В России автозаводы не работают на полную (проектную) мощность. Как долго может продолжаться такая практика "недозагруженности", и есть ли какие-то способы решения данного вопроса?

Объем производства зависит от объема внутреннего автомобильного рынка и экспортных возможностей.

При этом год от года производство на заводе Nissan в Санкт-Петербурге растет. Особенно это заметно за последние 2 года

Завод Nissan СПб 2014 2015 2016 2017 2018 Nissan Teana (до 2015), Pathfinder (до 2016), Qashqai, X-Trail, Murano 33486 33817 36458 45827 56525

Компания Nissan постоянно работает над увеличением экспортных возможностей. Сегодня в Казахстан и Белоруссию поставляются все модели Nissan, производимые на территории России. В 2017 году мы экспортировали 3 832 автомобиля Nissan, из них 1976 автомобиля производства СПБ (рост в 21% по сравнению с 2016 годом), и 285 автомобилей бренда Datsun. В 2018 году экспортные поставки автомобилей Nissan в Белоруссию и Казахстан были увеличены на 50% и составили 5747 штук.

В сентябре 2016 года завод Nissan в Санкт-Петербурге приступил к экспорту передних и задних бамперов на Nissan X-Trail собственного производства, что позволило значительно сократить стоимость деталей по сравнению с их аналогами, которые до этого момента поставлялись из Японии. Экспортируемый годовой объем бамперов для X-Trail составил порядка 6 000 бамперов в 2016 году, порядка 10 000 бамперов – в 2017 году и 17 000 в 2018 году. За 2018 календарный год завод также экспортировал шумоизоляции (шумопоглащающие маты): 930 тысяч деталей, общим весом 450 тонн.

В 2018 году с конвейера завода Nissan в Санкт-Петербурге сошло 56 525 автомобилей. Это максимальный годовой объем выпуска за всю историю работы российского предприятия компании, превышающий результат прошлого года на 23%.