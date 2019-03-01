В России иностранные компании производят уже не один десяток моделей. Какие преимущества в конкурентной борьбе с ними может использовать или уже использует ваша компания?

УАЗ – это универсальные автомобили, которые сочетают в себе генетику внедорожников с высоким уровнем комфорта.

За последние годы мы провели серьезные усовершенствования УАЗ ПАТРИОТ, он стал значительно комфортнее для городской езды, добавилось много новых опций, отвечающих за удобство и безопасность водителя и пассажиров. С 2018 года на автомобиль устанавливается обновленный двигатель и подвеска, что было крайне положительно воспринято рынком и потребителями. В этом году мы продолжим модернизацию модельного ряда. В первую очередь речь об АКПП на УАЗ Патриот. Я знаю, что наши уважаемые клиенты давно ждут это обновление.

При этом ключевыми конкурентными преимуществами автомобилей УАЗ остаются: