"Прошло всего каких-то 10-15 лет, а сейчас проще перечислить автомобильные бренды, которые не создали производство в России, чем те, которые здесь прочно обосновались."

Мыслим глобально, действуем локально Высказался в рамках следующего круглого стола: Мы всегда хотели, чтобы отечественные автомобили стали как иномарки. Получилось даже интереснее - иномарки стали отечественными автомобилями! Практически все глобальные автопроизводители наладили выпуск моделей в России. Что показал опыт применения глобалистского мышления и локальных действий? Какое развитие получит российское автомобильное производство? На эту тему мы попросили высказать свое мнение представителей иностранных и отечественных компаний Сергей Мышлявцев главный редактор портала MotorPage.ru

"Прошло всего каких-то 10-15 лет, а сейчас проще перечислить автомобильные бренды, которые не создали производство в России, чем те, которые здесь прочно обосновались."

"Мыслим глобально, действуем локально". Некоторое время назад это выражение было очень популярно в офисах компаний, которые выходили на российский рынок и старались таким образом сформулировать свое стратегическое видение. Причем, если для некоторых компаний этот девиз остался красивой фразой, то для многих автомобильных производителей он получил реальное воплощение в виде заводов и локальной сборки.

Прошло всего каких-то 10-15 лет, а сейчас проще перечислить автомобильные бренды, которые не создали производство в России, чем те, которые здесь прочно обосновались.

С другой стороны, это достаточно большой срок, чтобы не только наладить выпуск одной или нескольких моделей, укрепить сотрудничество с поставщиками, но и попутно приобрести богатый и разнообразный опыт. Вот об этом и хотелось бы поговорить. Также нам интересна и позиция отечественных автопроизводителей, некоторые из которых приняли участие в этом Круглом столе.

Итак. После того, как с конвейеров начали сходить модели российской сборки, первое время в общественном сознании еще бродили сомнения в качестве, надежности и долговечности “отечественных иностранцев". Однако сравнительно быстро жизнь доказала, что мыслят-то компании действительно глобально, а вместе с тем и стандарты производства используют тоже глобальные и - надо отдать должное - качество и надежность не отличаются от страны к стране.

Важно и то, что для поддержания международных стандартов необходимо было обучить большое количество персонала. На сегодняшний день подготовлены десятки тысяч рабочих и можно сказать, что инвестиции в человеческий капитал даже важнее, чем финансовые вложения компаний непосредственно в производственные линии и инфраструктуру. Интересно, что благодаря этому удалось не только обеспечить необходимый уровень качества, но и преодолеть глубоко засевший в общественном российском сознании стереотип о том, что наши люди не способны собрать добротные надежные автомобили. Считалось, что менталитет этого не позволяет. Тем не менее все оказалось не так безнадежно. Зря мы были о себе такого плохого мнения.

По завершении строительства автомобильных заводов и начала производства в России в течение довольно долгого периода то тут, то там появлялась информация, что , мол, хромает качество комплектующих от местных поставщиков. Это ведет к невозможности быстро наращивать долю локализации в производимых моделях. Хоть и в меньшей степени, но к этой проблеме по-прежнему приходится возвращаться вновь и вновь. В данной ситуации мог бы существенно помочь более активный выход на российский рынок иностранных производителей комплектующих. Но для этих компаний очень важен гарантированный и достаточно существенный объем поставок на конвейеры автопроизводителей. Если этот объем не обеспечивается - а пока дело обстоит именно так - то вкладываться в собственное производство не выгодно. Развитие же местных поставщиков требует больших инвестиций и времени.

По мировым меркам российский автомобильный рынок некрупный. На данный момент по объему он занимает четвертое-пятое место в Европе. Производство же рассчитывается обычно на выпуск от одной до нескольких сотен тысяч автомобилей в год, что обусловлено экономической эффективностью. В России заводы иностранных производителей, за редким исключением, не работают на полную мощность.

Казалось бы, раз наш рынок не может переварить большие объемы выпуска, очевидным способом как-то улучшить положение видится повышение доли поставок на экспорт. Более того, здесь даже государство проявляет инициативу и желание помочь. В последнее время одним из ключевых вопросов для автопроизводителей остается планируемое изменение правил господдержки промышленности. С одной стороны, российские власти предполагают с их помощью, как раз, стимулировать экспорт, но с другой - предлагаемые условия не всем производителям кажутся справедливыми. В итоге пока обсуждение вопроса немного буксует...

Для покупателей же автомобилей одним из преимуществ локализации производства всегда видится возможность снижения цены на модели российской сборки. Как показывает практика, существенной разницы в стоимости между ними и их импортными аналогами нет. При этом снижение цен несомненно помогло бы увеличить и продажи, и объем производства.

Невзирая на сложную экономическую ситуацию и сравнительно небольшой рынок, иностранные производители продолжают инвестировать в строительство заводов в России. В 2019 году ожидается открытие 2-х новых производств -компаниями Даймлер и Хавейл. Количество компаний, которые пока не застолбили себе место на нашем рынке, продолжает неуклонно сокращаться. Само по себе появление новых автосборочных предприятий это очень позитивные новости по нескольким причинам. Во-первых, это - иностранные инвестиции, которые очень важны для любой страны. Во-вторых, обучение и подготовка еще нескольких тысяч высококвалифицированных специалистов. И, наконец, это означает усиление конкуренции, одного из главных факторов, который ведет к снижению цен.

Можно сказать, что к настоящему моменту производство автомобилей иностранных брендов в России прошло период становления и теперь время активно задействовать созданный потенциал для дальнейшего развития.

Если совместными усилиями автопроизводители и государство, вопреки местным традициям, смогут быстро запрячь, тогда мы все быстро поедем. Если нет, то останемся не самым крупным автомобильным рынком. Даже по меркам Европы.

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