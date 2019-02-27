Мы всегда хотели, чтобы отечественные автомобили стали как иномарки. Получилось даже интереснее - иномарки стали отечественными автомобилями! Практически все глобальные автопроизводители наладили выпуск моделей в России. Что показал опыт применения глобалистского мышления и локальных действий? Какое развитие получит российское автомобильное производство? На эту тему мы попросили высказать свое мнение представителей иностранных и отечественных компаний
Во-первых, да, наш завод планируется открыть в этом году. Мы ожидаем, что там будет производиться первой модель F7, она - новая. Она была представлена впервые на Московском Международном Автомобильном Салоне в августе прошлого года. Следующая модель - это купе F7х, и флагман нашей линейки - H9. Вот эти три модели в ближайшее время встанут на конвейер на заводе в Туле.
Нет, по очереди. Мы начнем с F7, в последующем будет купе F7x.
Я думаю, что это будет вторая половина года, конец второго – начало третьего квартала.
Пока таких планов нет, конечно прорабатывается на заводе возможность локализации, безусловно. Но пока нет, пока нам нужно будет все линии отладить и ввести в эксплуатацию.
Сам завод рассчитан на производство 150 000 автомобилей в год, но, как вы сами понимаете, это далекая перспектива. То есть, мы начнем с небольших партий и постепенно будем увеличивать производство, доведя до максимально возможного. Еще раз подчеркну, это - не ближайшая перспектива.
Здесь вопрос очень серьезный на самом деле. Это вопрос уже непосредственно к заводчанам, как они на это дело смотрят. Наверняка, к ним выходит достаточное количество компаний - они есть, они существуют - по производству тех или иных компонентов. Они и к нам, к дистрибьютору, обращались в офис много раз. Поэтому я думаю, что они договорятся о выпуске той или иной продукции, причем надлежащего качества. А как будут решаться эти задачи в Туле, посмотрим...
Интересный вопрос... Загрузка любого завода зависит от реализации ее продукции. Другими словами, если мы будем успешно продавать модели, которые мы будем выпускать в Туле, то вопрос о загрузке не встанет. А чтобы продавать много, нужен хороший автомобиль по хорошей цене. Это совершенно очевидно. Заводу Hyundai это, видимо, удалось. Поэтому они в первых строчках всех рейтингов по продажам, что не может, естественно, не радовать. Соответственно, говоря о нашей продукции, мы больше, чем уверены, что наши автомобили понравятся российским покупателям, своим качеством, ценой и привлекательным внешним видом, и мы легко загрузим те мощности, которые у нас есть. И пересадим большое количество клиентов, потенциальных клиентов в том числе, на нашу продукцию. Поэтому я не вижу здесь особых проблем.
Да, совершенно верно. Было бы очень, скажем так, грустно, если бы мы сделали завод, локализовали производство, стали использовать местные компоненты, а у нас цена осталась бы такой же как при импорте автомобилей. Тогда возникает много вопросов, один из которых - а зачем тогда все это нужно делать? Поэтому я больше чем уверен, что с началом производства ценовая политика по автомобилям, произведенным в Туле, претерпит изменения. Цена будет гораздо привлекательней для российского клиента. Мы надеемся на это.
Мы с этим вопросом еще не сталкивались, потому что завод как таковой у нас еще не вошел в эксплуатацию. То есть, его должны "принять", сертифицировать, и мы должны выпускать продукцию. Я думаю, что после этого мы обязательно обратимся в надлежащие органы для того, чтобы получить все преимущества от локализованного производства. Но на данном этапе у нас пока этот вопрос не стоит.
Еще раз повторюсь, это мнение - оно совершенно справедливо. У всех, кто начинал в России производство своих автомобилей, цена была как минимум на 15% ниже цены при импорте данного автомобиля. Но потом, к сожалению, из-за роста курсов и инфляции цены повышались, и они все время повышаются. И сейчас уже та продукция, которая производится заводом и которая компанией импортируется, они [цены на них] фактически не отличаются. Собственно, эта проблема существует.
Сейчас мы не ставим перед собой экспортных планов, потому что у нас немного другие приоритеты – это запустить локальное производство, адресованное на удовлетворение наших внутренних потребностей российского рынка в качественных, современных и доступных автомобилях.
Мы еще в самом начале пути, поэтому нам только предстоит получить соответствующий опыт, но мы постараемся извлечь уроки из недавнего прошлого и учиться не столько на своих, сколько на ошибках других производителей, которые первыми вышли со своими локальными предприятиями на российский рынок. В настоящее время мы можем констатировать, что интерес к открытию нашего завода огромный как среди представителей СМИ, так и среди широкой общественности. Постараемся не разочаровать наших будущих покупателей!
"Прошло всего каких-то 10-15 лет, а сейчас проще перечислить автомобильные бренды, которые не создали производство в России, чем те, которые здесь прочно обосновались." Читать далее
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