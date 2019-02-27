Мы всегда хотели, чтобы отечественные автомобили стали как иномарки. Получилось даже интереснее - иномарки стали отечественными автомобилями! Практически все глобальные автопроизводители наладили выпуск моделей в России. Что показал опыт применения глобалистского мышления и локальных действий? Какое развитие получит российское автомобильное производство? На эту тему мы попросили высказать свое мнение представителей иностранных и отечественных компаний
Традиционно мы не комментируем будущие премьеры до момента их официального объявления.
На текущий момент мы сейчас концентрируемся на производстве кроссоверов, при этом продукция нашего завода в Санкт-Петербурге играет для нашей линейки главную роль.
На сегодняшний день на российском заводе Nissan локализованы следующие детали:
Кузовные элементы, Стеклоподъёмники, Комбинации приборов, Система выпуска отработавших газов, Сиденья, Коврики, Стекло, Бамперы (передние, задние), Зеркала дверные, Внутренняя обшивка крыши, Тормозные и топливные шланги, Обивка задней двери, Уплотнители двери, Обивка и элементы салона, Дверные молдинги, Пружины/стабилизаторы, Аккумуляторы, Колёса, Шины, Аудио, Изоляционные материалы, Радиаторы, Приборная панель, Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, Топливные баки.
Одним из достижений является разработка и адаптация «Яндекс.Авто» для Nissan X-Trail и Qashqai, которая устанавливается сразу на заводе Nissan. В сегменте кроссоверов очень высокая конкуренция, и мы стремимся радовать наших клиентов самым удобным и современным продуктом. Исходя из исследований, проведенных Nissan, Яндекс.Авто – лучшее решение по навигации, усиленное голосовым помощником и набором мультимедиа. Это подробные карты всей России, самый совершенный и точный на текущий момент сервис, показывающий дорожную ситуацию, самообучающийся и развивающийся голосовой помощник, Яндекс Радио, Погода, Яндекс Музыка (скоро). Функционал доступен по всей России, а также в Белоруссии и Казахстане. Реализация проекта прошла в рекордно-короткие сроки – всего 6 месяцев. Поскольку для системы Яндекс.Авто понадобилась установка другого головного устройства, не все решения, доступные вместе с родным устройством Nissan, на текущий могут быть реализованы совместно с Яндекс.Авто. Но мы работаем над данными вопросами совместно с коллегами из компании Яндекс. С другой стороны, такое решение позволило нам представить покупателям очень качественный и конкурентно способный продукт - система работает на порядок быстрее, чем у наших прямых конкурентов. Наш процессор в два раза мощнее, и внутренняя память выше. Головное устройство для Яндекс.Авто производится компанией Каска (КНР), которое входит в группу Фаресия, одного из мировых лидеров в производстве автокомпонентов. В России компанию представляет Стопол Авто. Разработчиком программного обеспечения является компания Яндекс.
Компания Nissan имеет довольно амбициозные планы и большие надежды на повышение уровня локализации. Изучаются вопросы локализации изделий из пластика и из стали. Параллельно изучаются вопросы развития внутреннего производства в цехах штамповки и пластиковых изделий.
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Локализация компонентов очень сложный и комплексный вопрос, так как основан в первую очередь на экономической целесообразности локализации того или иного компонента в России, а также в возможности его локализации исходя из наличия необходимых технологий и компетенций. Целесообразность локализации компонентов появляется при достижении определенных объемов производства, которые напрямую завязаны на объем внутреннего автомобильного рынка, а также на экспортные возможности. В период кризиса, когда внутренний рынок упал, а его восстановление проходит крайне медленно, говорить о реализации крупных инвестиционных проектов не приходится. Перспективы, безусловно, есть, и мы работаем над ними, так как локализация компонентов хоть медленно, но продвигается.
Объем производства зависит от объема внутреннего автомобильного рынка и экспортных возможностей.
При этом год от года производство на заводе Nissan в Санкт-Петербурге растет. Особенно это заметно за последние 2 года
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Завод Nissan СПб
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2014
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2015
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2016
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2017
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2018
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Nissan Teana (до 2015), Pathfinder (до 2016), Qashqai, X-Trail, Murano
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33486
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33817
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36458
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45827
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56525
Компания Nissan постоянно работает над увеличением экспортных возможностей. Сегодня в Казахстан и Белоруссию поставляются все модели Nissan, производимые на территории России. В 2017 году мы экспортировали 3 832 автомобиля Nissan, из них 1976 автомобиля производства СПБ (рост в 21% по сравнению с 2016 годом), и 285 автомобилей бренда Datsun. В 2018 году экспортные поставки автомобилей Nissan в Белоруссию и Казахстан были увеличены на 50% и составили 5747 штук.
В сентябре 2016 года завод Nissan в Санкт-Петербурге приступил к экспорту передних и задних бамперов на Nissan X-Trail собственного производства, что позволило значительно сократить стоимость деталей по сравнению с их аналогами, которые до этого момента поставлялись из Японии. Экспортируемый годовой объем бамперов для X-Trail составил порядка 6 000 бамперов в 2016 году, порядка 10 000 бамперов – в 2017 году и 17 000 в 2018 году. За 2018 календарный год завод также экспортировал шумоизоляции (шумопоглащающие маты): 930 тысяч деталей, общим весом 450 тонн.
В 2018 году с конвейера завода Nissan в Санкт-Петербурге сошло 56 525 автомобилей. Это максимальный годовой объем выпуска за всю историю работы российского предприятия компании, превышающий результат прошлого года на 23%.
Компания Nissan (ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») стала участником СПИК, заключённого между Альянсом и Министерством промышленности и торговли РФ. Nissan совместно с партнерами по Альянсу расширит локализацию материалов, деталей и комплектующих, внедрит новые технологии, разовьет научно-исследовательскую деятельность в России и увеличит объемы экспорта.
В ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге был открыт новый офис российского подразделения Nissan Technical Center, инженеры которого осуществляют доработку и адаптацию всех производимых в стране автомобилей Nissan и Datsun, а также проводят тесты и дают рекомендации по усовершенствованию продаваемых в стране автомобилей Infiniti. За прошедшие 7 лет инженеры NTCE-R внесли огромный вклад в процесс адаптации автомобилей Nissan к условиям эксплуатации на российском рынке. Сфера деятельности центра значительно расширилась и включила в себя практически весь спектр задач и мероприятий, связанных с основными этапами разработки автомобиля от концепта до его цифровой и физической реализации, а также все процессы, связанные с запуском продукта на рынок и все время его эксплуатации. На счету центра NTCE-R 12 полномасштабных проектов по адаптации серийных моделей, а также 5 больших проектов по внедрению модификаций. Так, например, инженеры NTCE-R участвовали в установке системы ЭРА ГЛОНАСС на автомобили Nissan и Infiniti, доступные для заказа в России, и сыграли большую роль в разработке и адаптации системы Яндекс.Авто для Nissan X-Trail и Qashqai. Проект был успешно реализован в рекордные 6 месяцев. В настоящее время центр NTCE-R продолжает активную работу над новыми разработками.
У локального производства в России много плюсов. Оно позволяет существенно снизить издержки и немного снизить зависимость от волатильности курса валют. Помимо этого, укорачивается логистика (особенно в сравнении с Японией). Еще одно преимущество - локальное производство позволяет вносить существенные изменения в автомобиль, делая его намного более подходящим и комфортным для российских дорог. На всех локализованных машинах устанавливается полноразмерное запасное колесо, полностью перерабатываются подвески, усиливается кузов, устанавливается более мощный аккумулятор и более вместительный бачок стеклоомывателя и так далее.
Цена на автомобили локального производства может быть ниже за счет укороченной логистики и таможенных пошлин. Тем не менее, это не единственные затраты компании, вынимая одно, добавляется другое. Поэтому рассуждать о том, что цена должна быть именно значительно ниже не совсем корректно.
Активное развитие собственного производства компании в России на деле демонстрирует выбранный курс бренда на локализацию своей продукции для российского рынка. К примеру, запуск штамповочного производства дал возможность сократить многие издержки, избежать логистических затрат на перевозку габаритных деталей кузова, оптимизировать производство, сократить запасы прессовых деталей, поскольку они могут штамповаться в полной синхронизации со сборочным конвейером автомобилей, что в свою очередь приводит к созданию дополнительных высококвалифицированных рабочих мест. Кроме всего прочего, наш завод под Санкт-Петербургом уже дважды признавался лучшим по качеству сборки среди всех заводов Nissan.
В 2018 году с конвейера завода Nissan в Санкт-Петербурге сошло 56 525 автомобилей. Это максимальный годовой объем выпуска за всю историю работы российского предприятия компании, превышающий результат прошлого года на 23%. Во время подготовки к выпуску нового X-Trail проводилось цифровое моделирование сборки на основе анализа лучших практик заводов Nissan во всем мире. Было запущено три новых технологических процесса, модернизировано более 20 единиц оборудования, инженеры создали более 500 новых технологических карт. Экспортные поставки автомобилей Nissan в Республику Беларусь и Казахстан были увеличены на 50% и составили 5747 штук.
"Прошло всего каких-то 10-15 лет, а сейчас проще перечислить автомобильные бренды, которые не создали производство в России, чем те, которые здесь прочно обосновались." Читать далее
"Да, наш завод планируется открыть в этом году. Мы ожидаем, что там будет производиться первой модель F7, она - новая. Она была представлена впервые на Московском Международном Автомобильном Салоне в августе прошлого года." Читать далее