Любители автопутешествий делятся на две категории. Одни путешествуют на автомобилях, а другие только мечтают об этом, по много лет безуспешно пытаясь выбрать для этого автомобиль. Потому что идеал такого автомобиля для них очень дорог, но более низкую планку они не рассматривают. Среди таких пределов мечтаний — Volkswagen Multivan

У нас есть возможность осуществить мечту многих: опробовать модель в действии. В течение целой недели на тесте Motorpage находится Multivan в комплектации Highline.

Бизнес за круглым столом

Диванным мечтателям на заметку: идеальных машин для путешествий не существует. Это я вам могу с уверенностью сказать, обкатав множество минивэнов. В каждом при максимуме плюсов непременно да найдутся какие-то незначительные минусы, которые послужат вам оправданием отказа от покупки. Со сменой поколений модели сменятся и минусы — но, к сожалению, какие-то найдутся всегда. Поэтому мой вам совет: приобретите тот автомобиль, который вам по средствам, и отправляйтесь в путь на нём. За не реализованными мечтами вся жизнь может пройти мимо, и ни одного путешествия так и не состоится. Но если мечтать вам нравится больше, чем наматывать мили на кардан, — оставайтесь на диване. Читайте о поездках других людей — мы охотно расскажем вам много интересного. Иногда курьёзного.

Вроде бы, ультрасовременный «вэн» пускается поворотом ключа. С одной стороны, это плюс: двигатель дизельный, погода на дворе зимняя, так что удобно следить за работой свечей накаливания. При включении зажигания на панели приборов загорается спиралевидный символ, ждём, когда он погаснет, и активируем стартер. Всё просто и логично.

Только вот в какой-то момент я потерял ключ. Обнаружил это — и меня прошиб холодный пот. Ведь потеря наверняка случилась во время лыжной прогулки, где ж его теперь найдёшь? Придётся просеять снег в лесу и в поле на дистанции около пяти километров… Других вариантов нахождения ключа не придумывается: все карманы одежды просмотрены, все сумки и рюкзаки, где он мог заваляться хотя бы с минимальной вероятностью, вытряхнуты. Остался один, поистине немыслимый вариант — однако именно это подозрение подтвердилось: ключ был забыт в замке зажигания «Мультивэна». Дело в том, что этот автомобиль не сигнализирует вам, если вы после выключения двигателя вышли, оставив ключ в замке.

Устроившись за рулём, я испытываю необычное ощущение. Мне кажется, что сейчас я управляю этаким «носатым» американским локомотивом родом из середины прошлого века. Ну, таким, которые «возглавляли» составы на Санта Фе или Чаттанугу. Ощущение очень необычное, потому что в других «Фольксвагенах» подобного типа — «Транспортере» и «Каравелле» — его почему-то не возникало. Хотя и посадка сходная, и обзорность.

Конечно, рабочее место водителя «Мультивэна» и выглядит, и оснащено богаче. Но как это связано с моей железнодорожной ассоциацией? Честно — не знаю. Некоторый налёт ретро салону минивэна придают вставки под дерево на торпедо и дверях. Но вообще они не навязчивы.

Конфигурация пространства, окружающего водителя, очень напоминает тот же «Транспортер». Сверху на торпедо — широкая и глубокая полка, а также подстаканники. Эти ёмкости действительно только для небольших стаканов, в моём случае 800-граммовый поместился сюда только донышком и едва держался. Пришлось переместить стакан в карман двери, вот в нём места много. Только тут же размещается штатный стакан-урночка для мусора.

Я бы предпочёл, чтобы дополнительные подстаканники были бы в боксе-подлокотнике между сиденьями. Но такого бокса здесь нет, между передними креслами — проход, а подлокотники, у каждого из кресел их по два, узкие, как у «Ленд Роверов», но удобные, регулируемые.

Исключительно удобное кресло имеет широкий диапазон электрорегулировок. Особый статус ему придает двухцветная обивка. Есть память настроек, правда, кнопки размещены неожиданно, на левой боковине кресла, там же, где регулировочные рычажки. Думаю, находить нужную кнопку на ощупь вы быстро привыкнете. Тем более, что часто пользоваться настройками вам и не придётся. Мне вот вообще практически не пришлось. Как-то вот просто сел — и оказалось, что оптимально. Правда, только на первый взгляд.

Если честно, то к настройкам водительского кресла претензий нет, но немного недостаёт «вылета» руля. Регулировка баранки в продольном направлении есть, однако я бы чуть увеличил ее диапазон, скажем, сантиметра на два. Вот тогда можно было бы говорить об идеальной посадке, а так — приходится приближать кресло к рулю и торпедо, излишне сгибая ноги.

Задние пассажирские двери — сдвижные. В движение их приводят электроприводы, которые управляются в том числе и с места водителя. Естественно, закрывшись, каждая дверь автоматически фиксируется. Слышал, что бывали случаи, когда механизм фиксации не срабатывал. На тестовом автомобиле за пробег примерно в тысячу километров, да ещё при перепадах зимних температур, такого не случилось ни разу.

Безусловная розовая мечта автопутешественника — трансформируемый салон «Мультивэна». В нём пять мест, и возможности изменения их конфигурации просто невероятные. Например, два кресла второго ряда сдвигаются вперед-назад от середжины салона на полметра в каждую сторону. Причём, когда они сдвинуты до упора вперёд, на них можно сидеть: расстояние до спинок передних кресел составит около 19 см, это, конечно, минимум для коленей, но терпимый. Седоки третьего ряда получат при это целый метр простора для ног.

Но кресла второго ряда можно не только сдвигать, а ещё и вращать. Несложными манипуляциями они разворачиваются задом наперёд — ровно на 180 градусов (в других положениях не фиксируются). Можно двигать и тумбу между ними, а ещё — превратить ее в круглый стол для переговоров с пассажирами третьего ряда. Поднимаем боковые «крылышки» тумбы до уровня ее верхней панели, слегка поворачиваем — и стол готов. Обратим внимание: всё столь активно трансформируемое оборудование салона на ходу не стучит и не вибрирует, фиксация элементов в любых положениях надёжна.

Третий ряд представляет собой цельный диван, также сдвигаемый вперёд-назад и обладающий спинкой с регулируемым наклоном. Необычное решение: штанга рулонной шторка багажного отделения прикрепляется к тыльной стороне спинки дивана, а не к боковинам багажника.

Со стороны салона под диваном расположены три выдвижных контейнера для мелочей. Со стороны багажника внизу также видны три крышки, но если боковые просто декоративные, то за средней находим два ремешка, потянув за которые, можно разрешить дивану продольную подвижность, а также наклонить спинку в ту или иную сторону. Я зачем-то наклонил ее на себя, то есть, назад. Позже, при загрузке вещей в багажник, оказалось, что это неудобно, и надо бы спинку приподнять. А как? Ремешки-то остались в глубине, за вещами, выходит, всё придётся вытаскивать на снег и потом укладывать заново?

Проблема осложнялась тем, что и за ручку в передней части дивана я не мог сдвинуть его вперёд. До неё мешали дотянуться отодвинутые назад кресла второго ряда, перед которыми в салоне тоже оказались вещи. Благо, пассажиров у меня не было, так что с загрузкой удалось справиться, не изваляв свою поклажу в снегу. Заверяю: Multivan просто невероятно вместителен. Не способен он, пожалуй, только на одно: в нём нельзя устроить полноценные спальные места. Вдоль салона для них коротко, поперёк — узковато. Да, впрочем, бизнес-пассажиры, пожалуй, вряд ли и согласились бы на такой ночлег. Предпочли бы перемещаться между комфортабельными отелями, а в минивэне, в крайнем случае, перекусывать, разложив круглый столик и развернув сиденья друг к другу.

Наступление «цифры»

Несмотря на традиционно сдержанный и в чём-то даже слегка ретроградный дизайн, Volkswagen Multivan имеет полностью цифровую панель приборов. Со стороны комбинация кажется мелковатой, но при взгляде с водительского места размер приборов оптимален и читаемость отличная. Информативность тоже. Мне больше всего понравился дизайн со стандартными шкалами приборов. Можно вывести на экран между ними множество параметров движения, а можно — фрагмент карты системы навигации. При желании карта разворачивается во всю панель, а приборы исчезают.

Центральный экран тоже яркий, цветной, скрывающий богатый функционал мультимедиа. Здесь скрыто множество настроек систем безопасности, а также стандартные для автомобилей Volkswagen настройки режимов движения. Из предложенных вариантов я предпочитаю «Комфорт» или «Обычный», в «Эко» слишком велика задержка при начале разгона, а «Спорт» всё-таки не для зимы. В режиме «Индивидуальный» можно «усилить» руль, это тоже преимущество, но, опять же, для хороших летних дорог. В снегопады и гололёд лучше ехать без фанатизма.

Заметим: специального зимнего режима среди настроек нет, тем не менее, автомобиль словно обладает им. Педаль «газа» на первых порах кажется активно задемпфированной, «трогать» ее бесполезно, надо прожимать, тогда массивный автомобиль ответит динамикой. Ну, а дальше дело пойдёт, то есть, 199-сильный дизель совсем уж низких оборотов не любит, предпочитает для ускорения раскрутку до 2000-2500 об/мин, то есть, до конца «полки» максимального крутящего момента.

По привычке вздыхаю: эх, сюда бы «механику»… Но она, вероятно, просто по статусу данной комплектации не положена. Однако семиступенчатый «робот» отнюдь не препятствует ручному переключению, и я то и дело прибегаю к нему, отталкивая удобно расположенный джойстик почему-то от себя. Как будто устройство проектировали под рынки стран с леворульным движением.

Согласно техническим характеристикам, «Мультивэны» со 150-сильным дизелем разгоняются с места до сотни за 13,5 с, 199-сильные — на три секунды быстрее. При этом у вторых заявленный расход топлива даже меньше: в среднем 7,5 л на 100 км против 7,7. Но это, как говорится, на бумаге. Тестовый Multivan потреблял никак не меньше 10 л на 100 км даже на трассе. Возможно, движение летом и с круиз-контролем улучшит ситуацию.

Переключения передач, производимые самим «роботом», плавные, такого даже не ожидаешь. И своевременные: сколько раз при переходе в ручной режим ловил его на правильном выборе ступени. То есть, предположим, мне в данных условиях нужна пятая ступень — её и получаю. На скользких и заснеженных дорогах основной для меня была именно пятая передача, редко четвёртая. Хотя порой тяги хватало и на шестой.

Поразительно — и приятно, — что на ходу отчётливо ощущаешь: высокий автомобиль имеет низкий центр тяжести. При взгляде под капот замечаешь: да, тяжёлый дизель размещён глубоко внизу. Это, конечно, осложняет обслуживание. Однако играет на руку водителю.

С обзорностью, даже зимними ночами — никаких проблем. Салон, по крайней мере, в передней его части после холодного пуск быстро прогревается, стёкла не запотевают. «Подогреть» можно и задних пассажиров, устройства для этого тоже есть. Да, дополним: тестовый бизнес-вэн был оснащён системой предпускового подогрева с пультом, однако я ей не воспользовался. Небольшие морозы дизель переносил легко и пускался без проблем, свечи накаливания включались на считанные секунды.

Видимость дороги обеспечивают мощные фары с автосветом. Переключаются с ближнего на дальний и обратно быстро и практически безошибочно. Подсветка поворотов при манёврах тоже есть, она реализована при помощи «противотуманок».

Двухцветный — с чёрным низом и серым верхом — автомобиль выглядит дорого и пользуется уважением на дороге. Ему уступают, его пропускают, это заметно. А ехать можно быстро, даже очень быстро. Особенно ночью, потому что не так хорошо виден гололёд.

«Кубоватый» кузов «Фольксвагена» далеко не так обтекаем, как американские локомотивы прошлого века, однако аэродинамических шумов на скорости я почти не отмечаю. Возможно, сказывается улучшенная шумоизоляция бизнес-салона. Дизель тоже не тарахтит. А курсовая устойчивость — просто феноменальная! Прямо задумаешься: для кого он разработан, этот минивэн — для простого работяги-шофёра или для важных персон-пассажиров? Вероятно, получилось угодить и тем, и другим, то есть, в дальних вояжах не будет обделён никто, поэтому для путешествий это действительно почти идеал. Почти — потому что следующая генерация, скорее всего, будет ещё лучшей, а потом ещё и ещё…

Зоны комфорта

Изучая «недра» мультимедиасистемы, я наткнулся на целый список различных систем активной безопасности и обнаружил, что не все они активированы. В принципе, на трассе, где линии разметки практически не видны под полосами снега, толку от системы контроля полосы немного. Тем не менее, на видимые отрезки линий система реагирует, да ещё так активно, что я даже хочу её отключить. Ну, не к месту эти неожиданные рывки автомобиля в сторону на скользкой дороге! Приходится ехать в напряжении, к тому же останавливаться лень, да и негде, а отключить систему на ходу проблематично, придётся углубиться в меню и отвлечься от дороги. Неожиданно Multivan сам приходит мне на помощь: сообщает, что система в данный момент недоступна. Видимо, снег залепил её датчики. При этом деактивировался и адаптивный «круиз», ну и не жалко: в гололёд он точно ни к чему. Так же внезапно обе системы вновь заработали, но чуть позже в действии остался только «круиз», а контроль полосы вновь «замолчал». Ну и хорошо.

Мне кажется, в сложных дорожных условиях водитель должен больше полагаться на себя, чем на «страхующую» электронику автомобиля. Ну да, у «Мультивэна» есть отличная ABS, проверено, даже при торможении на отчаянно скользких поверхностях она не позволяет развернуться. Но при этом легко позволяет проскочить нужный поворот или место остановки, ведь тормозной путь она не сокращает.

Для присоединения гаджетов к бортовой системе мультимедиа в «Мультивэне» имеются только разъемы Type C, поэтому воспроизвести музыку со своих флэшек мне не удаётся. Но подключённый по Bluetooth смартфон не теряет постоянно связь с устройством, как это было на модели Transporter.

Если же не тормозить, а, что называется, «валить» на все деньги, то, честно говоря, можно и забыть про гололёд. Особенно ночью, когда его не так хорошо видно. Цепкие шипованные шины и фирменная система полного привода 4MOTION делают «Мультивэн» фактически неудержимым. При обгонах не чувствуешь ни намёка на потерю курса, и от этого даже становится тревожно: не перейти бы грань фанатизма. Вообще, у этого автомобиля очень отчётлив «индекс правой ноги»: касаясь педали «газа», она с удивительной стабильностью позволяет поддерживать 130 км/ч. Конечно, можно и больше, но для ночной зимней трассы и 130-ти более чем достаточно.

Спокойствие нарушают только попадающиеся под снегом неровности: ямы, выбоины, трещины, ледяные бугры. На таких огрехах полотна автомобиль может и сильно вздрогнуть, и даже слегка «переставиться». И система стабилизации, скорее всего, «промолчит», потому что в такие моменты инстинктивно сбрасываешь «газ», а она реагирует прежде всего на его добавление. Вот тронуться по снегу в горку может не позволить — заверещит и притормозит. Или не даст заложить резкий вираж на заснеженной площадке. То есть, система работает, и работает хорошо. Но только в рамках своих «полномочий».

Безусловное достоинство «Мультивэна» — полный привод. Только не очень-то рассчитывайте на него, отправляясь в места, где дороги не лучшие. А туда, где их нет вообще, не рекомендую и соваться. Привод 4MOTION здесь прежде всего трассовый, асфальтовый, предназначенный для улучшения курсовой устойчивости и управляемости, с чем он справляется великолепно. Но в глубоком (конечно, относительно) снегу автомобиль пасует. С трудом преодолевает целину толщиной даже в пределах своего дорожного просвета. Стоп, но есть же у него функция блокировки заднего дифференциала? Есть, да толку от неё немного. Пробовал не один раз — помогает крайне слабо. Порой вообще не чувствуешь разницы при движении с ней и без неё.

Прекраснодушные мечтатели об автопутешествиях, увлёкшись умозрительной трансформацией салона желанного минивэна, часто забывают о том, что автомобиль — это ещё и автомобиль. То есть, средство передвижения, которое надо вести, которым должно быть удобно и безопасно управлять, и тем более удобно и безопасно, чем больше времени вы намерены проводить за его рулём. За «автомобильную» часть я бы поставил «Мультивэну» более высокий балл, чем за пассажиро- и грузоперевозочные возможности. Это далеко не автопилот — но настоящему путешественнику таковой и не нужен. Ему нужны собственные впечатления от увиденных мест, и не в последнюю очередь — ощущения от управления автомобилем, от поведения его на дороге. Если он хочет, чтобы автомобиль целиком и полностью ехал за него, то зачем быть водителем? Вполне возможно нанять экипаж или путешествовать общественным транспортом. А то и вовсе сидеть дома на диване перед компьютером и узнавать об интересных и красивых местах из видеороликов трэвел-блогеров.

Volkswagen Multivan вполне заслуживает звания «предела мечтаний автопутешественника». По поведению на дороге равных ему мало. Но только по поведению именно на дороге, а не за её пределами, несмотря на полный привод. К тому же конфигурация салона больше располагает к бизнес-вояжам, которые также предпочтительнее совершать именно по качественным трассам. Автомобиль способен окружить вас комфортом, но и сам хотел бы быть им окружён. Пусть не в полной, но в значительной мере.

Модель Volkswagen Multivan шестого поколения в 2019-м году претерпела первый рестайлинг. В Россию она поставляется в шести основных комплектациях и только с двухлитровыми дизельными двигателями различной мощности (110, 150 и 199 л. с.). 110- и 150-сильные версии доступны с передним приводом и «механикой», в то же время 150-сильные могут быть полноприводными и с семиступенчатым «роботом». 199-сильные версии имеют в арсенале только «робот» и полный привод, их цена от 6 141 800 до 6 190 400 рублей. Другие комплектации оцениваются в 4 288 400 — 6 139 800 рублей.

Технические характеристики Volkswagen Multivan 2.0 7AMT ГАБАРИТЫ, ММ 4904 х 1904 х 1970 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 3000 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 178 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 500 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2195 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, дизельный с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1968 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 199 / 3800 — 4000 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 450 / 1400 — 2400 ТИП ТРАНСМИССИИ роботизированная, 7-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 198 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 10,3 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,5 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 70