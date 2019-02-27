Интересный вопрос... Загрузка любого завода зависит от реализации ее продукции. Другими словами, если мы будем успешно продавать модели, которые мы будем выпускать в Туле, то вопрос о загрузке не встанет. А чтобы продавать много, нужен хороший автомобиль по хорошей цене. Это совершенно очевидно. Заводу Hyundai это, видимо, удалось. Поэтому они в первых строчках всех рейтингов по продажам, что не может, естественно, не радовать. Соответственно, говоря о нашей продукции, мы больше, чем уверены, что наши автомобили понравятся российским покупателям, своим качеством, ценой и привлекательным внешним видом, и мы легко загрузим те мощности, которые у нас есть. И пересадим большое количество клиентов, потенциальных клиентов в том числе, на нашу продукцию. Поэтому я не вижу здесь особых проблем.