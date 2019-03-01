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Высказался в рамках следующего круглого стола:

Мыслим глобально, действуем локально

Мы всегда хотели, чтобы отечественные автомобили стали как иномарки. Получилось даже интереснее - иномарки стали отечественными автомобилями! Практически все глобальные автопроизводители наладили выпуск моделей в России. Что показал опыт применения глобалистского мышления и локальных действий? Какое развитие получит российское автомобильное производство? На эту тему мы попросили высказать свое мнение представителей иностранных и отечественных компаний

Сергей Травкин
УАЗ
01 марта 2019

Сергей Травкин

заместитель генерального директора по продажам и маркетингу ООО «УАЗ»

"В этом году мы продолжим модернизацию модельного ряда. В первую очередь речь об АКПП на УАЗ Патриот."

Каковы производственные планы вашей компании на ближайшую и более отдаленную перспективу? 

В 2019 году Ульяновский автомобильный завод приступит к производству автомобиля УАЗ ПАТРИОТ с автоматической коробкой передач. Сейчас все опытно-конструкторские работы по данной теме находятся в завершающей фазе, начинается этап подготовки серийного производства.
Компания продолжит расширять продуктовую линейку и начнет выпускать спецверсии автомобилей УАЗ ХАНТЕР с дополнительным внедорожным оборудованием - силовыми бамперами, порогами, лебёдкой и внедорожными шинами.
Также планируется конвейерное освоение автомобилей с газобаллонным оборудованием, где в качестве топлива применяется сжиженный природный газ (пропан).

В России автозаводы не работают на полную (проектную) мощность. Как долго может продолжаться такая практика "недозагруженности", и есть ли какие-то способы решения данного вопроса? 

Для дальнейшего восстановления объемов производства автомобилей в России необходим рост внутреннего потребительского рынка и стимулирование спроса, наращивание экспорта машин и компонентов, рост технологических компетенций компаний, углубление локализации, а также  развитие новых видов транспорта - электромобилей, беспилотников, подключенного автотранспорта и газомоторной техники. 

Планируемое изменение правил государственной поддержки промышленности призвано стимулировать экспорт, но предлагаемые условия не всем производителям кажутся справедливыми. Почему? И какова позиция вашей компании по данной теме?

УАЗ активно развивает экспортное направление, и сейчас на фоне нестабильной ситуации на рынке решение о субсидировании части затрат может стать для автопроизводителей очень важной мерой поддержки продаж. 

В России иностранные компании производят уже не один десяток моделей. Какие преимущества в конкурентной борьбе с ними может использовать или уже использует ваша компания?

УАЗ – это универсальные автомобили, которые сочетают в себе генетику внедорожников с высоким уровнем комфорта.
За последние годы мы провели серьезные усовершенствования УАЗ ПАТРИОТ, он стал значительно комфортнее для городской езды, добавилось много новых опций, отвечающих за удобство и безопасность водителя и пассажиров. С 2018 года на автомобиль устанавливается обновленный двигатель и подвеска, что было крайне положительно воспринято рынком и потребителями. В этом году мы продолжим модернизацию модельного ряда. В первую очередь речь об АКПП на УАЗ Патриот. Я знаю, что наши уважаемые клиенты давно ждут это обновление.
При этом ключевыми конкурентными преимуществами автомобилей УАЗ остаются:

  • Уникальные потребительские свойства (внедорожные качества, надежность, простота обслуживания)
  • Высокий уровень локализации,
  • И самое главное, автомобили УАЗ - единственные полноценные рамные внедорожники в своем ценовом сегменте.
Большинство мировых производителей автомобилей придают огромное значение развитию экспорта. Для некоторых из них объем автомобилей, произведенных на экспорт, превышает тот, который продается на местном рынке. Какие планы по поставкам на экспорт существуют у вашей компании? Какие регионы для экспорта вы считаете для себя приоритетными сейчас и в ближайшей перспективе? 

Традиционно основные рынки для бренда УАЗ - это страны СНГ и ближайшего зарубежья, некоторые страны Латинской Америки.  Но учитывая широкий экспортный потенциал УАЗа мы сейчас активно развиваем новые экспортные направления и уделяем большое внимание таким регионам, как страны Ближнего Востока, расширению географии поставок в страны Латинской Америки. 

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