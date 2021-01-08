В версии кроссовера с усиленными внедорожными качествами обнаружились таланты, которые оценят не только любители помесить грязь на проселке, но и практичные горожанки
Прежде чем взять на тест SUV в комплектации Highline, дополненной джиперским пакетом Offroad, я решила прошерстить российский сайт Volkswagen. А там – не просто описание доработок, а целая жизненная программа. Цитирую: «Tiguan с пакетом Offroad создан для тех, кто знает: самое интересное в нашей жизни находится вдали от больших городов и забитых машинами трасс». Еще и иллюстрации: спортивный парень помогает подружке забраться на гору, на заднем плане – сплошь атлеты, туристы, альпинисты. Ну как после такого не испытать автомобиль на «пересеченке»? Впрочем, прежде чем искать «самое интересное» вдали от мегаполисов, я окунулась как раз таки в плотный московский трафик, потолкалась на тесных парковках и погоняла по МКАД. И, пока ездила, все спрашивала себя: а этот Tiguan точно для «офф-роуда»?
Знаете, девочки, что такое набор решений Offroad? Это прежде всего особый передний бампер. На сайте говорится, что вы получаете 26 градусов угла въезда вместо стандартных 18. Тем, кто далек от джиперства, объясню: расстояние от земли до бампера у более «внедорожной» модификации на три сантиметра больше, чем у «городской», и, хотя клиренс одинаковый (200 мм), тут есть возможность прижиматься к бордюру куда смелее. Да и за улучшенную геометрическую проходимость, хочешь не хочешь, а примешь джиперскую веру.
Двери, как и у других версий, прикрывают пороги – длинную юбку не испачкаешь, проверила в дождь. К тому же базовая комплектация Highline богата – сюда входят, к примеру, светодиодные фары, подсветка поворотов «противотуманками», камера заднего вида с омывателем, датчики парковки спереди и сзади, трехзонный «климат», электропривод багажной двери и теплоотражающее лобовое стекло с подогревом.
Усаживаюсь на водительское кресло – и будто надеваю спортивный костюм. Движений ничто не сковывает. Электрорегулировки кресла и механические настройки руля по вылету, я бы сказала, исчерпывающие. Словом, вновь убеждаюсь, что фольксвагеновская эргономика – эталон! Топовый вариант мультимедиа идет с экраном на 9,2 дюйма, а это, я вам скажу, уже небольшой телевизор. Плюс к тому здесь жесткий диск, внятное голосовое управление, разъем USB и два слота для SD-карт. Настраиваемая виртуальная «приборка» тоже выглядит классно, хотя мне и не по нраву обратный наклон ее стекла, тут немцы в уходе от консервативных решений явно переборщили.
Какой девушке не понравится, когда за ней ухаживают? А этот Volkswagen и вовсе соблазнитель и телохранитель в одном лице. Признаюсь, редко пользуюсь автопарковщиком – нет нужды. Но тут попробовала и, знаете, понравилось! Кстати, система помогает не только припарковаться, но и выехать из заставленного машинами пятачка. Вам нужно лишь нажимать на «газ» и тормоз – остальное сделает Tiguan. Сразу попробовала и адаптивный «круиз». Тут отлично почти все, разве что при торможении ассистент прекращает работу, приходится заново возиться с настройками. А вот система контроля слепых зон удобна – огоньки в корпусах зеркал светятся тем интенсивнее, чем ближе подкрадывающийся с тыла автомобиль.
Задний ряд основательно «нафарширован». Запустила на «галерку» ребенка, и он моментально освоился и с откидными столиками, и с задним блоком «климата», и с трехступенчатым подогревом и, разумеется, сразу подключил смартфон к «кормовому» USB-разъему. Если же нужно увеличить объем и без того немаленького багажника (615 л), просто нажимаю клавишу на его внутренней стенке, и спинки дивана выполняют команду «лежать» – шик! Рядом еще одна кнопка – электропривода выдвижного фаркопа. Но это уже к мужикам, я прицепы не таскаю!
От того, как машина ведет себя в дороге, получаешь кайф: 180 «лошадок» 2-литрового бензинового турбодвижка срываются в галоп, стоит посильнее придавить педальку. В «спортивном» режиме «немец» и вовсе демонстрирует агрессию – вдавливает в кресло и порыкивает, как какой-нибудь Porsche Macan. Но мне для активной езды хватает и стандартного Drive. «Робот» же с двойным сцеплением вышколен вне зависимости от манеры езды: не тупит, не дергается и не досаждает вибрациями – лапочка!
Приятным сюрпризом стали и комфортные настройки подвески. А экспериментировала я, признаюсь, от души. «Лежачие полицаи», люки, стыки, ямы – все были мои. Так вот, тот, кто твердит, что Volkswagen жесткие и не приспособлены к нашим дорогам, просто давно на них не ездил. По мне асфальтовые неровности отрабатываются отлично.
Ну а что же наконец бездорожье? На серьезное, признаюсь, не сунулась, но по полям вокруг дачи поездила. И «немец» не подвел: нужно лишь повернуть шайбу на тоннеле вправо и выбрать режим Offroad. Так машина куда настырнее идет по мокрой грунтовке, и я даже слышала, как система стабилизации прикусывала буксующее колесо, и чувствовала, как притупляются реакции на «газ».
Понятно, конечно, что такой Tiguan – отнюдь не аппарат для трофи-рейдов. К примеру, если постараться, на кочках можно словить пробой – специально с мужем проверяли. Однако никто и не ждет от этой модели джиперских подвигов. Это классический кроссовер, а пакет Offroad лишь позволяет отъехать чуть подальше от асфальта. Как бы то ни было, на вашем месте, девочки, я бы приготовила 2 349 000 рублей, которые просят за такую машину.
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