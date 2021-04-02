Представьте, перед вами сидит солидный мужчина в костюме. Он бизнесмен, серьезный делец и занятой человек, но никто не знает, что когда-то он был веселым патлатым повесой, который исколесил полмира, продвигая «цветочную философию». Volkswagen Multivan – один в один такой персонаж – одной своей солидной внешностью внушает трепет и никто не подозревает, что лет пятьдесят назад он был веселой бричкой, на которой путешествовали хиппи – такие же веселые и беззаботные

Конечно же, я Америку не открою – да, Multivan является люксовой версией модели Transporter, который за всю свою жизнь сменил уже шесть поколений. И очень занятно осознавать, и видеть во что вылилась эволюция самого первого «Транспортера» - лупоглазого «Булли». Конечно же, поставив рядом T1 и T6.1 Multivan понимаешь, что разница между ними велика - особенно в размерах. Потомок перерос своего пращура почти на добрый метр в длину (4200 миллиметров против 4904 миллиметров). К слову о размерах, Multivan смотрится внушительно – крупный и высокий. Но как вы думаете, цифра 4904 – это много или мало? Скажете много? Хорошо, а как вам такой факт – длина легкового Volkswagen Passat – 4702 миллиметра. Получается, что Multivan схож по габаритам с обычным крупным седаном! К габаритам и их ощущению мы еще вернемся, а пока поговорим про внешность.

Откровенно говоря, глобально, облик модели не менялся c конца девяностых годов, когда миру показали четвертую генерацию автомобиля. Но я не скажу, что машина выглядит устаревшей. Во-первых, в мире коммерческих автомобилей дизайн (будучи не главным параметром при разработке) меняется с более медленной скоростью, чем в мире обычных машин. Во-вторых, в Volkswagen работают умные люди, которые понимают, что освежать вид машин все равно надо. Собственно, они не только понимают, но и делают, так что Multivan выглядит красиво и солидно, особенно в двухцветном окрасе. Есть даже некоторый налет хайтека в виде светодиодных фар.

Ладно, с внешностью разобрались, поставив лайк. Взглянем изнутри? Здесь есть на что взглянуть! Во-первых, на простор – ни в одном кросссовере, повторюсь, ни в одном вы не получите столько места сколько в MuLtivan. Пожалуй, сравнение Cadillac Escalade с жилплощадью приказало долго жить - вот новый претендент и лидер. Ладно, шутки шутками, но места здесь действительно много. По машине спокойно можно погулять из конца в конец, благо между пассажирским отсеком и водительской зоной есть проход – я оценил это в непогоду, когда попросил товарища подменить меня за рулем. За окном шел лютый снегопад и на улицу выходить не хотелось. Да и не пришлось - мы спокойно поменялись и так, без проблем разойдясь в салоне. К слову, о снегопаде, на Multivan сзади установлены сдвижные двери с электроприводом. Так как направляюще здесь ничем не прикрыты, то возникало опасение, что их закидает грязью и с открытием дверей будут возникать проблемы, однако все опасения оказались напрасными – двери работали безукоризненно и всегда. Важно – открыть их можно не только руками или из салона, если вам вдруг захотелось поиграть в водителя маршрутки, но и с ключа- нажали на кнопку и получили нужный эффект.

Помимо пространства еще одним козырем салона «Мультика» является его компоновка. Посадочная формула, здесь следующая 2+2+3. То есть – спереди два кресла, два «капитанских» кресла сзади и диван третьего ряда. Задние места не прикручены намертво к полу - и кресла, и диван можно двигать и раскладывать. «Капитанские» кресла можно разворачивать на 360 градусов – простор для трансформации просто огромен! Задний диван можно полностью разложить, получив импровизированную кровать. Добавим ко всему прочему большой раскладной столик и, вуаля – получаем эдакий жилой модуль. Признаюсь, у меня был соблазн переночевать в машине – меня еле отговорили от этого решения. Без шуток – подобная трансформация – это хорошее подспорье в путешествиях. Про целую россыпь ящичков и полочек я скромно промолчу – их много. Что касается передних кресел, то здесь тоже есть повод порадоваться. Конкретно я радуюсь тому, что за руль ты не садишься, пригибая голову, а… заходишь, через секунду оказываясь на высоко поставленном «троне» с панорамным обзором во все стороны. Устроиться тут – секундное дело – благо «трон» оснащен электрическими регулировками, двумя подлокотниками подогревом, вентиляцией, короче говоря – всеми удобствами. Мне крупному человеку, как в плане роста, так и веса, порой, трудно бывает подобрать оптимальное положение кресла – всегда страдают либо спина, либо ноги, которые потом отзываются нытьем. В Multivan же я без проблем уселся с комфортом и не испытывал усталости даже во время больших пробегов. Хотя чего греха таить, посадка сама по себе кажется, поначалу, специфичной – уж очень высоко сидишь – «Крузаки», «Гелики» - все это остается где-то там внизу. Общаться лицом к лицу, получится только в том случае, если ваш сосед по потоку едет на UAZ Patriot, остальные будут поглядывать на вас снизу вверх - как на великана. В свою очередь, вашему персональному обзору ничего не мешает - машина имеет высокую площадь остекления, а большие боковые зеркала позволяют легко следить за габаритами «Мультика». Интересно, что во время нескольких поездок за рулем Multivan оказывались разные люди. Все они меняли положение кресел, но зеркала не трогали – их большой размер положительно сказывается на редкой необходимости подстройки.

Что касается эргономики, то с ней здесь полный порядок. Честно говоря, я не люблю это слово, так как оно стало паразитом. Но в рамках Volkswagen Multivan оно применимо наилучшим образом. Если обратиться к научному определению, то эргономика – это наука о приспособлении объектов, систем для эффективного использования. В рамках автомобильной сферы можно сказать, что эргономика – это определение удобства во владении и управлении транспортным средством, иначе говоря, это целый комплекс факторов, начиная от удобства посадки и заканчивая размещением личных вещей. С первым пунктом мы уже разобрались, со вторым тоже порядок – у водителя и пассажира также присутствует масса различных ниш и ящиков – сказывается коммерческое назначение машины. Центральная консоль строгая и простая на вид, на поверку оказывается удобным решением с массой полезного пространства – обилие бардачков и подстаканников в наличии. Последние выгодно отличаются вместимостью - в них влезут даже полуторалитровые бутылки. Чтобы вам не казалось, что я только восхищаюсь машиной, скажу, что нашел и к чему придраться. На самом деле это можно даже считать курьезом. Дело в том, что в Multivan я не обнаружил ни одного стандартного USB-разъема. Volkswagen идет в ногу со временем и устанавливает более совершенные USB-C, коих здесь целое множество, но проблема в том, что в нашей стране сам интерфейс еще не сильно распространен. Так что единственный выход – покупка переходника.

Последнее, на чем хочется заострить внимание прежде, чем мы перейдем к технической части – это багажник. Здесь тоже обнаружилось несколько нюансов. Во-первых, при большом объеме пространства в салоне сам багажный отсек (при разложенном третьем ряде сидений) получается не таким уж и большим. От спинки заднего дивана до двери багажника я намерил всего лишь сорок сантиметров! Конечно же, у нас есть возможность грузить, что называется, под крышу, но для размещения крупных вещей придется поиграть в тетрис – подвигать кресла взад-вперед, обеспечивая оптимальное распределение пространства для багажа и пассажиров. Хотя, справедливости ради, скажу, что если вам резко захочется перевезти какой-либо груз, то из пассажирского отсека можно легко убрать все кресла – вы получите в таком случае ровную площадку и почти пять кубометров свободного пространства. Кстати, грузоподъемность здесь – 900 килограмм. Второй нюанс – дверь багажника, она оснащена электроприводом, но кнопка на ключе работает лишь на открытие – закрывать приходится вручную, потянув за скромный хлястик. Тянуть придется сильно, так как дверь тяжелая, а газовые упоры оказывают серьезное сопротивление. Зато на стоянке она может стать неплохим тентом.

Стоять мы не будем, а, наоборот, отправимся в путь. Агрегатная пара здесь следующая –двухлитровый турбо-дизель на двести лошадиных сил и 7-ступенчатый робот DSG. Пару слов о ресурсе агрегатов. Двухлитровый турбо-дизель - мотор не новый. На Multivan он появился еще в прошлом поколении (правда, с меньшей мощностью – 180 лошадиных сил), а помимо автобуса он устанавливался еще, как минимум, на две модели концерна Volkswagen – пикап Amarok и кроссовер Tiguan. В целом, этот агрегат достаточно надежен и без проблем выхаживает по 300-350 тысяч километров. Важный момент - двигатель любит хорошее топливо. Есть ли у мотора слабые места? Да, но не так много – периодически смотрите на уровень масла. На первых порах за двигателем водилось большое потребление масла – до литра на тысячу. После модернизации в 2010 году эта проблема ушла, но держать руку на пульсе стоит. Также стоит послеживать за состоянием сажевого фильтра. Где-то на 230-250 тысячах пробега могут умереть насос-форсунки. Замена стоит дорого – около пятидесяти тысяч за штуку, правда, умельцы уже наловчились их ремонтировать, так что можно обойтись и меньшими тратами.

Что касается трансмиссии, то здесь устанавливается DSG с индексом DQ500, которая признана самой надежной из всего семейства DSG. 300-тысячные пробеги без капитального ремонта – вполне реальные сценарии для данной коробки. Достаточно соблюдать лишь несколько условий – менять масло и фильтры раз в 15 тысяч километров, периодически обновлять прошивку и промывать фильтры мехатроника.

Но вернемся к автомобилю. Отмечаю, что машина резво стартует с места. Хотите цифр – пожалуйста. До сотни автомобиль разгоняется за 10.3 секунды. Может показаться, что это средняя величина, но, на мой взгляд – это достойный показатель для двухтонного автобуса.

Сразу закроем вопрос по расходу топлива - в городском цикле – 10.5, на трассе удалось уложиться в семь. Важный нюанс – по сравнению с предшественником здесь уменьшился топливный бак. Если раньше его объем составлял 80 литров, то теперь всего лишь шестьдесят, хотя дальнобойность у Multivan приличная – я смог доехать до Костромы и обратно на одном баке. Так что на 600-700 километров пути можно рассчитывать смело.

Кстати, если на центральной консоли нажать на кнопку Mode, то можно выбрать один из пяти режимов движения. Эко, комфорт, обычный, спорт и индивидуальный. Честно скажу, изменений я практически не заметил. Трансмиссия лишь в спортивном режиме переключала передачи на более высоких оборотах, в остальных случаях – вела себя деликатно. Причем я не заметил, свойственной роботам путаницы, когда коробка «мечется» в передачах – держать пятую, или уйти на четвертую, или на шестую - все переключения происходили плавно.

Электроусилитель руля также во всех режимах работает одинаково хорошо - на маленькой скорости баранку крутишь хоть мизинцем, на трассе руль наливается приятным усилием, и хорошо, что оно присутствует, так как электрические усилители часто грешат чрезмерной легкостью. В городе ты ощущаешь себя за рулем простой легковушки, учитывая, что и габариты у «Фольца» чувствуются очень хорошо. На трассе же возникает одна интересная особенность - на ровной дороге автомобиль идет степенно и подобно кораблю, но стоит заложить вираж, как начинаешь замечать небольшой снос задней оси, передняя часть машины здесь загружена больше, так что будьте аккуратны с маневрированием – резких движений совершать не стоит.

К чему у меня нет претензий вовсе, так это к тормозам - тяжелую машину они осаживают великолепно. Возвращаясь к выбору режимов, поговорим о подвеске. Она интересна, как минимум, тем, что здесь стоят амортизаторы с изменяемой степенью жесткости. Автоматического режима, как на Cadillac, например, здесь нет, так что все настройки выставляются вручную. Настроек здесь три – Normal, Sport и Comfort. Какую-то разницу я смог почувствовать лишь в режиме Sport, когда автомобиль становится более собранным. Во всех режимах он показывает великолепную плавность хода, и во всех же режимах пасует перед средними и крупными неровностями – машину на них трясет как какую-нибудь бричку – несолидно как-то для бизнес-шаттла, который стоит как однокомнатная квартира в Подмосковье. Что-то мне подсказывает, что, поигравшись пару дней, большинство водителей переведет подвеску в положение Comfort и забудет о существовании иных режимов. Конечно же, Multivan создан для хороших дорог, но 186 миллиметров клиренса позволят вам съехать и на проселок – грунтовок автомобиль не боится.

Что в итоге? Multivan – это настоящий универсал. Передвижной кабинет – легко, семейный автомобиль – пожалуйста. Кроме того, он по-прежнему исповедует ДНК компанейской машины, на которой можно легко и с удовольствием отправиться большим коллективом в путешествие, как и шестьдесят лет назад на его предшественнике. Только в отличие от последнего, на Multivan вы будете делать это с высоким уровнем комфорта, удобством размещения и хорошей динамикой. Так что, если вы вдруг ищите на чем поехать в Сочи, то обратите внимание на него. Единственное, что вас сможет смутить, так это стоимость автомобиля. Начальная планка – четыре миллиона рублей. Покопавшись в опциях, эту цифру можно увеличить чуть ли не до шести. Не проще ли тогда купить в Сочи дом? Возможно еще и сэкономить получится…

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VOLKSWAGEN MULTIVAN T6.1 ГАБАРИТЫ, ММ 4904х1904х1970 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 3000 ДИАМЕТР РАЗВОРОТА, М 11,9 КЛИРЕНС, ММ 186 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л н/д СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2284 ТИП ДВИГАТЕЛЯ дизельный РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1968 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С./ОБ/МИН 199/4000 МАКС. МОМЕНТ, НМ/ОБ/МИН 400/1500–2000 ПРИВОД полный ТРАНСМИССИЯ роботизированная 7-ступенчатая МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 188 ВРЕМЯ РАЗГОНА 0–100 КМ/Ч, С 12,1 РАСХОД ТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), Л/100 КМ 8,8 ОБЪЕМ БАКА, Л 60