте будете косить окрестные кусты – как мы. Благо коллеги из соседней машины по рации сообщили. Что касается салона новой версии, то он ничем от стандартных «Патриотов» не отличается.

На ходу внедорожник может быть разным. В том смысле, что один автомобиль не похож на другой, поскольку все зависит от экземпляра. К примеру, на предыдущем тесте мой «Патриот» практически не рыскал на прямой, а вот сейчас «гуляет» влево-вправо, словно пьяный. Владельцы этой модели знают, что, если подруливать, автомобиль разболтает еще больше. В поворотах внедорожник поначалу упирается, а потом вдруг ныряет в вираж по более крутой траектории, нежели ожидаешь.

Словом, управление моделью требует навыка к конкретному автомобилю. Как привыкнешь, все становится на свои места. Управляемость уже не кажется заторможенной, курсовая устойчивость перестает напрягать, а плавность хода… да она и раньше плохой не казалась. Вот только лестница на неровностях поскрипывает…

С северной стороны на Грачевский перевал УАЗ поднялся играючи. А потом и на гору Житная, где мне уже стало страшновато. А «Патриоту» все нипочем! Застрял он только раз, когда ради эксперимента мы решили преодолеть очень глубокую заводь с неизвестным рельефом. Никакого практического резона ехать через нее не было, так как рядом находился нормальный объезд, – просто другие препятствия автомобиль преодолевал без сучка и задоринки и нам захотелось экстрима. Вот тут-то и пригодилась встроенная лебедка, быстренько вытащившая машину из плена.

Итак, экспедиционная версия УАЗ «Патриот» вполне доказала свою состоятельность, так как делает внедорожник еще более универсальным. Официальные дилеры уже продают новинку в России и странах СНГ. Ее цена составляет 1 039 990 рублей, без учета палатки, разумеется. 

Вас заинтересует:

Вам понравился этот тест-драйв?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Обязательно ознакомьтесь с другими тест-драйвами УАЗ Patriot:

УАЗ Patriot - uaz patriot 2016 прощай, бензобак!
Тест драйв
06 февраля 2017

УАЗ Patriot
"Прощай, бензобак!"
УАЗ Patriot - uaz patriot 2016 по долинам и по взгорьям
Тест драйв
11 января 2017

УАЗ Patriot
"По долинам и по взгорьям"
Все тест-драйвы УАЗ Patriot

Выбираете автомобиль? Посмотрите конкурентов УАЗ Patriot:

TagAZ Tager
(универсал 3-дв.)

TagAZ Tager (универсал 3-дв.)
Тест-драйвов
1
Двигателей
5
Комлектаций
5
Поколение
I
Цены
от 519 900
до 729 900

Hyundai Terracan
(универсал)

Hyundai Terracan (универсал)
Тест-драйвов
1
Двигателей
6
Комлектаций
6
Поколение
I
Цены
от 500 000
до 690 000

УАЗ Hunter
(универсал 5-дв.)

УАЗ Hunter (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
0
Двигателей
2
Комлектаций
2
Поколение
I
Цены
от 490 000
до 611 000
 Все одноклассники и конкуренты

Комментарии к тест-драйву

Сделано тест-драйвов:

2 3 3 4