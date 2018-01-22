Автомобили Volkswagen считаются одними из самых консервативных в своих классах, и компактный кроссовер Tiguan – не исключение. После смены поколений модель прибавила в габаритах, стала выглядеть еще строже, а комплекс электронных ассистентов расширился. Найдут ли эти изменения отклик в сердцах женщин?

Судя по реакции нашей тест-пилотессы, у Volkswagen Tiguan, построенного на новой платформе MQB, есть все шансы стать дамским любимцем. Правда, чтобы сердца машины и ее хозяйки звучали в унисон, нужно подобрать правильную версию – под себя любимую. Мы привезли Еве максимально практичный и в то же время шикарный вариант немецкого кроссовера в верхней комплектации Highline за 1 959 000 рублей. Tiguan предстал перед Моторной во внедорожном наряде – с «подрезанным» нижним бампером (есть также исполнение с «городским» низким бампером), дорожным просветом 200 мм и 2-литровым 150-сильным турбодизелем, работающим в связке с 7-ступенчатым «роботом» DSG и подключаемым полным приводом. Салон же интриговал контрастной отделкой, стильными кожаными креслами и современной электроникой. Как тут не влюбиться?

Деловой этикет

При встрече с Моторной герой нашего теста проходит стандартный «фейсконтроль». «Кроссовер выглядит элегантно и при этом совсем не провокационно. Резкие грани и острые кузовные фаски будто обязывают тебя облачиться в тщательно отглаженный деловой костюм – столь респектабельной внешности, как ни крути, нужно соответствовать. Впрочем, внешнюю строгость смягчает окраска кузова цвета бордо, или губной помады для вечернего макияжа – подходящий вариант для женщины», – оценивает Моторная.

Похожую ауру упорядоченности она обнаруживает и в салоне. «Здесь царит деловая атмосфера – прямые горизонтальные линии передней и дверных панелей, строго дозированная отделка хромом и свойственная всем автомобилям Volkswagen безупречная эргономика. Но вы только посмотрите на кресла, обшитые кожей цвета слоновой кости, и оцените игру контрастов – у интерьера черный верх и белый низ! Если классика подается с легким налетом шика, думаю, любая женщина останется довольна», – считает наш эксперт.

За удобство посадки и продуманный интерьер Ева ставит тестовому Tiguan еще один плюс. «Посадка за рулем получается тонизирующе спортивной. Кресло удерживает тебя мощными валиками, но дефицита пространства, свойственного спортивным автомобилям, ты не испытываешь. Более того, салон буквально дышит. На заднем ряду места – как в автомобилях бизнес-класса. Задние сиденья сдвигаются взад-вперед и меняется наклон их спинки. Вокруг масса вещевых ящиков, глубокий регулируемый подлокотник, а под передним сиденьем я нашла бокс, где можно хранить, к примеру, зонтик. Но и обзор очень хорош: сижу высоко, дорога просматривается во всех направлениях», – говорит Ева.

Надо отметить, что Моторная реагирует на важные изменения, произошедшие при смене поколений Tiguan. Автомобиль прибавил 6 см в длину и 3 см в ширину, почти на 8 см выросла колесная база, а багажник увеличился до 520 л. Внешние зеркала монтируются на ножках, а в передних стеклах появились дополнительные секции.

Всегда на связи

Передовая электронная начинка – еще один момент, способный привлечь женщин. Как истинный джентльмен, Tiguan протягивает даме руку помощи. Скажем, чтобы попасть в салон, теперь не требуется вынимать ключ из сумочки, достаточно потянуть дверную ручку на себя. А на внутренней кромке багажника размещены сразу две клавиши управления электроприводом. Та, что слева, – стандартная, нажал – и створка закрылась. Если же нажать и удержать правую кнопку, то дверца закроется с задержкой в несколько секунд. «Это чертовски удобно, – восхищается Моторная. – Ты просто берешь сумки из багажника и тянуться к кнопке уже не нужно».

Зимой же этот автомобиль вас еще и согреет. В тестовой машине имеется подогрев руля, лобового стекла, всех сидений и автономный подогреватель салона. Удобство парковки – отдельная история. Мало того что модель оснащена как задними, так и передними парктрониками, так в ней имеется еще и система кругового обзора с режимом «вид сверху», а для начинающих водителей предусмотрен заказ парковочного автопилота. Для Моторной важно и то, что в Tiguan ты всегда на связи. «На крупный экран «мультимедийки» можно вывести телефонную книжку своего смартфона, а качество громкой связи по Bluetooth безупречно», – оценивает она.

Дело техники

Настройки двигателя и ходовой части, по мнению нашей тест-пилотессы, тоже придутся по вкусу большинству дам: «Дизельный мотор откалиброван таким образом, что кроссовер ускоряется уверенно и одновременно плавно, без рывков и нервозности. Лично для меня такие настройки – благо. Динамика достойная, а пассажиры при этом не испытывают перегрузок. Если же вы хотите больше драйва, можно перевести селектор коробки в положение «Спорт». Правда, и тогда экстремально резким дизельный Tiguan не станет. Эта машина вообще подчеркнуто цивильная и послушная. Шумоизоляция очень хороша, подвеска, даром что жестковата, не досаждает тряской на московских дорогах».

Отметила Ева и вседорожные способности немецкого автомобиля. «Для дачи или пикника это отличный вариант. Высокий клиренс и полноприводная трансмиссия позволят вам уверенно передвигаться по проселку даже в дождь и слякоть. К слову, здесь имеется помощник при спуске с холма и возможность выбора внедорожных режимов. И хотя среднестатистическая горожанка вряд ли задействует весь этот потенциал, мне спокойнее от осознания того, что такие электронные ассистенты есть. Ведь каждая женщина желает чувствовать себя защищенной», – резюмирует Моторная.