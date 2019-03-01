Мы всегда хотели, чтобы отечественные автомобили стали как иномарки. Получилось даже интереснее - иномарки стали отечественными автомобилями! Практически все глобальные автопроизводители наладили выпуск моделей в России. Что показал опыт применения глобалистского мышления и локальных действий? Какое развитие получит российское автомобильное производство? На эту тему мы попросили высказать свое мнение представителей иностранных и отечественных компаний
В 2019 году Ульяновский автомобильный завод приступит к производству автомобиля УАЗ ПАТРИОТ с автоматической коробкой передач. Сейчас все опытно-конструкторские работы по данной теме находятся в завершающей фазе, начинается этап подготовки серийного производства.
Компания продолжит расширять продуктовую линейку и начнет выпускать спецверсии автомобилей УАЗ ХАНТЕР с дополнительным внедорожным оборудованием - силовыми бамперами, порогами, лебёдкой и внедорожными шинами.
Также планируется конвейерное освоение автомобилей с газобаллонным оборудованием, где в качестве топлива применяется сжиженный природный газ (пропан).
Для дальнейшего восстановления объемов производства автомобилей в России необходим рост внутреннего потребительского рынка и стимулирование спроса, наращивание экспорта машин и компонентов, рост технологических компетенций компаний, углубление локализации, а также развитие новых видов транспорта - электромобилей, беспилотников, подключенного автотранспорта и газомоторной техники.
УАЗ активно развивает экспортное направление, и сейчас на фоне нестабильной ситуации на рынке решение о субсидировании части затрат может стать для автопроизводителей очень важной мерой поддержки продаж.
УАЗ – это универсальные автомобили, которые сочетают в себе генетику внедорожников с высоким уровнем комфорта.
За последние годы мы провели серьезные усовершенствования УАЗ ПАТРИОТ, он стал значительно комфортнее для городской езды, добавилось много новых опций, отвечающих за удобство и безопасность водителя и пассажиров. С 2018 года на автомобиль устанавливается обновленный двигатель и подвеска, что было крайне положительно воспринято рынком и потребителями. В этом году мы продолжим модернизацию модельного ряда. В первую очередь речь об АКПП на УАЗ Патриот. Я знаю, что наши уважаемые клиенты давно ждут это обновление.
При этом ключевыми конкурентными преимуществами автомобилей УАЗ остаются:
Традиционно основные рынки для бренда УАЗ - это страны СНГ и ближайшего зарубежья, некоторые страны Латинской Америки. Но учитывая широкий экспортный потенциал УАЗа мы сейчас активно развиваем новые экспортные направления и уделяем большое внимание таким регионам, как страны Ближнего Востока, расширению географии поставок в страны Латинской Америки.
"Прошло всего каких-то 10-15 лет, а сейчас проще перечислить автомобильные бренды, которые не создали производство в России, чем те, которые здесь прочно обосновались." Читать далее
"Компания Nissan имеет довольно амбициозные планы и большие надежды на повышение уровня локализации. Изучаются вопросы локализации изделий из пластика и из стали. Параллельно изучаются вопросы развития внутреннего производства в цехах штамповки и пластиковых изделий." Читать далее
"Да, наш завод планируется открыть в этом году. Мы ожидаем, что там будет производиться первой модель F7, она - новая. Она была представлена впервые на Московском Международном Автомобильном Салоне в августе прошлого года." Читать далее