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Volkswagen Tiguan: все, что нужно кроссоверу. Ну почти
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О Volkswagen Tiguan

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Фольксваген Тигуан

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Комлектаций
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Последнее поколение
II (открыть)
Отзывов на сайте
7 (прочитать)
Цены
от 1 459 000
до 2 139 000
Volkswagen Tiguan 2017 вид сбоку
Черные пороги с серебристой накладкой делают профиль Tiguan более изящным
Volkswagen Tiguan 2017 передняя фара
Комплектацию OFFROAD отличают полностью светодиодные фары
Volkswagen Tiguan 2017 задний фонарь
Задние фонари – в том же, что и весь кузов, «граненом» дизайне
Volkswagen Tiguan 2017 вид сзади
В целом нынешний Tiguan выглядит более строго и «взросло», чем прежний
Volkswagen Tiguan 2017 передние кресла
Цветовое решение экстерьера рифмуется с черно-белой отделкой салона
Volkswagen Tiguan 2017 отделка салонакресла
«Бабушкин войлок» в отделке дверных карт – современный тренд
Volkswagen Tiguan 2017 кресла
Мелкая клетка комбинированной отделки сидений – в классическом для немецкого автопрома духе
Volkswagen Tiguan 2017 руль
Строго, функционально, по делу
Volkswagen Tiguan 2017 7DSG
Семиступенчатый «робот» DSG в Tiguan иногда оказывается не таким «скорострельным», как в родственных Audi
Volkswagen Tiguan 2017 лотк-ниша
В лотке-нише под центральной консолью – гнезда USB, аудиовход и розетка 12V
Volkswagen Tiguan 2017 перчаточный ящик
Приемное устройство, как обычно в современных автомобилях, «сослано» в перчаточный ящик
Volkswagen Tiguan 2017 лоток
Лоток под правой рукой намекает на возможность зафиксировать стаканы, но это лишь намек
Volkswagen Tiguan 2017 ящик в подлокотнике
Ящик в подлокотнике глубок и вместителен, но внутри не имеет никаких разделителей
Volkswagen Tiguan 2017 центральная консоль
Центральный тачпад в отсутствие навигатора остается заполнить разве что часами…
Volkswagen Tiguan 2017 центральная консоль
… значками радиостанций…
Volkswagen Tiguan 2017 центральная консоль
… заставкой выбранного режима движения
Volkswagen Tiguan 2017 центральная консоль
Как видно из «разблюдовки», перенастройки подвески Tiguan при смене режима движения не происходит
Volkswagen Tiguan 2017 центральная консоль
Заставки Think Blue позволяет при движении в режиме Eco копить «голубые» баллы, что бы это ни значило…
Volkswagen Tiguan 2017 центральная консоль
…но вывод на экран картинки с камеры заднего вида – бесспорно, полезная для него нагрузка
Volkswagen Tiguan 2017 передние кресла
Переднего пассажира интерьер Tiguan также не перегружает лишними деталями
Volkswagen Tiguan 2017 второй ряд
При посадке «сам за собой» ногу на ногу, конечно, не положить, но в целом места достаточно
Volkswagen Tiguan 2017 второй ряд
И даже для троих…
Volkswagen Tiguan 2017 второй ряд
… причем двое даже разместятся с комфортом…
Volkswagen Tiguan 2017 второй ряд
… но третьему помешает выступ центрального подлокотника…
Volkswagen Tiguan 2017 второй ряд
… причем, в варианте «третий – лишний» оставшиеся двое получат бонусом собственный подлокотник
Volkswagen Tiguan 2017 резиновые коврики
Резиновые коврики – признак особо внедорожного предназначения этого Tiguan
Volkswagen Tiguan 2017
Багажник можно открыть кнопкой на водительской двери…
Volkswagen Tiguan 2017
.. и закрыть кнопкой в торце багажной
Volkswagen Tiguan 2017 багажное отделение
Сложив спинку заднего сиденья, багажное пространство Tiguan можно увеличить в 2,5 раза
Volkswagen Tiguan 2017 багажное отделение
«Уронить» спинку можно как из багажника, потянув горизонтальную клавишу…
Volkswagen Tiguan 2017 багажное отделение
… так и из салона, потянув за матерчатую петлю
Volkswagen Tiguan 2017 спинка заднего сиденья
Спинка заднего сиденья мало того, что складывается «в пол», но еще и фиксируется в этом положении со щелчком…
Volkswagen Tiguan 2017 задний диван
…но есть и промежуточные варианты
Volkswagen Tiguan 2017 передний бампер
Срезанный углом передний бампер действительно прибавляет автомобилю внедорожности…
Volkswagen Tiguan 2017 задний бампер
… как и форма заднего
Volkswagen Tiguan 2017 колесо
Возможно, причина повышенного шума подвески на неровностях – опциональные 18-дюймовые диски с низкопрофильной резиной
Volkswagen Tiguan 2017 задний бампер
Volkswagen Tiguan 2017 крыша
Черные рейлинги, черная крыша – какой же это OFFROAD
Volkswagen Tiguan 2017 моторный отсек
180-сильный двигатель – тот случай, когда вроде бы и необходимо, и достаточно. Но хочется топовый 220-сильный
Volkswagen Tiguan 2017 шильдик
Ну, теперь никаких сомнений не остается
Volkswagen Tiguan 2017 вид сзади

«Пробуешь немецкий Kodiaq?» – пошутил знакомый, увидев тестовый Tiguan. В страшном сне, думаю, не могло присниться ребятам из концерна VAG, что в России их автомобиль будут определять через соплатформенник, бренд, всего двадцать лет назад принятый в семью Volkswagen

Популярность «чеха», может, и правда отбрасывает внушительную тень, но Tiguan второго поколения в ней уж точно не теряется: у «немца» за 2,3 млн рублей – 7,7 секунд до сотни, расход 8 литров, многорежимный полный привод. Все что нужно для хорошего кроссовера.

Ну или почти все. Первое открытие: оказывается, бывают не только китайские, но и немецкие автомобили без навигатора, и теперь придется с этим как-то жить. Как именно – скажу в конце.

Черно-белый чемпион

Второе поколение Tiguan в рамках бренда Volkswagen по продажам держит уверенное первое место в мире, и второе – в России https://auto.vercity.ru/statistics/sales/asia/2019/russia/volkswagen/ где, к тому же, занимает середину (13-е место) списка 25 наиболее продаваемых моделей легковых автомобильных марок https://abreview.ru/stat/aeb/top-25/.

И подходя к автомобилю, понимаешь, почему: нынешний «граненый» (снова привет Kodiaq!) Tiguan, в отличие от округлого предшественника, смотрится взрослее и серьезнее. Тестовая комлектация OFFROAD в светлом кузове щеголяет одноименными значками на средних стойках и черными элементами экстерьера – корпусами наружных зеркал, рейлингами на крыше и самой крышей. Черное на белом – красиво. Еще одна примета «внедорожной» комплектации – полностью светодиодные фары с коррекцией светового пучка. Но главный внешний признак OFFROAD – «срезанный» край переднего бампера с увеличенным до 26 градусов углом въезда и накладки – черная с серебристыми вставками по низу дверей и серебристая на заднем бампере. Такому Tiguan штатно положены шины 215/65 на 17-дюймовых дисках, но наш обут в Pirelli Scorpion Verde, смонтированные на дисках R18, черных, опять же.

В отделке интерьера тоже звучит черно-белый мотив – комбинация из ткани и искусственной кожи, очень качественная даже на вид «плетенка» на сиденьях. Сиденья, кстати, набиты плотнее и одновременно они просторнее и шире, с меньшей боковой поддержкой, чем в прежнем Tiguan, который «обнимал», как рассказывают владельцы. На заднем ряду очень просторно двоим, можно посадить и третьего, но лучше пусть это будет подросток: взрослому седоку в колени упрется выступ центрального подлокотника. 615 литров объема багажника превращаются в 1655, причем спинка заднего дивана, падая вперед, как положено, по сегментам, не просто ложится в ровную площадку, но и фиксируется в горизонтальном положении со щелчком. Das аккуратность. Под ногами – резиновые коврики с логотипом OFFROAD, на педалях из нержавейки резиновые вставки, такие же на площадке под левой ногой. В общем, на вид все – спортивно-внедорожно. Так ли на ходу?

Снизу постучали

Принимая автомобиль у коллеги, спросил: «ну как ощущения?» Услышал два нарекания. «Первое: иногда в конце торможения Tiguan начинает подрагивать, словно робот DSG не может сразу выбрать нужную передачу – примерно так, как когда на автомобиле с механикой на высокой передаче тормозишь почти до полной остановки, двигателю не хватает крутящего момента, и начинается дергание. В меньшем, конечно, масштабе. Второе: при проезде лежачих полицейских гремит подвеска. Как бы медленно и бережно ни старался преодолеть препятствие, в конце раздается громкий стук». Конец цитаты.

Мне робот в Tiguan служил исправно, от начала и до конца теста, но тут, видимо, от стиля вождения многое зависит, агрессивного или спокойного. Что касается подвески, то она, мне показалось, явно ближе к седану и немного «пластмассовая» – нет ощущения «всеядности», как на даже более дешевых кроссоверах. Мелкие неровности – нормально. Но если на асфальте или проселке, неважно, поймать ямку покрупнее – погромыхивает уже довольно неприятно. Однажды на асфальте правое переднее колесо на скорости 80 км/ч попало в выбоину, и звук был громкий и пугающий, как от миниатюрного взрыв-пакета. Может быть, потому что машина в целом очень тихая, на скорости 90 км/ч слышен только шум шин. Кстати, в них, может, и дело, в низкопрофильных Pirelli.

В пресс-парке потом шепнули: может греметь пластиковый подкрылок – пистоны крепления со временем отстают. Ну и еще у Tiguan подвеска все-таки не так адаптирована для российских условий, как у даже более бюджетных кроссоверов. Не стоит даже сравнивать.

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Это обидно прежде всего знаете почему? Потому что в версии OFFROAD Tiguan оснащен не просто постоянным полным приводом, а системой 4MOTION Active Control, у которой помимо режимов «Обычный», «Спорт», «Эко» и «Индивидуальный» есть вполне убедительные «Снег» и «Внедорожный», с электронной блокировкой дифференциалов, ассистентами трогания на подъеме и движения на спуске. Вот бы к ним подвеску чуть менее «асфальтовую».

Как ехать потише

Знакомый по последним Audi «мокрый» робот, только если у них на этом месте «корабельный» движок-кулиса, здесь – рукоятка. Странное дело, почему знакомого подхвата нет? Та же ведь DSG7, двигатель плюс-минус той же мощности, момент начинается с тех же 1500 оборотов. Но на скорости в 100 км/ч активное педалирование акселератора Tiguan к резкому ускорению не приводит. При этом не сразу замечаешь, что держишь 130 км/ч там, где обычно 100 км/ч – верный признак того, что автомобиль любит скорость.

Еще раз: Tiguan – очень тихий, на тех же ста тридцати в салоне можно разговаривать, не повышая голос, снаружи доносится только свист ветра вокруг боковых зеркал. Еще пример: наговорив на ходу очередную заметку, забыл поставить на паузу диктофон, и минут пять прибор писал звук в салоне Tiguan в равномерном движении. Потом я переслушал ради интереса и подумал, что если бы не знал, в чем дело, решил бы, что на записи – просто какой-то акустический фон самого устройства.

А возвращаясь к динамике – скорость автомобиль набирает, но спокойно, без лишней драмы. При этом разгон по паспорту – 7,7 секунд. Ах, мы в режиме Eco? Так перейдем же скорее в Sport! Находим на тачскрине в верху передней панели нужные символы, выбираем. У коробки повышается «вязкость», она «спрыгивает» на две передачи вниз, двигатель «взрывается» звуком, но ускорение, хотя и становится получше, по-прежнему не «взрывное». Вот и контрольное упражнение «разгон от 80 до 120 на подъеме» Tiguan без пассажиров в салоне и груза в багажнике выполняет добросовестно, но без азарта. Зато прекрасно рулится: в «контрольных», опять же поворотах, не кренится, стоит как вкопанный. Тут все слабые стороны подвески Tiguan оборачиваются сильными.

Да, в отсутствие навигатора этот глянцевый большой тачскрин в центре торпедо смотрится некоторым расточительством: ну пропадает место-то. Символы-картинки радиостанций, регулировки медиа- настройки режимов движения – все так, но можно было бы как-то с большей пользой распорядиться площадью. Впрочем, можно при включенном режиме Eco вывести на экран настройку Think Blue, активировать умный автопилот (работает на скорости от 0 до 160 км/ч) и наблюдать онлайн, как Tiguan экономит бензин и накапливает на тачскрине голубые «экологические баллы». Мне удалось снизить паспортные 8 литров на сотню до 7,8 – компьютер показал запас хода 800 километров на полном 63-литровом баке.

Не хард, а софт

Выжимая последние капли из остатков топлива в баке Tiguan, следя за показаниями на приборном щитке «осталось 20 км», «осталось 15 км», – вспоминаешь добрым словом, опять же, родственные Audi, где система мало того, что говорит тебе, что пора заправиться, но и предлагает маршрут до ближайшей заправки – и даже несколько на выбор. Что ж, логично – мало ли что агрегаты у одноплатформенников частично совпадают, сегодня вообще «рулит» не хард, а софт, электронные мозги могут сделать один и тот же двигатель совершенно на себя не похожим под капотам двух разных автомобилях, что уж говорить про электронных помощников.

А вот, кстати, два слова о них: спасибо, конечно, активному круиз-контролю Tiguan, с ним на трассе ехать – одно удовольствие, задал максималку, пристроился за лидером – и только рули. Но есть стандартная проблема: на повороте дороги, когда лидер уходит вместе с ее изгибом направо или налево, а ты, вроде бы, стараешься от него не отрываться, ведущий на какой-то момент «пропадает с радара». И Tiguan резко ускоряется, не успевая поймать лидера на новой траектории. Этот момент довольно опасный, надо быть настороже и быть готовым затормозить – иначе можно просто вылететь за поворот. А однажды я ехал на активном круиз-контроле по Ярославке в районе Пушкино, где строят развязку, стоят временные знаки 50 км/ч и сразу, конечно, пробка. Так вот Tiguan с активным круиз-контролем, установленным на 90 км/ч почему-то не распознал – в абсолютно сухую и чистую погоду! – хвост этой пробки, и пришлось вмешаться и тормозить самому. Тормоза у автомобиля, к слову, прекрасные, позволяют вполне точно дозировать усилие.

P.S. При отсутствии штатного навигатора в Tiguan, его система Composition Media позволяет вывести на центральный дисплей навигатор вашего смартфона. Но кто же читает инструкцию…
     

Технические характеристики  Volkswagen Tiguan

ГАБАРИТЫ, ММ

4486 x 2099 x 1643

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2681

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

200

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

615/1655

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1636

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

R4, бензиновый, с турбонаддувом

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1984

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

180 при 3940 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

320 при 1500 об/мин

ПРИВОД

Полный

ТРАНСМИССИЯ

7-ст., роботизированная

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

208

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

7,7

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

8,0

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