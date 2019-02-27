Автомобильный портал Motorpage
Высказался в рамках следующего круглого стола:

Мыслим глобально, действуем локально

Мы всегда хотели, чтобы отечественные автомобили стали как иномарки. Получилось даже интереснее - иномарки стали отечественными автомобилями! Практически все глобальные автопроизводители наладили выпуск моделей в России. Что показал опыт применения глобалистского мышления и локальных действий? Какое развитие получит российское автомобильное производство? На эту тему мы попросили высказать свое мнение представителей иностранных и отечественных компаний

Михаил Роткин
Haval
27 февраля 2019

Михаил Роткин

заместитель генерального директора «Haval Motor Rus»

"Да, наш завод планируется открыть в этом году. Мы ожидаем, что там будет производиться первой модель F7, она - новая. Она была представлена впервые на Московском Международном Автомобильном Салоне в августе прошлого года."

Каковы производственные планы вашей компании на ближайшую и более отдаленную перспективу? Локализацию каких новых моделей нам можно ожидать? Есть ли планы по локализации производства комплектующих, в том числе двигателей?    

Во-первых, да, наш завод планируется открыть в этом году. Мы ожидаем, что там будет производиться первой модель F7, она - новая. Она была представлена впервые на Московском Международном Автомобильном Салоне в августе прошлого года. Следующая модель - это купе F7х, и флагман нашей линейки - H9. Вот эти три модели в ближайшее время встанут на конвейер на заводе в Туле.

Они сразу все начнут производиться? Какая очередность будет?

Нет, по очереди. Мы начнем с F7, в последующем будет купе F7x.

И когда уже можно ожидать произведенные автомобили у дилеров?

Я думаю, что это будет вторая половина года, конец второго – начало третьего квартала.

И по планам локализации производства каких-либо комплектующих... пока таких планов нет? Только производство автомобилей?

Пока таких планов нет, конечно прорабатывается на заводе возможность локализации, безусловно. Но пока нет, пока нам нужно будет все линии отладить и ввести в эксплуатацию.

На какой объем рассчитано производство?

Сам завод рассчитан на производство 150 000 автомобилей в год, но, как вы сами понимаете, это далекая перспектива. То есть, мы начнем с небольших партий и постепенно будем увеличивать производство, доведя до максимально возможного. Еще раз подчеркну, это - не ближайшая перспектива.

Время от времени можно услышать, что повысить долю локализации не позволяет уровень качества комплектующих от местных поставщиков. Насколько серьезна сейчас эта проблема? Что можно сделать, чтобы она решалась быстрее и эффективнее?

Здесь вопрос очень серьезный на самом деле. Это вопрос уже непосредственно к заводчанам, как они на это дело смотрят. Наверняка, к ним выходит достаточное количество компаний - они есть, они существуют - по производству тех или иных компонентов. Они и к нам, к дистрибьютору, обращались в офис много раз. Поэтому я думаю, что они договорятся о выпуске той или иной продукции, причем надлежащего качества. А как будут решаться эти задачи в Туле, посмотрим...

Следующий вопрос пока, что называется, не совсем по адресу... Как показала практика за эти годы в России автозаводы не работают на полную (проектную) мощность. Вы упомянули, что до 150 000 автомобилей планируется производство в будущем... Тем не менее видите ли вы в этом (недозагруженности) потенциальную проблему? Чтобы выйти даже, скажем, на уровень 50 000 - это задача серьезная. Может за счет расширения дилерской сети или каким образом эта проблема может быть решена? Поясню немного - за исключением, пожалуй, завода Hyundai, который на сегодняшний день рапортует о рекордных показателях - они 270 000 автомобилей производят - пожалуй, больше не вспомню предприятие, которое бы вышло на какой-то значимый уровень, даже на планируемые ими самими объемы.

Интересный вопрос... Загрузка любого завода зависит от реализации ее продукции. Другими словами, если мы будем успешно продавать модели, которые мы будем выпускать в Туле, то вопрос о загрузке не встанет. А чтобы продавать много, нужен хороший автомобиль по хорошей цене. Это совершенно очевидно. Заводу Hyundai это, видимо, удалось. Поэтому они в первых строчках всех рейтингов по продажам, что не может, естественно, не радовать. Соответственно, говоря о нашей продукции, мы больше, чем уверены, что наши автомобили понравятся российским покупателям, своим качеством, ценой и привлекательным внешним видом, и мы легко загрузим те мощности, которые у нас есть. И пересадим большое количество клиентов, потенциальных клиентов в том числе, на нашу продукцию. Поэтому я не вижу здесь особых проблем.

То есть, хороший продукт и, что касается цены, вы планируете цену, которая будет привлекательной для российских потребителей?

Да, совершенно верно. Было бы очень, скажем так, грустно, если бы мы сделали завод, локализовали производство, стали использовать местные компоненты, а у нас цена осталась бы такой же как при импорте автомобилей. Тогда возникает много вопросов, один из которых - а зачем тогда все это нужно делать? Поэтому я больше чем уверен, что с началом производства ценовая политика по автомобилям, произведенным в Туле, претерпит изменения. Цена будет гораздо привлекательней для российского клиента. Мы надеемся на это.

Планируемое изменение правил государственной поддержки промышленности призвано стимулировать экспорт, но предлагаемые условия не всем производителям кажутся справедливыми. Почему? И какова позиция вашей компании по данной теме?

Мы с этим вопросом еще не сталкивались, потому что завод как таковой у нас еще не вошел в эксплуатацию. То есть, его должны "принять", сертифицировать, и мы должны выпускать продукцию. Я думаю, что после этого мы обязательно обратимся в надлежащие органы для того, чтобы получить все преимущества от локализованного производства. Но на данном этапе у нас пока этот вопрос не стоит.

В сознании потребителей цены на автомобили локального производства должны быть значительно ниже, чем на импортируемые - справедливо ли такое мнение? 

Еще раз повторюсь, это мнение - оно совершенно справедливо. У всех, кто начинал в России производство своих автомобилей, цена была как минимум на 15% ниже цены при импорте данного автомобиля. Но потом, к сожалению, из-за роста курсов и инфляции цены повышались, и они все время повышаются. И сейчас уже та продукция, которая производится заводом и которая компанией импортируется, они [цены на них] фактически не отличаются. Собственно, эта проблема существует.

Еще один вопрос, связанный не с ценой, а скорее с политикой по расширению сбыта. Планируется ли какую-то часть автомобилей, произведенных на заводе в Туле, отправлять на экспорт? 

Сейчас мы не ставим перед собой экспортных планов, потому что у нас немного другие приоритеты – это запустить локальное производство, адресованное на удовлетворение наших внутренних потребностей российского рынка в качественных, современных и доступных автомобилях.

Запуская и развивая локальное производство в разных странах, каждая компания получает новый опыт. Какой положительный опыт в этой связи ваша компания приобрела в России?      

Мы еще в самом начале пути, поэтому нам только предстоит получить соответствующий опыт, но мы постараемся извлечь уроки из недавнего прошлого и учиться не столько на своих, сколько на ошибках других производителей, которые первыми вышли со своими локальными предприятиями на российский рынок. В настоящее время мы можем констатировать, что интерес к открытию нашего завода огромный как среди представителей СМИ, так и среди широкой общественности. Постараемся не разочаровать наших будущих покупателей!

Вас заинтересует:

Вам понравилось интервью?

Расскажите друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

Также высказались:

Обзоров машин на сайте:

4 5 9 2