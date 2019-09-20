«Пробуешь немецкий Kodiaq?» – пошутил знакомый, увидев тестовый Tiguan. В страшном сне, думаю, не могло присниться ребятам из концерна VAG, что в России их автомобиль будут определять через соплатформенник, бренд, всего двадцать лет назад принятый в семью Volkswagen

Популярность «чеха», может, и правда отбрасывает внушительную тень, но Tiguan второго поколения в ней уж точно не теряется: у «немца» за 2,3 млн рублей – 7,7 секунд до сотни, расход 8 литров, многорежимный полный привод. Все что нужно для хорошего кроссовера.

Ну или почти все. Первое открытие: оказывается, бывают не только китайские, но и немецкие автомобили без навигатора, и теперь придется с этим как-то жить. Как именно – скажу в конце.

Черно-белый чемпион

Второе поколение Tiguan в рамках бренда Volkswagen по продажам держит уверенное первое место в мире, и второе – в России https://auto.vercity.ru/statistics/sales/asia/2019/russia/volkswagen/ где, к тому же, занимает середину (13-е место) списка 25 наиболее продаваемых моделей легковых автомобильных марок https://abreview.ru/stat/aeb/top-25/.

И подходя к автомобилю, понимаешь, почему: нынешний «граненый» (снова привет Kodiaq!) Tiguan, в отличие от округлого предшественника, смотрится взрослее и серьезнее. Тестовая комлектация OFFROAD в светлом кузове щеголяет одноименными значками на средних стойках и черными элементами экстерьера – корпусами наружных зеркал, рейлингами на крыше и самой крышей. Черное на белом – красиво. Еще одна примета «внедорожной» комплектации – полностью светодиодные фары с коррекцией светового пучка. Но главный внешний признак OFFROAD – «срезанный» край переднего бампера с увеличенным до 26 градусов углом въезда и накладки – черная с серебристыми вставками по низу дверей и серебристая на заднем бампере. Такому Tiguan штатно положены шины 215/65 на 17-дюймовых дисках, но наш обут в Pirelli Scorpion Verde, смонтированные на дисках R18, черных, опять же.

В отделке интерьера тоже звучит черно-белый мотив – комбинация из ткани и искусственной кожи, очень качественная даже на вид «плетенка» на сиденьях. Сиденья, кстати, набиты плотнее и одновременно они просторнее и шире, с меньшей боковой поддержкой, чем в прежнем Tiguan, который «обнимал», как рассказывают владельцы. На заднем ряду очень просторно двоим, можно посадить и третьего, но лучше пусть это будет подросток: взрослому седоку в колени упрется выступ центрального подлокотника. 615 литров объема багажника превращаются в 1655, причем спинка заднего дивана, падая вперед, как положено, по сегментам, не просто ложится в ровную площадку, но и фиксируется в горизонтальном положении со щелчком. Das аккуратность. Под ногами – резиновые коврики с логотипом OFFROAD, на педалях из нержавейки резиновые вставки, такие же на площадке под левой ногой. В общем, на вид все – спортивно-внедорожно. Так ли на ходу?

Снизу постучали

Принимая автомобиль у коллеги, спросил: «ну как ощущения?» Услышал два нарекания. «Первое: иногда в конце торможения Tiguan начинает подрагивать, словно робот DSG не может сразу выбрать нужную передачу – примерно так, как когда на автомобиле с механикой на высокой передаче тормозишь почти до полной остановки, двигателю не хватает крутящего момента, и начинается дергание. В меньшем, конечно, масштабе. Второе: при проезде лежачих полицейских гремит подвеска. Как бы медленно и бережно ни старался преодолеть препятствие, в конце раздается громкий стук». Конец цитаты.

Мне робот в Tiguan служил исправно, от начала и до конца теста, но тут, видимо, от стиля вождения многое зависит, агрессивного или спокойного. Что касается подвески, то она, мне показалось, явно ближе к седану и немного «пластмассовая» – нет ощущения «всеядности», как на даже более дешевых кроссоверах. Мелкие неровности – нормально. Но если на асфальте или проселке, неважно, поймать ямку покрупнее – погромыхивает уже довольно неприятно. Однажды на асфальте правое переднее колесо на скорости 80 км/ч попало в выбоину, и звук был громкий и пугающий, как от миниатюрного взрыв-пакета. Может быть, потому что машина в целом очень тихая, на скорости 90 км/ч слышен только шум шин. Кстати, в них, может, и дело, в низкопрофильных Pirelli.

В пресс-парке потом шепнули: может греметь пластиковый подкрылок – пистоны крепления со временем отстают. Ну и еще у Tiguan подвеска все-таки не так адаптирована для российских условий, как у даже более бюджетных кроссоверов. Не стоит даже сравнивать.

Это обидно прежде всего знаете почему? Потому что в версии OFFROAD Tiguan оснащен не просто постоянным полным приводом, а системой 4MOTION Active Control, у которой помимо режимов «Обычный», «Спорт», «Эко» и «Индивидуальный» есть вполне убедительные «Снег» и «Внедорожный», с электронной блокировкой дифференциалов, ассистентами трогания на подъеме и движения на спуске. Вот бы к ним подвеску чуть менее «асфальтовую».

Как ехать потише

Знакомый по последним Audi «мокрый» робот, только если у них на этом месте «корабельный» движок-кулиса, здесь – рукоятка. Странное дело, почему знакомого подхвата нет? Та же ведь DSG7, двигатель плюс-минус той же мощности, момент начинается с тех же 1500 оборотов. Но на скорости в 100 км/ч активное педалирование акселератора Tiguan к резкому ускорению не приводит. При этом не сразу замечаешь, что держишь 130 км/ч там, где обычно 100 км/ч – верный признак того, что автомобиль любит скорость.

Еще раз: Tiguan – очень тихий, на тех же ста тридцати в салоне можно разговаривать, не повышая голос, снаружи доносится только свист ветра вокруг боковых зеркал. Еще пример: наговорив на ходу очередную заметку, забыл поставить на паузу диктофон, и минут пять прибор писал звук в салоне Tiguan в равномерном движении. Потом я переслушал ради интереса и подумал, что если бы не знал, в чем дело, решил бы, что на записи – просто какой-то акустический фон самого устройства.

А возвращаясь к динамике – скорость автомобиль набирает, но спокойно, без лишней драмы. При этом разгон по паспорту – 7,7 секунд. Ах, мы в режиме Eco? Так перейдем же скорее в Sport! Находим на тачскрине в верху передней панели нужные символы, выбираем. У коробки повышается «вязкость», она «спрыгивает» на две передачи вниз, двигатель «взрывается» звуком, но ускорение, хотя и становится получше, по-прежнему не «взрывное». Вот и контрольное упражнение «разгон от 80 до 120 на подъеме» Tiguan без пассажиров в салоне и груза в багажнике выполняет добросовестно, но без азарта. Зато прекрасно рулится: в «контрольных», опять же поворотах, не кренится, стоит как вкопанный. Тут все слабые стороны подвески Tiguan оборачиваются сильными.



Да, в отсутствие навигатора этот глянцевый большой тачскрин в центре торпедо смотрится некоторым расточительством: ну пропадает место-то. Символы-картинки радиостанций, регулировки медиа- настройки режимов движения – все так, но можно было бы как-то с большей пользой распорядиться площадью. Впрочем, можно при включенном режиме Eco вывести на экран настройку Think Blue, активировать умный автопилот (работает на скорости от 0 до 160 км/ч) и наблюдать онлайн, как Tiguan экономит бензин и накапливает на тачскрине голубые «экологические баллы». Мне удалось снизить паспортные 8 литров на сотню до 7,8 – компьютер показал запас хода 800 километров на полном 63-литровом баке.

Не хард, а софт

Выжимая последние капли из остатков топлива в баке Tiguan, следя за показаниями на приборном щитке «осталось 20 км», «осталось 15 км», – вспоминаешь добрым словом, опять же, родственные Audi, где система мало того, что говорит тебе, что пора заправиться, но и предлагает маршрут до ближайшей заправки – и даже несколько на выбор. Что ж, логично – мало ли что агрегаты у одноплатформенников частично совпадают, сегодня вообще «рулит» не хард, а софт, электронные мозги могут сделать один и тот же двигатель совершенно на себя не похожим под капотам двух разных автомобилях, что уж говорить про электронных помощников.

А вот, кстати, два слова о них: спасибо, конечно, активному круиз-контролю Tiguan, с ним на трассе ехать – одно удовольствие, задал максималку, пристроился за лидером – и только рули. Но есть стандартная проблема: на повороте дороги, когда лидер уходит вместе с ее изгибом направо или налево, а ты, вроде бы, стараешься от него не отрываться, ведущий на какой-то момент «пропадает с радара». И Tiguan резко ускоряется, не успевая поймать лидера на новой траектории. Этот момент довольно опасный, надо быть настороже и быть готовым затормозить – иначе можно просто вылететь за поворот. А однажды я ехал на активном круиз-контроле по Ярославке в районе Пушкино, где строят развязку, стоят временные знаки 50 км/ч и сразу, конечно, пробка. Так вот Tiguan с активным круиз-контролем, установленным на 90 км/ч почему-то не распознал – в абсолютно сухую и чистую погоду! – хвост этой пробки, и пришлось вмешаться и тормозить самому. Тормоза у автомобиля, к слову, прекрасные, позволяют вполне точно дозировать усилие.

P.S. При отсутствии штатного навигатора в Tiguan, его система Composition Media позволяет вывести на центральный дисплей навигатор вашего смартфона. Но кто же читает инструкцию…



Технические характеристики Volkswagen Tiguan ГАБАРИТЫ, ММ 4486 x 2099 x 1643 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2681 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 200 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 615/1655 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1636 ТИП ДВИГАТЕЛЯ R4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1984 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 180 при 3940 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 320 при 1500 об/мин ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ 7-ст., роботизированная МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 208 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 7,7 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 8,0