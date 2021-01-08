В версии кроссовера с усиленными внедорожными качествами обнаружились таланты, которые оценят не только любители помесить грязь на проселке, но и практичные горожанки

Прежде чем взять на тест SUV в комплектации Highline, дополненной джиперским пакетом Offroad, я решила прошерстить российский сайт Volkswagen. А там – не просто описание доработок, а целая жизненная программа. Цитирую: «Tiguan с пакетом Offroad создан для тех, кто знает: самое интересное в нашей жизни находится вдали от больших городов и забитых машинами трасс». Еще и иллюстрации: спортивный парень помогает подружке забраться на гору, на заднем плане – сплошь атлеты, туристы, альпинисты. Ну как после такого не испытать автомобиль на «пересеченке»? Впрочем, прежде чем искать «самое интересное» вдали от мегаполисов, я окунулась как раз таки в плотный московский трафик, потолкалась на тесных парковках и погоняла по МКАД. И, пока ездила, все спрашивала себя: а этот Tiguan точно для «офф-роуда»?

Городская «пересеченка»

Знаете, девочки, что такое набор решений Offroad? Это прежде всего особый передний бампер. На сайте говорится, что вы получаете 26 градусов угла въезда вместо стандартных 18. Тем, кто далек от джиперства, объясню: расстояние от земли до бампера у более «внедорожной» модификации на три сантиметра больше, чем у «городской», и, хотя клиренс одинаковый (200 мм), тут есть возможность прижиматься к бордюру куда смелее. Да и за улучшенную геометрическую проходимость, хочешь не хочешь, а примешь джиперскую веру.

Двери, как и у других версий, прикрывают пороги – длинную юбку не испачкаешь, проверила в дождь. К тому же базовая комплектация Highline богата – сюда входят, к примеру, светодиодные фары, подсветка поворотов «противотуманками», камера заднего вида с омывателем, датчики парковки спереди и сзади, трехзонный «климат», электропривод багажной двери и теплоотражающее лобовое стекло с подогревом.

Усаживаюсь на водительское кресло – и будто надеваю спортивный костюм. Движений ничто не сковывает. Электрорегулировки кресла и механические настройки руля по вылету, я бы сказала, исчерпывающие. Словом, вновь убеждаюсь, что фольксвагеновская эргономика – эталон! Топовый вариант мультимедиа идет с экраном на 9,2 дюйма, а это, я вам скажу, уже небольшой телевизор. Плюс к тому здесь жесткий диск, внятное голосовое управление, разъем USB и два слота для SD-карт. Настраиваемая виртуальная «приборка» тоже выглядит классно, хотя мне и не по нраву обратный наклон ее стекла, тут немцы в уходе от консервативных решений явно переборщили.

Ай да помощники!

Какой девушке не понравится, когда за ней ухаживают? А этот Volkswagen и вовсе соблазнитель и телохранитель в одном лице. Признаюсь, редко пользуюсь автопарковщиком – нет нужды. Но тут попробовала и, знаете, понравилось! Кстати, система помогает не только припарковаться, но и выехать из заставленного машинами пятачка. Вам нужно лишь нажимать на «газ» и тормоз – остальное сделает Tiguan. Сразу попробовала и адаптивный «круиз». Тут отлично почти все, разве что при торможении ассистент прекращает работу, приходится заново возиться с настройками. А вот система контроля слепых зон удобна – огоньки в корпусах зеркал светятся тем интенсивнее, чем ближе подкрадывающийся с тыла автомобиль.

Задний ряд основательно «нафарширован». Запустила на «галерку» ребенка, и он моментально освоился и с откидными столиками, и с задним блоком «климата», и с трехступенчатым подогревом и, разумеется, сразу подключил смартфон к «кормовому» USB-разъему. Если же нужно увеличить объем и без того немаленького багажника (615 л), просто нажимаю клавишу на его внутренней стенке, и спинки дивана выполняют команду «лежать» – шик! Рядом еще одна кнопка – электропривода выдвижного фаркопа. Но это уже к мужикам, я прицепы не таскаю!

Асфальт и грунт

От того, как машина ведет себя в дороге, получаешь кайф: 180 «лошадок» 2-литрового бензинового турбодвижка срываются в галоп, стоит посильнее придавить педальку. В «спортивном» режиме «немец» и вовсе демонстрирует агрессию – вдавливает в кресло и порыкивает, как какой-нибудь Porsche Macan. Но мне для активной езды хватает и стандартного Drive. «Робот» же с двойным сцеплением вышколен вне зависимости от манеры езды: не тупит, не дергается и не досаждает вибрациями – лапочка!

Приятным сюрпризом стали и комфортные настройки подвески. А экспериментировала я, признаюсь, от души. «Лежачие полицаи», люки, стыки, ямы – все были мои. Так вот, тот, кто твердит, что Volkswagen жесткие и не приспособлены к нашим дорогам, просто давно на них не ездил. По мне асфальтовые неровности отрабатываются отлично.

Ну а что же наконец бездорожье? На серьезное, признаюсь, не сунулась, но по полям вокруг дачи поездила. И «немец» не подвел: нужно лишь повернуть шайбу на тоннеле вправо и выбрать режим Offroad. Так машина куда настырнее идет по мокрой грунтовке, и я даже слышала, как система стабилизации прикусывала буксующее колесо, и чувствовала, как притупляются реакции на «газ».

Понятно, конечно, что такой Tiguan – отнюдь не аппарат для трофи-рейдов. К примеру, если постараться, на кочках можно словить пробой – специально с мужем проверяли. Однако никто и не ждет от этой модели джиперских подвигов. Это классический кроссовер, а пакет Offroad лишь позволяет отъехать чуть подальше от асфальта. Как бы то ни было, на вашем месте, девочки, я бы приготовила 2 349 000 рублей, которые просят за такую машину.